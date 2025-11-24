No es solo Quiroga: los otros integrantes del comando de Jara que cuestionaron en duros términos a Parisi y el PDG

En momentos en que el electorado del Partido De la Gente (PDG), liderado por Franco Parisi, es el principal objetivo de los dos candidatos presidenciales, los dichos del pasado son un fantasma que acecha al comando de la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara.

El comando vivió un terremoto con la salida del principal asesor de la abanderada, el sociólogo Darío Quiroga. Jara solicitó su renuncia luego de que reflotaran dichos emitidos por él en abril de este año, en que “toda la estructura del Partido de la Gente es muy entretenida, porque es muy chanta. Es pobre pobre”.

Y, en cuanto a la hermana del líder del PDG, la diputada electa Zandra Parisi, Quiroga dijo que “se llama Zandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío”.

Lo cierto es que Quiroga no fue el único del comando que, en el pasado, tuvo palabras poco amables para Parisi y el PDG.

En mayo de 2023, Camila Miranda (FA) escribió en su cuenta de X: “El PDG y Parisi le proponen a Chile impunidad para papitos corazón, narco candidaturas, política del show, homofobia y machismo desatado”. Cuando ellos avanzan, Chile retrocede“. Ella actualmente es la jefa de contenidos del comando de Jara.

Miranda emitió esas palabras cuando se conoció que el PDG inscribió como candidata al Consejo Constitucional a Karla Añez, una mujer que debió cumplir una pena de cinco años y un día de cárcel efectiva tras ser sorprendida con más de medio kilo de cocaína en un terminal de buses.

Uno de los nuevos voceros, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), publicó en su cuenta de X en diciembre de 2021: “Muy bien que Gabriel Boric no vaya a Bad Boys de Parisi. Jamás se debe validar a quien no paga la pensión de sus hijos".

Hirsch hacía referencia a la negativa que en ese momento tuvo el Presidente Gabriel Boric, entonces candidato presidencial, de participar del programa de streaming Bad Boys, encabezado por Parisi, tras la primera vuelta de ese año.

La invitación fue replicada por el economista este año, hacia Jara y José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano que también pasó al balotaje. La candidata de la izquierda aseguró que “yo voy a ir a todos lados donde me inviten”. Por el momento, no está confirmado que Jara asista a Bad Boys.

Antes de eso, en 2013, Hirsch escribió: “Este tipo Parisi es más repulsivo de lo tolerable. Manipulador, mentiroso, se corre olímpicamente de la estafa que hizo a los profesores”.

También en referencia al programa de YouTube de Parisi, uno de los integrantes del nuevo comité ejecutivo, José Toro (PPD), publicó en su cuenta de X en noviembre de 2021: “Y resultó que el líder de Bad Boys era tan malo que incluso estafó a sus propios militantes. ¿Deberíamos sorprendernos conociendo el prontuario de Parisi, quien ni siquiera puede pisar con tranquilidad nuestro país? Creo que no. Bien Gabriel Boric, con corruptos no se dialoga“.

Otro de los integrantes del nuevo comité, Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), escribió en 2023: “A todos los que creemos en la democracia nos preocupa que PDG (la lista del pueblo de derecha) y Republicanos (fake news lovers) lleguen a la constituyente, no creen en el diálogo, no creen que se pueda construir un sociedad mejor (...)“.