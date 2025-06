“Mis sentimientos personales no son lo relevante”: Boric por caso ProCultura y confianza depositada en Larraín

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la intervención del teléfono de Josefina Huneeus y a la revelación de la conversación entre ambos en el marco de la investigación de ProCultura.

En conversación con T13 Radio, fue consultado por como se sintió ante aquella situación e indicó que "como Presidente de la República, en estos casos mis sentimientos no son lo importante, lo importante es que las instituciones funcionen bien".

El Presidente reiteró que son las instituciones las que fiscalizan el actuar de otros, como la Fiscalía, la Contraloría General de la República y los tribunales de Justicia. “ Yo creo que en este caso, en Chile, han funcionado las instituciones. Y la Corte Suprema hará su trabajo, y no me corresponde a mí juzgar los fallos ni de la Corte de Apelaciones ni de la Corte Suprema, sino que todos los acaten”, indicó.

El Mandatario abordó también su perspectiva en torno a la confianza depositada en Alberto Larraín, en donde repitió que “mis sentimientos personales no son lo relevante. Lo importante es que las instituciones funcionen”.

“ En el caso de Alberto Larraín, yo no hablo, no tengo contacto con él. Yo trabajé con él siendo diputado en materias de salud mental y de infancia. (...) Pero claro, lo que no voy a dejar de hacer es, porque hay gente que te invita a ser siempre desconfiado. Y cuando uno es siempre desconfiado y empieza a desconfiar de todo, creo que también se acaba un poco la convivencia”, comentó el Mandatario.