“Nuestro balance crítico de los 30 años forma parte de nuestra interpretación de la realidad”: el libro de reflexiones del FA

El lunes 24 de noviembre de 2025, en la librería del Fondo Gonzalo Rojas, fue el lanzamiento del libro Ideas de frente: trayectorias, reflexiones y debates desde el Frente Amplio. Se trata de un espacio de análisis del que participaron algunos de los más importantes líderes de la colectividad que hoy -y hasta el 11 de marzo de este año- encabeza el gobierno.

Editado por Neto Águila, Pierina Ferretti y Simón Ramírez, el libro explora la historia de la colectividad, su proceso de unificación y da espacio a diagnósticos de la sociedad chilena. A continuación, algunos extractos del texto seleccionados por La Tercera. Cada uno de ellos, según se menciona en el libro, es de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Constanza Martínez, presidenta del FA

08/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Si el Frente Amplio (FA) existe es porque sus dirigentes en diversas coyunturas (...) apostaron por su constitución autónoma. Esta apuesta se fundó en al menos tres elementos. En primer término, la necesidad de construir un referente que hiciera propias las luchas del pueblo chileno contra el neoliberalismo, con un programa que recogiera los anhelos de cambio de la sociedad. En segundo término, la importancia medular de ofrecer caminos democráticos para las transformaciones, reconociendo que es abriendo las instituciones y no restándose como se fortalece la democracia. En último término, por la importancia de constituir una izquierda moderna cuyo foco estuviera en el siempre creativo equilibrio en la búsqueda de conciliar horizontes colectivos y universales de igualdad con la mayor libertad individual“.

Camila Rojas, diputada

“Este gobierno deja un legado de apuntalamiento de políticas transformadoras: el royalty minero o el copago cero (...), que no habrían ocurrido con un gobierno de derecha, pero probablemente tampoco con uno progresista no liderado por el FA. Un legado del cumplimiento de compromisos políticos: el pago de la deuda histórica a los profesores y la condonación de los créditos de educación superior, también difíciles de empujar sin que fuera un gobierno del FA“.

“La experiencia gubernamental también es muy formadora, respecto de los límites del Estado: por ejemplo, respecto de lo que fue la reforma de pensiones, o la situación de la salud privada y las isapres, donde se ha debido actuar con mucha flexibilidad táctica y considerando distintos niveles de acción, dada la correlación de fuerzas. Y también experiencias formadoras respecto de la construcción de mayorías, de alianzas estratégicas y tácticas, de decidir dar ciertas peleas y perderlas“.

Giorgio Jackson, exministro

“La insuficiencia en la magnitud de los esfuerzos para orientar el desarrollo de las tecnologías, y en particular los usos de la inteligencia artificial, provoca la irremediable sensación de que nuestras democracias no serán capaces de sobrevivir a condiciones en las que —siguiendo la analogía del test de Turing— se haga indistinguible lo real de lo generado artificialmente. ¿Seremos capaces de alinear las voluntades políticas y ganarle a la competencia que están librando las compañías y los Estados? ¿O será demasiado tarde?“.

Pierina Ferreti, presidenta de Nodo XXI

“Del relativo consenso respecto de ‘las deudas de los treinta años’ pasamos a una defensa cerrada, por la derecha y la ex-Concertación, de ‘los treinta mejores años de nuestra historia republicana’. (...). Al mismo tiempo, desde la ex-Concertación volvieron a banalizar las críticas del FA y otros sectores de la izquierda, atribuyéndolas a la falta de experiencia, a maximalismos juveniles o, derechamente, a la mala fe”.

“Las fuerzas que conformamos el FA tenemos un balance de los treinta años (...) en el que reconocemos los avances y logros alcanzados por la coalición de centroizquierda que gobernó al país (...), y en el que señalamos los elementos en los que la Concertación se alejó de los elementos constitutivos de un proyecto socialdemócrata. El efecto más grave de las desviaciones neoliberales de la Concertación fue el sostenido divorcio entre sociedad y política y el constreñimiento de la democracia“.

“Nuestro balance crítico de los treinta años forma parte de nuestra interpretación de la realidad chilena y de sus actuales problemas y desafíos. No es una crítica moral, ni generacional, ni antojadiza. Es una crítica política”.

Jorge Arrate, exministro

Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

“Ningún o ninguna integrante del FA conoció a Bilbao, a Recabarren, a Teresa Flores o a Elena Caffarena. La mayoría no había nacido en los tiempos de Allende. Pero la huella de estos y otros personajes y colectivos, que fueron expresión de fuerzas sociales en desarrollo, y las nuevas contribuciones a la lucha popular acaecidas en el siglo XII, son la herencia que reivindicamos. No para imitarla, sino para construir críticamente sobre ella”.

Antonia Orellana, ministra de la Mujer, y Javiera Cabello

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“La definición del gobierno del Presidente Boric como feminista tuvo un doble efecto inmediato: la crispación tanto de las organizaciones feministas como de la oposición de ultraderecha. La incorporación del Ministerio de la Mujer en el comité político (...) provocó incomodidad transversal, como también una fuerte expectativa respecto de la ambición y alcance de las medidas de la administración Boric".

José Miguel Ahumada, exsubsecretario

Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

“El problema del modelo chileno (...) es que ha tendido rápidamente a acumular rentas y no a crear valor. Esto hace que su crecimiento económico sea de corta duración, muy dependiente de dinámicas externas, y con fuertes tendencias a periodos largos de estancamiento. No solo eso, sino que el capitalismo rentista es insostenible en el largo plazo, porque mina sus fuentes productivas, ambientales y sociales".

Simón Ramírez, secretario ejecutivo del FA

Foto: Andres Perez Andres Perez

“La adhesión al proyecto socialista y la superación del neoliberalismo se logrará en la medida que se construyan hoy formas reales de vivir mejor y que sean alternativas al régimen neoliberal. Cualquier proceso de cambios tiene una dimensión fundamentalmente material y práctica. Es decir, no se trata de ofrecer un horizonte deseable, sino de construir un camino que se entienda como plausible porque se puede vivir hoy como razonable”.

Ximena Peralta, consejera de la Región Metropolitana

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

“La configuración presente del FA, unificado bajo un mismo partido, se consolida en el contexto del gobierno del Presidente Boric, buscando el fortalecimiento del referente para poder dar mayor respaldo a los esfuerzos de nuestro sector y continuidad de la alianza política y de su proyecto”.

Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática

“Hoy el FA enfrenta un desafío crucial: trabajar en la construcción de mayorías para poder impulsar las transformaciones profundas que requiere Chile, mientras que, en simultáneo, se debe trabajar también en lograr consolidar el nuevo partido. Esto implica diluir las articulaciones basadas en las orgánicas de origen y asegurar que las nuevas formas de articulación política que comiencen a darse dentro del partido se fundamenten en tesis políticas claras”.