SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Nuestro balance crítico de los 30 años forma parte de nuestra interpretación de la realidad”: el libro de reflexiones del FA

    El texto incluye escritos de Giorgio Jackson, Antonia Orellana, Constanza Martínez, José Miguel Ahumada y Camila Rojas, entre otros. “Este gobierno deja un legado de apuntalamiento de políticas transformadoras (...) que no habrían ocurrido con un gobierno de derecha, pero probablemente tampoco con uno progresista no liderado por el FA", diagnostica la diputada Rojas.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El lunes 24 de noviembre de 2025, en la librería del Fondo Gonzalo Rojas, fue el lanzamiento del libro Ideas de frente: trayectorias, reflexiones y debates desde el Frente Amplio. Se trata de un espacio de análisis del que participaron algunos de los más importantes líderes de la colectividad que hoy -y hasta el 11 de marzo de este año- encabeza el gobierno.

    Editado por Neto Águila, Pierina Ferretti y Simón Ramírez, el libro explora la historia de la colectividad, su proceso de unificación y da espacio a diagnósticos de la sociedad chilena. A continuación, algunos extractos del texto seleccionados por La Tercera. Cada uno de ellos, según se menciona en el libro, es de exclusiva responsabilidad de sus autores.

    Constanza Martínez, presidenta del FA

    08/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Si el Frente Amplio (FA) existe es porque sus dirigentes en diversas coyunturas (...) apostaron por su constitución autónoma. Esta apuesta se fundó en al menos tres elementos. En primer término, la necesidad de construir un referente que hiciera propias las luchas del pueblo chileno contra el neoliberalismo, con un programa que recogiera los anhelos de cambio de la sociedad. En segundo término, la importancia medular de ofrecer caminos democráticos para las transformaciones, reconociendo que es abriendo las instituciones y no restándose como se fortalece la democracia. En último término, por la importancia de constituir una izquierda moderna cuyo foco estuviera en el siempre creativo equilibrio en la búsqueda de conciliar horizontes colectivos y universales de igualdad con la mayor libertad individual“.

    Camila Rojas, diputada

    “Este gobierno deja un legado de apuntalamiento de políticas transformadoras: el royalty minero o el copago cero (...), que no habrían ocurrido con un gobierno de derecha, pero probablemente tampoco con uno progresista no liderado por el FA. Un legado del cumplimiento de compromisos políticos: el pago de la deuda histórica a los profesores y la condonación de los créditos de educación superior, también difíciles de empujar sin que fuera un gobierno del FA“.

    “La experiencia gubernamental también es muy formadora, respecto de los límites del Estado: por ejemplo, respecto de lo que fue la reforma de pensiones, o la situación de la salud privada y las isapres, donde se ha debido actuar con mucha flexibilidad táctica y considerando distintos niveles de acción, dada la correlación de fuerzas. Y también experiencias formadoras respecto de la construcción de mayorías, de alianzas estratégicas y tácticas, de decidir dar ciertas peleas y perderlas“.

    Giorgio Jackson, exministro

    “La insuficiencia en la magnitud de los esfuerzos para orientar el desarrollo de las tecnologías, y en particular los usos de la inteligencia artificial, provoca la irremediable sensación de que nuestras democracias no serán capaces de sobrevivir a condiciones en las que —siguiendo la analogía del test de Turing— se haga indistinguible lo real de lo generado artificialmente. ¿Seremos capaces de alinear las voluntades políticas y ganarle a la competencia que están librando las compañías y los Estados? ¿O será demasiado tarde?“.

    Pierina Ferreti, presidenta de Nodo XXI

    “Del relativo consenso respecto de ‘las deudas de los treinta años’ pasamos a una defensa cerrada, por la derecha y la ex-Concertación, de ‘los treinta mejores años de nuestra historia republicana’. (...). Al mismo tiempo, desde la ex-Concertación volvieron a banalizar las críticas del FA y otros sectores de la izquierda, atribuyéndolas a la falta de experiencia, a maximalismos juveniles o, derechamente, a la mala fe”.

    “Las fuerzas que conformamos el FA tenemos un balance de los treinta años (...) en el que reconocemos los avances y logros alcanzados por la coalición de centroizquierda que gobernó al país (...), y en el que señalamos los elementos en los que la Concertación se alejó de los elementos constitutivos de un proyecto socialdemócrata. El efecto más grave de las desviaciones neoliberales de la Concertación fue el sostenido divorcio entre sociedad y política y el constreñimiento de la democracia“.

    “Nuestro balance crítico de los treinta años forma parte de nuestra interpretación de la realidad chilena y de sus actuales problemas y desafíos. No es una crítica moral, ni generacional, ni antojadiza. Es una crítica política”.

    Jorge Arrate, exministro

    Foto Pablo Vasquez R. Pablo Vasquez R

    “Ningún o ninguna integrante del FA conoció a Bilbao, a Recabarren, a Teresa Flores o a Elena Caffarena. La mayoría no había nacido en los tiempos de Allende. Pero la huella de estos y otros personajes y colectivos, que fueron expresión de fuerzas sociales en desarrollo, y las nuevas contribuciones a la lucha popular acaecidas en el siglo XII, son la herencia que reivindicamos. No para imitarla, sino para construir críticamente sobre ella”.

    Antonia Orellana, ministra de la Mujer, y Javiera Cabello

    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “La definición del gobierno del Presidente Boric como feminista tuvo un doble efecto inmediato: la crispación tanto de las organizaciones feministas como de la oposición de ultraderecha. La incorporación del Ministerio de la Mujer en el comité político (...) provocó incomodidad transversal, como también una fuerte expectativa respecto de la ambición y alcance de las medidas de la administración Boric".

    José Miguel Ahumada, exsubsecretario

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    “El problema del modelo chileno (...) es que ha tendido rápidamente a acumular rentas y no a crear valor. Esto hace que su crecimiento económico sea de corta duración, muy dependiente de dinámicas externas, y con fuertes tendencias a periodos largos de estancamiento. No solo eso, sino que el capitalismo rentista es insostenible en el largo plazo, porque mina sus fuentes productivas, ambientales y sociales".

    Simón Ramírez, secretario ejecutivo del FA

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    “La adhesión al proyecto socialista y la superación del neoliberalismo se logrará en la medida que se construyan hoy formas reales de vivir mejor y que sean alternativas al régimen neoliberal. Cualquier proceso de cambios tiene una dimensión fundamentalmente material y práctica. Es decir, no se trata de ofrecer un horizonte deseable, sino de construir un camino que se entienda como plausible porque se puede vivir hoy como razonable”.

    Ximena Peralta, consejera de la Región Metropolitana

    FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “La configuración presente del FA, unificado bajo un mismo partido, se consolida en el contexto del gobierno del Presidente Boric, buscando el fortalecimiento del referente para poder dar mayor respaldo a los esfuerzos de nuestro sector y continuidad de la alianza política y de su proyecto”.

    Diego Vela, expresidente de Revolución Democrática

    “Hoy el FA enfrenta un desafío crucial: trabajar en la construcción de mayorías para poder impulsar las transformaciones profundas que requiere Chile, mientras que, en simultáneo, se debe trabajar también en lograr consolidar el nuevo partido. Esto implica diluir las articulaciones basadas en las orgánicas de origen y asegurar que las nuevas formas de articulación política que comiencen a darse dentro del partido se fundamenten en tesis políticas claras”.

    Más sobre:Frente AmplioPolíticaLa Tercera PMGiorgio JacksonAntonia OrellanaJosé Miguel AhumadaConstanza MartínezFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Los primeros pasos de Chevesich: nueva presidenta marca un estilo frontal y se evalúa prescindir del cargo de vocería

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Lo más leído

    1.
    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    2.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    3.
    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    4.
    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    5.
    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    Vallejo por salida de embajadora Pakarati: “Esto es una decisión institucional, no es política ni personal”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026
    Chile

    Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo