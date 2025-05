Movilizar hasta 2 millones de personas: la apuesta oficialista para la primaria presidencial

Restan 58 días para que se realice la primaria del oficialismo, agrupada en el pacto “Unidad por Chile”. Como en todas las elecciones primarias, esta también será con votación voluntaria y están habilitados para sufragar quienes militan en los ocho partidos del oficialismo (FA, PC, PS, PPD, PR, FRVS, PL y AH) e independientes.

En este contexto, dentro de la alianza de gobierno ya comenzaron las proyecciones de participación que esperan para considerar que los comicios sean exitosos.

Las elecciones están agendadas para el 29 de junio, donde medirán fuerzas Gonzalo Winter por el Frente Amplio; Jeannette Jara por el Partido Comunista y Acción Humanista; Carolina Tohá por el PPD, el Partido Liberal, Partido Radical y el Partido Socialista, y Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social.

Si bien algunos dirigentes oficialistas aseguran que en las instancias formales de reunión no han analizado en detalle cuál es el número ideal de votantes que esperan para las primarias, sí hay un punto claro: buscar que quienes no son militantes también se acerquen a las urnas.

Y aunque no hay proyecciones formales como oficialismo, sí las hay por separado, las que se han ido instalando entre los distintos partidos. Todos parten de la base de las primarias de 2021, donde se enfrentó el actual Presidente Gabriel Boric (FA) con Daniel Jadue (PC), el exalcalde de Recoleta.

Según el registro del Servicio electoral, en ese proceso Boric obtuvo 1.059.060 votos, mientras que Jadue llegó a 693.862 preferencias. Es decir, 1.752.922 votos entre ambos.

Considerando eso, la mayoría de los partidos consultados afirman que el primer objetivo será superar esa participación, aunque se diferencian en el número con el que traducen esa apuesta.

En el Frente Amplio, por ejemplo, esperan que sufraguen 2 millones de personas, mientras que dentro del PPD hay al menos dos apuestas. Los más optimistas, tal como en el FA, cifran en 2 millones el número de participantes, cifra con la que coinciden en el comando de Tohá; en tanto, el cálculo más cauto en esa colectividad es de 1.800.000 votantes.

De todas formas, aclaran que es una estimación incierta considerando que la votación es voluntaria. En ambos casos la idea sería superar la votación de 2021.

Respecto de la proyección de 1,8 millones, que representaría 100 mil votantes más que hace cuatro años, en los partidos no lo atribuyen a que ahora habrá dos candidatos más que en esa oportunidad. Más bien —explican— se relaciona con lo que pueden movilizar los partidos que no participaron de ese proceso de definición hace cuatro años, ya que hay un convencimiento de que, de todas maneras, personas del Socialismo Democrático sí estuvieron en ese proceso.

Pero entre los análisis también hay disidencia. Entre quienes apoyan a Jara existen proyecciones menores respecto de la participación. Ahí algunos dirigentes afirman que superar 1,5 millones de electores sería muy bueno.

Entre los que consideran que habrá menos votación que las primarias pasadas, plantean que el momento en que se dio esa elección venía precedido de una alta movilización social, ya que fue posestallido social.

La segunda variable, explican, es que, a diferencia de hace cuatro años, esta vez la derecha no se inscribió, y en esa oportunidad Chile Vamos movilizó a 1.340.472 personas. Aquello, agregan, afectaría el clima electoral, ya que solo será un sector el que busque motivar a la ciudadanía.

El timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, aunque aseguró que no han analizado las proyecciones, sostuvo que “el ánimo de los partidos no es solo movilizar a sus orgánicas, eso no tiene sentido, sino que además a la gente que se sienta cautivada por el mensaje (…) Esta es la oportunidad, no hay otra. La frustración y el enojo solo convocan a la polarización, el mensaje es convocar a la unión de todos y todas”.

Para el secretario general de Acción Humanista, Efrén Osorio, un buen número sería 1,5 millones de participantes: “Considerando un contexto de menor movilización que la vez pasada y además que será la única primaria, pues la derecha no tiene, lo que afectará al clima electoral nacional que siempre juega un rol”.

¿A quién beneficia la participación de independientes?

La apuesta por movilizar a más allá de la militancia también tiene que ver con que solo con los afiliados no alcanzan a superar las 250 mil personas.

Según la última actualización del Servel, al 31 de marzo de este año, el Frente Amplio encabeza la lista con mayor número de militantes con 61.084.

Solo mirando al oficialismo, le siguen el Partido Comunista con 44.997; el Partido Socialista con 44.152; más abajo el PPD con 27.063; el Partido Radical con 25.219; la Federación Regionalista Verde Social con 15.174; el Partido Liberal con 9.851, y cierra el listado Acción Humanista con 9.313 afiliados.

Es decir, entre los ocho partidos de la alianza de gobierno llegan a 236.853 militantes. Así, los independientes serán el factor más importante para el proceso en sí mismo y la proyección de cara a la primera vuelta.

Entre los comandos, en todo caso, las apuestas son distintas respecto de a quién beneficia más la participación de los independientes.

Para quienes apoyan la candidatura de Tohá (PPD, PL, PR y PS), mientras más personas concurran a las urnas, más posibilidades tiene de ganar, de lo contrario —dicen— aquello podría facilitar un triunfo a Jara (PC y AH).

De hecho, ese mismo análisis hace que en la candidatura de la exministra del Interior vean que su principal rival es la exministra del Trabajo.

En ese sentido, la apuesta sería apostar a que el PC tiene “techo” y la diferenciación en temas que demuestren una mayor transversalidad de la militante del PPD.

Por lo mismo, miraron con atención la idea de Jara sobre renunciar a su militancia para expandir su base de apoyo.