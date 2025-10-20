SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

Asimismo, el ministro Cordero contestó haciendo un llamado a que esas solicitudes se realicen al Congreso.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, encabezó a un grupo de alcaldes para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric para expresar su “preocupación” por el “grave problema de seguridad” en el país y solicitar al gobierno agilice la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal.

Los jefes comunales entregaron una carta en “representación del municipalismo a lo largo de todo el país” para realizar el pedido. En donde si bien valoraron los avances que ha tenido el proyecto en el Congreso durante la última semana, acusan que “ha pasado demasiado tiempo desde que comenzó esta discusión, y el país no puede seguir esperando”.

“Los municipios estamos plenamente disponibles para colaborar en ese proceso. Señor Presidente, Chile necesita resultados concretos frente a la inseguridad. La aprobación de esta ley enviara una sen al potente de unidad y compromiso con la ciudadanía”, aseveraron desde la ACHM.

“Este es uno de muchos puntos, pero necesitamos liderar con el Presidente, que se la juegue, que se comprometa a poder sacar rápido esta ley porque los municipios nos podemos seguir combatiendo desde nuestras comunas sin ninguna tipificación de una ley", apuntó el alcalde Alessandri.

Añadiendo que “para poder seguir trabajando en conjunto con los vecinos porque sabemos la realidad local, sabemos lo que ocurre en nuestros barrios, en nuestras villas, en nuestras comunas y necesitamos que el Poder Ejecutivo realmente corrija lo que ha pasado hasta el momento y saque luego esta ley”.

“Que la misma carta la vaya a dejar al Congreso”

En una vocería realizada este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por la entrega de la carta y la solicitud que presentaban los alcaldes. El secretario de Estado aclaró que “el Ejecutivo ha manifestado toda la celeridad del mundo y el Presidente de la República la ha manifestado, quizá, en el instrumento más categórico sobre este tema, que es las urgencias”.

“El Presidente de la República ha, permanentemente, señalado para este proyecto discusión inmediata. Entonces, yo lo que le pido a la Asociación de Municipalidades, y particularmente al alcalde Alessandri, que la misma carta la vaya a dejar al Congreso, porque lo que necesitamos son más apoyos”, señaló.

Asimismo, aseveró que desde el gobierno, los alcaldes han recibido los apoyos que necesitan y expresan cuando se han reunido. "Por lo tanto, sólo pedirle a los alcaldes que con el mismo entusiasmo hablen con cada uno de sus parlamentarios por la necesidad de despacharlo pronto", apuntó Cordero.

Más sobre:ACHMGustavo AlessandriGabriel BoricLey de Seguridad MunicipalLuis Cordero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

Las propuestas de Kast para un país “más inclusivo”: desde la adecuación de espacios públicos a promover campañas que fomenten empatía con personas con autismo

Con apariciones en la franja y en terreno: RN busca capitalizar figura de Piñera en campaña parlamentaria

Tras críticas por financiamiento: gobierno acusa a la oposición de “afán de mellar” la candidatura de Bachelet a la ONU

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo

Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal
Chile

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados
Negocios

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

El duro informe arbitral que refleja la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC
El Deportivo

El duro informe arbitral que refleja la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC

Un proyecto del Rey Mohamed VI que solo suma éxitos: las claves del plan de Marruecos, nuevo campeón del Mundial Sub 20

La curiosa agresión de Erick Pulgar a Jorginho en el Flamengo que llama la atención en Brasil

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La mente detrás de La Tortuga Roja, la joya muda de Ghibli: “Nunca fue un blockbuster, no estaba destinado a serlo”
Cultura y entretención

La mente detrás de La Tortuga Roja, la joya muda de Ghibli: “Nunca fue un blockbuster, no estaba destinado a serlo”

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”
Mundo

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca