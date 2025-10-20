“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, encabezó a un grupo de alcaldes para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric para expresar su “preocupación” por el “grave problema de seguridad” en el país y solicitar al gobierno agilice la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal.

Los jefes comunales entregaron una carta en “representación del municipalismo a lo largo de todo el país” para realizar el pedido. En donde si bien valoraron los avances que ha tenido el proyecto en el Congreso durante la última semana, acusan que “ha pasado demasiado tiempo desde que comenzó esta discusión, y el país no puede seguir esperando”.

“Los municipios estamos plenamente disponibles para colaborar en ese proceso. Señor Presidente, Chile necesita resultados concretos frente a la inseguridad. La aprobación de esta ley enviara una sen al potente de unidad y compromiso con la ciudadanía”, aseveraron desde la ACHM.

“Este es uno de muchos puntos, pero necesitamos liderar con el Presidente, que se la juegue, que se comprometa a poder sacar rápido esta ley porque los municipios nos podemos seguir combatiendo desde nuestras comunas sin ninguna tipificación de una ley", apuntó el alcalde Alessandri.

Añadiendo que “para poder seguir trabajando en conjunto con los vecinos porque sabemos la realidad local, sabemos lo que ocurre en nuestros barrios, en nuestras villas, en nuestras comunas y necesitamos que el Poder Ejecutivo realmente corrija lo que ha pasado hasta el momento y saque luego esta ley”.

“Que la misma carta la vaya a dejar al Congreso”

En una vocería realizada este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por la entrega de la carta y la solicitud que presentaban los alcaldes. El secretario de Estado aclaró que “el Ejecutivo ha manifestado toda la celeridad del mundo y el Presidente de la República la ha manifestado, quizá, en el instrumento más categórico sobre este tema, que es las urgencias”.

“El Presidente de la República ha, permanentemente, señalado para este proyecto discusión inmediata. Entonces, yo lo que le pido a la Asociación de Municipalidades, y particularmente al alcalde Alessandri, que la misma carta la vaya a dejar al Congreso, porque lo que necesitamos son más apoyos”, señaló.

Asimismo, aseveró que desde el gobierno, los alcaldes han recibido los apoyos que necesitan y expresan cuando se han reunido. "Por lo tanto, sólo pedirle a los alcaldes que con el mismo entusiasmo hablen con cada uno de sus parlamentarios por la necesidad de despacharlo pronto", apuntó Cordero.