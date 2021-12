Ossa sobre pensiones: “No se alcanzará a hacer una reforma estructural, pero creo que sí podemos mejorar el pilar solidario y avanzar en otros aspectos de una reforma”

El pasado viernes la Cámara de Diputados sometió a deliberación el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, el que finalmente fue rechazado por falta de quórum -se obtuvieron 89 votos de los 93 requeridos-.

Un debate en sala que tuvo entre las reacciones más reiteradas la acusación contra el gobierno de recurrir a una “triquiñuela”, ya que, al ingresar suma urgencia, su discusión se programó -con acuerdo de los comité de bancada- para el viernes 2 de diciembre, cuando había parlamentarios con licencia médica y otros de viaje.

“El hecho de que el cuarto retiro se haya discutido el viernes, no es porque el gobierno le haya puesto discusión inmediata, fue por los acuerdos de comité de la Cámara de diputados, que representan a todas las bancadas, que de forma unánime fijó esa fecha”, dijo el ministro Segpres, Juan José Ossa, esta mañana en conversación con Radio Universo.

“Las herramientas constitucionales no son triquiñuelas, son herramientas constitucionales. Y más que se votara el día viernes, nos interesaba que se votara lo antes posible, para terminar con la incertidumbre que este proyecto estaba generando. El dólar estaba subiendo de manera muy acelerada, lo que significa que el peso vale menos y sube el costo de los créditos. Y nos interesaba votarlo luego para separarlo lo más posible de la segunda vuelta presidencial, porque la verdad es que se ha jugado electoralmente con los fondos de pensiones de los chilenos”, dijo Ossa.

Consultado por la reforma previsional que descansa en el Senado, el ministro Segpres expresó que, si bien no resta tiempo suficiente para despachar cambios estructurales, considera que sí es posible avanzar en aspectos relevantes del proyecto. “Creemos que todavía hay tiempo, todavía hay espíritu para avanzar en mejoras al pilar solidario, e incluso cosas más estructurales de la reforma, y para eso se necesita no solo buena disposición, si no también hacerle un párele a los retiros”, dijo.

“Desde el gobierno siempre vamos a estar disponibles aunque queden 2 días para gobernar hasta el final y dejar una marca para los chilenos, tan importante como lo son las reformas. (...) Si bien no se va a alcanzar a hacer una reforma estructural, creo que sí podemos alcanzar a no solo mejorar el pilar solidario, sino también avanzar en otros de los aspectos propios de una reforma. Para nosotros, habiéndose rechazado el cuarto retiro, nos parece que sigue siendo muy válido avanzar en pensiones”, concluyó al respecto.

Siguiendo la línea de la agenda legislativa, se abordó el proyecto de matrimonio igualitario, que esta mañana se discute en comisión mixta a fin de despachar la iniciativa para su debate en sala del Senado mañana martes.

“Lo ideal es que de acá a 10 días sea ley. Nosotros tenemos un programa que cumplir, un anuncio que cumplir, él (Kast) ha expresado su opinión que es válida y que concuerda con varias voces de Chile Vamos, pero para nosotros es un compromiso ineludible y una convicción”, dijo brevemente al respecto.

Así mismo, otro de los puntos relevantes en lo que respecta Congreso es el proyecto de indulto en el marco de las manifestaciones sociales de octubre de 2019. Una moción presentada por senadores de oposición cuya tramitación está en pausa.

“Hemos visto que el diputado Boric, y digo diputado porque lo es, pero ocurre que es candidato y lo destaco para no incurrir en intervencionismo; había señalado que era un firme partidario de la ley de indulto, en la misma línea del PC. Sin embargo, hemos visto un giro hacia la moderación, donde se ha señalado que no se quieren indultar algunos casos o determinados delitos”, dijo Ossa sobre el parlamentario por Magallanes y candidato de Apruebo Dignidad.

“(...) pero también vemos la ‘verdad verdadera’ como se dice. Vemos a un PC empecinado porque esta ley avance. Es una ley que da impunidad a personas que cometieron delitos muy graves, como intento de homicidio a dos carabineras, la quema de iglesias... el resto es tratar de hacerse el loco con lo que contiene el proyecto”, expresó el ministro Segpres.

“Entonces si la oposición quiere votarlo, que se vote, si eso se hace esta semana o antes de las elecciones nosotros no tenemos ningún problema, porque es importante que los chilenos sepan quién es quién. No nos gustaría que en un nuevo giro, Apruebo Dignidad que ahora no quiere que se tramite o que se apruebe el indulto, no quisiera que así fuera; sembraría un manto de dudas sobre la honestidad intelectual con la que debemos debatir”, dijo Ossa.

“No tengo ningún problema en sostener que el diputado Boric ha afirmado cosas distintas respecto a lo que quiere de ese proyecto. Falta honestidad intelectual respecto a lo que se quiere debatir, y eso no es responsabilidad del diputado Boric, porque ahora el proyecto está en el Senado, la invitación es que tengamos un debate con franqueza, para ver si todavía se quiere perseverar. Si se quiere tramitar, que se ponga en tabla, salvo que no quieran tramitarlo ahora porque les produce un problema político”, sentenció Ossa.

La segunda vuelta presidencial

Luego que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmara que “El gobierno no puede ser neutral... Kast representa un ideario de mayor libertad”, personeros de la oposición acusaron “intervencionismo” electoral, aseverando que el Ejecutivo no debe manifestar abiertamente una opción política en el marco de las elecciones.

Posteriormente, ministros como el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, salieron en su defensa, asegurando que “no ha habido intervencionismo” y acusó a la oposición de querer un gobierno “amordazado”.

Al respecto, el ministro Segpres, afirmó que el gobierno “tiene un rol categórico y claro en el sentido de ser imparcial, en el sentido que haya elecciones limpias y puras. Eso lo hemos cumplido y lo vamos a cumplir y creo que siempre hemos dado el ancho”, dijo Ossa hoy a Radio Universo.

“Ahora, los gobiernos tienen ideas y tienen programas y los distintos candidatos las reflejan en mayor o menor medidas. Invito a toda la clase política a que no nos leamos la suerte entre gitanos. Hay un frase de la entonces vocera de Michelle Bachelet, Paula Narváez, y antes de segunda vuelta en 2017, señaló que ‘los gobiernos no son mudos’. Y le encuentro razón, no se puede esperar que no se expresen ideas que tienen más o menos relación con un determinado candidato presidencial”, agregó Ossa.

“Apliquemos un criterio de realidad, para no meternos en un carril de acusaciones en Contraloría que no sirven para nada. (...) Para nosotros, es importante cumplir con lo que dice Contraloría que dice que no se haga campaña, salvo fuera de horario laboral y sin recursos públicos”, continuó el ministro de Estado.

“Siempre voy a tener la esperanza de que quien sea que salga electo, le pueda ir bien, ahora, naturalmente se ven dificultades, hay cosas en los programas que ojalá puedan ser cambiadas, pero tengo la esperanza de que gane quien gane, Chile pueda salir adelante entre tantas dificultades que ha tenido”, concluyó en un tono optimista.