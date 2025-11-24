BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Los dichos de Darío Quiroga contra Franco Parisi terminaron por sacarlo del equipo de Jeannette Jara. No es el único que, en el pasado, fue crítico del partido. “El PDG y Parisi le proponen a Chile impunidad para papitos corazón, narco candidaturas", escribió Camila Miranda en 2023.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En momentos en que el electorado del Partido De la Gente (PDG), liderado por Franco Parisi, es el principal objetivo de los dos candidatos presidenciales, los dichos del pasado son un fantasma que acecha al comando de la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara.

    El comando vivió un terremoto con la salida del principal asesor de la abanderada, el sociólogo Darío Quiroga. Jara solicitó su renuncia luego de que reflotaran dichos emitidos por él en abril de este año, en que “toda la estructura del Partido de la Gente es muy entretenida, porque es muy chanta. Es pobre pobre”.

    Y, en cuanto a la hermana del líder del PDG, la diputada electa Zandra Parisi, Quiroga dijo que “se llama Zandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío”.

    Lo cierto es que Quiroga no fue el único del comando que, en el pasado, tuvo palabras poco amables para Parisi y el PDG.

    En mayo de 2023, Camila Miranda (FA) escribió en su cuenta de X: “El PDG y Parisi le proponen a Chile impunidad para papitos corazón, narco candidaturas, política del show, homofobia y machismo desatado”. Cuando ellos avanzan, Chile retrocede“. Ella actualmente es la jefa de contenidos del comando de Jara.

    Miranda emitió esas palabras cuando se conoció que el PDG inscribió como candidata al Consejo Constitucional a Karla Añez, una mujer que debió cumplir una pena de cinco años y un día de cárcel efectiva tras ser sorprendida con más de medio kilo de cocaína en un terminal de buses.

    Uno de los nuevos voceros, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), publicó en su cuenta de X en diciembre de 2021: “Muy bien que Gabriel Boric no vaya a Bad Boys de Parisi. Jamás se debe validar a quien no paga la pensión de sus hijos".

    Hirsch hacía referencia a la negativa que en ese momento tuvo el Presidente Gabriel Boric, entonces candidato presidencial, de participar del programa de streaming Bad Boys, encabezado por Parisi, tras la primera vuelta de ese año.

    La invitación fue replicada por el economista este año, hacia Jara y José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano que también pasó al balotaje. La candidata de la izquierda aseguró que “yo voy a ir a todos lados donde me inviten”. Por el momento, no está confirmado que Jara asista a Bad Boys.

    Antes de eso, en 2013, Hirsch escribió: “Este tipo Parisi es más repulsivo de lo tolerable. Manipulador, mentiroso, se corre olímpicamente de la estafa que hizo a los profesores”.

    También en referencia al programa de YouTube de Parisi, uno de los integrantes del nuevo comité ejecutivo, José Toro (PPD), publicó en su cuenta de X en noviembre de 2021: “Y resultó que el líder de Bad Boys era tan malo que incluso estafó a sus propios militantes. ¿Deberíamos sorprendernos conociendo el prontuario de Parisi, quien ni siquiera puede pisar con tranquilidad nuestro país? Creo que no. Bien Gabriel Boric, con corruptos no se dialoga“.

    Otro de los integrantes del nuevo comité, Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), escribió en 2023: “A todos los que creemos en la democracia nos preocupa que PDG (la lista del pueblo de derecha) y Republicanos (fake news lovers) lleguen a la constituyente, no creen en el diálogo, no creen que se pueda construir un sociedad mejor (...)“.

    Foto: Juan Farias / La Tercera
    Más sobre:Elecciones 2025Franco ParisiPDGPartido De la GenteJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    “Di no cuando te ofrezcan vapear”: así será la nueva advertencia obligatoria para la publicidad de vapeadores

    Triple homicidio en La Reina: las huellas que el abogado del principal imputado dice que la Fiscalía no ha considerado

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    5.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada
    Chile

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH por funcionaria de la Armada que denunció violación y fue castigada

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000
    Negocios

    Wells Fargo tiene en su lista de monedas más vulnerables al peso chileno y plantea escenarios con el dólar sobre $1.000

    Empresas telco dicen que bloquearon sitios de apuestas online, pero estos siguen funcionando con otras direcciones

    Vasco Costa deja de la presidencia de la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras tras 27 años en el cargo

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal
    El Deportivo

    Brasil es eliminado del Mundial Sub 17 tras dramática definición a penales ante Portugal

    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos

    Corte de Apelaciones confirma condena a Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada en venta de Blanco y Negro

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025
    Cultura y entretención

    Stranger Things, The Beatles y otras series imperdibles para despedir 2025

    Julieta Venegas canta Mi muñeca me habló en la nueva película de 31 Minutos

    Nace una nueva Sonora de Tommy Rey con su hijo y Chile tendrá dos grupos reviviendo el repertorio del fallecido cantante

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia
    Mundo

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Juez federal de EE.UU. desestima los cargos contra James Comey y Letitia James por un error procedimental

    Quién es Kirill Dmitriev, el “ambicioso” enviado de Putin detrás de la redacción del polémico plan de paz para Ucrania

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad