“No le tenemos temor”: Kast desdramatiza denuncia oficialista que vincula “bots” con republicanos

A la salida de un nuevo cara a cara presidencial, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la denuncia presentada por un grupo de diputados oficialistas que apunta a republicanos.

La acción judicial -promovida por los socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Daniel Melo, Marcos Ilabaca y Juan Santana, junto a Karol Cariola (PC), Rubén Oyarzo (ind-PR), Diego Ibáñez (FA), Jaime Araya y Cristian Tapia (ind-PPD)- es para indagar “redes coordinadas de desinformación”.

En el escrito denunciaron delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro ilícito penal que pueda configurarse.

Así las cosas, tras salir del debate organizado por Chiletransporte, Kast fue consultado al respecto.

“Hoy día quedan 129 días para la elección. Cada día que me pregunten sobre el tema voy a decirles exactamente cuántos días de mentiras, de infamias, de difamaciones, de violencia quedan por parte de un sector político que no ha aprendido, no han aprendido a ver las urgencias sociales”, contestó.

Luego, al ser requerido directamente si esto ensucia su campaña, el presidenciable señaló: “Vuelvo a insistir, no se extrañen de todo lo que van a decir, de todo lo que van a hacer”.

“Los conocemos, sabemos quiénes son y no le tenemos temor. Hagan lo que a ustedes les parezca”, cerró el candidato.