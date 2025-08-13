SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Mulet dice que segundo pacto se inscribiría este jueves o viernes y acusa “falta de inteligencia” en negociación por lista única

El líder de la FRVS aseguró que la salida de la colectividad y AH, no perjudicarían la campaña de Jeannette Jara y adelantó parte de los nombres que buscan incluir en la lista alternativa del oficialismo, entre ellos Alejandro Navarro y Alberto Mayol.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, señaló este miércoles que el segundo pacto parlamentario del oficialismo se inscribirá durante este jueves o viernes y criticó al resto de las colectividades por “falta de inteligencia” en las negociaciones.

Esto, luego del descuelgue de la colectividad, junto a Acción Humanista (AH), de las tratativas del oficialismo por conseguir una lista única de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. En la instancia se buscaba que nueve partidos del oficialismo acomodaran sus aspiraciones al Congreso, lo que se vio truncado ayer, tras el quiebre en la mesa negociadora.

En ese contexto, Mulet abordó la decisión de ir en dos listas parlamentarias y anunció en conversación con CNN Chile que “esperamos inscribirlo mañana o pasado mañana. Estamos haciendo la pega”.

En esa línea, Mulet detalló que “nosotros fuimos los que nos salimos y los nueve (partidos), los que no logramos el acuerdo unitario. Yo creo que no existió la inteligencia para poder llegar a eso, que requiere mucha inteligencia (...) sobre todo con un sistema electoral muy complejo, donde tienen que competir nueve partidos”.

El parlamentario explicó que “faltó inteligencia, porque si un partido grande tiene 20 diputados y va a llevar 45 (candidatos) y el partido nuestro que tiene dos diputados... Decían ‘pero como ustedes quieren llevar ocho, nueve, 10′ que pretendíamos, bueno nosotros no tenemos más diputados porque la vez anterior competimos en cuatro regiones, y nos fue muy bien, elegimos dos diputados y dos senadores, con una elegibilidad bastante más alta que el promedio. Ahora crecimos, estamos en todo Chile".

“Al menos tenemos que sacar cuatro diputados para mantener la legalidad que exige tener un mínimo, entonces si eso no lo entiendes, es que falta inteligencia. Si ellos parten en 20 y nosotros con dos, no importa, pero compitamos en algunos. Tampoco querían que compitiésemos”, agregó.

En ese contexto, Mulet señaló que “desde siempre” ha tenido más de un plan. “Como dirigente político en un proceso de negociación siempre tengo que tener una alternativa A, alternativa B”, sostuvo.

Por lo anterior, el diputado regionalista dijo que mantuvo conversaciones con el Partido Radical y el Partido Liberal. Además de la Democracia Cristiana (DC). “También al final, ya con algunos actores fuera de los partidos oficialistas”, aseguró.

Consultado respecto a los daños que pueda generar en la candidatura de Jeannette Jara, Mulet desdramatizó la decisión del FRVS y AH.

“Yo creo que no tiene por qué hacerle daño. No hay que dramatizar. Esto se puede ver desde otra perspectiva, donde hay un grupo de partidos que están fuera de la alianza de gobierno y que hoy van a estar en una lista alternativa de la gente progresista”, afirmó.

Asimismo, detalló que en la lista parlamentaria que se armará de manera exprés “la condición de nuestra lista alternativa, es que todos esos conglomerados apoyen a Jara”.

El elenco que prepara el FRVS

Durante la conversación, el diputado Mulet, señaló los nombres con los que están sosteniendo conversaciones para incluirlos en el listado a competir por un cupo en el Congreso.

En esa línea, La Tercera adelantó que el FRVS junto a AH, plantean como parte de su elenco a las próximas elecciones al Legislativo, al diputado Miguel Ángel Calisto (independiente, ligado a Demócratas), y a los ex socialistas Fulvio Rossi y Jaime Naranjo.

Mulet también confirmó que él será uno de los nombres que estará en la nómina, ya que buscará la reelección por la Región de Atacama, descartando ir por el Senado.

Además, señaló que en Antofagasta presentarán a Hernán Velásquez, hermano del senador Esteban Velásquez; y en Valparaíso, al exalcalde Jorge Sharp, para quien se está definiendo si como diputado o senador.

Asimismo, se plantea al sociólogo Alberto Mayol. “Él está en conversaciones, porque no es algo que esté definido, pero tendría interés en ir como candidato a senador”, señaló Mulet.

En esa línea, Mulet defendió el nombre de Sharp, asegurando que coinciden en “la lógica del gobierno ciudadano”.

Respecto al nombre del exsenador, Alejandro Navarro, quien se presentaría en el Biobío, Mulet sostuvo que “aún no es seguro que vaya, estamos en conversaciones con él”.

Más sobre:Jaime Muletpacto parlamentarioFRVSElecciones 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Salfacorp aumenta sus ganancias en medio de mayor actividad de grandes proyectos mineros

Tras cierre de puertas del FA: Gustavo Gatica anuncia candidatura a diputado con cupo del PC

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Tras incidentes en liceo Lastarria: ministro Cataldo llama a estudiantes a “no romantizar” los hechos de violencia

Arauco anota fuerte caída en sus ganancias trimestrales y advierte por incertidumbre arancelaria

La ONU alerta que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

3.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Tras cierre de puertas del FA: Gustavo Gatica anuncia candidatura a diputado con cupo del PC
Chile

Tras cierre de puertas del FA: Gustavo Gatica anuncia candidatura a diputado con cupo del PC

Mulet dice que segundo pacto se inscribiría este jueves o viernes y acusa “falta de inteligencia” en negociación por lista única

Tras incidentes en liceo Lastarria: ministro Cataldo llama a estudiantes a “no romantizar” los hechos de violencia

Salfacorp aumenta sus ganancias en medio de mayor actividad de grandes proyectos mineros
Negocios

Salfacorp aumenta sus ganancias en medio de mayor actividad de grandes proyectos mineros

Arauco anota fuerte caída en sus ganancias trimestrales y advierte por incertidumbre arancelaria

Máximo Pacheco cifra en US$300 millones las pérdidas de Codelco por efecto del trágico accidente en El Teniente

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Peligra Gabriel Suazo: el trámite clave que no ha realizado el Sevilla antes del inicio de LaLiga

Un opaco PSG despierta a tiempo y le arrebata la Supercopa de Europa al Tottenham en los penales

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla
Cultura y entretención

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

La ONU alerta que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa
Mundo

La ONU alerta que julio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

Envían a prisión preventiva al expresidente de Perú Martín Vizcarra por corrupción

EE.UU. confirma arresto de joven chileno en Los Ángeles por “abusar” del programa Visa Waiver

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi