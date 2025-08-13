Calisto, Naranjo y Rossi: los nombres que tantea el Frevs para desafiar al oficialismo en la senatorial

“Ensanchar la base de apoyo de Jeannette Jara”. Esa es la consigna que levantó el diputado y expresidenciable del Frevs, Jaime Mulet, tras anunciar, junto al presidente de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch, que abandonaban la lista unitaria del oficialismo e iniciaban el camino propio.

En la estrategia de Mulet precisamente es clave la alianza con AH, ya que ello les permite llevar postulantes independientes, que, de acuerdo a la legislación electoral, solo pueden asociarse a partidos en la medida que haya un pacto. En caso contrario, no podrían ser incluidos en listas de una sola colectividad.

Los planes del Frevs, sin embargo, van más allá de la base de apoyo de Jara, con eventuales candidatos que no están necesariamente dispuestos apoyar a la presidenciable comunista.

La directiva que preside Flavia Torrealba, esposa de Mulet, invitó al diputado Miguel Ángel Calisto (independiente, hoy asociado a Demócratas) para competir en un cupo senatorial por Aysén, en el emergente pacto electoral del Frevs y AH. El problema es que, hasta ayer, el legislador patagónico estaba más proclive a votar por Evelyn Matthei (UDI) en la presidencial.

Esa oferta es una de las salidas alternativas que baraja Calisto en caso de que Chile Vamos no ceda en su negativa a llevarlo, debido al proceso de desafuero en su contra, que empuja la Fiscalía y que ya fue aprobado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, por presunto mal uso de asignaciones parlamentarias.

Calisto no es el único de los postulantes que pretende incluir el Frevs que no apoya por ahora a Jara. En amplia ronda de conversaciones de la tienda que lidera Mulet también figura el exsenador Fulvio Rossi (ex PS) para que postule por el mismo escaño que ejerció en el pasado en la Región de Tarapacá.

“Hemos conversado. Es una posibilidad que Fulvio Rossi vaya de candidato a senador por nuestro partido”, dijo Mulet.

También la Federación está a punto de cerrar un acuerdo con el diputado Jaime Naranjo (ex PS), que renunció a su antigua colectividad para desafiar a la senadora y presidenta socialista, Paulina Vodanovic en la región del Maule.

“Estamos en las conversaciones”, admitió Naranjo, que, en todo caso, a diferencia de Calisto y Rossi, ya tiene decidido su apoyo a Jara.