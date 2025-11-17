Oficialismo retrocede en distrito 20 de Concepción: lograría solo dos de los ocho escaños en disputa

Francesca Muñoz (PSC) alcanzó la primera mayoría con 9,19% de los votos: Foto: Aton Chile

Ocho eran los cupos en disputa por el Distrito 20, que incluye casi la totalidad de la provincia de Concepción, a excepción de la comuna de Lota, emplazada en el Distrito 21.

Y según informa el Servicio Electoral (Servel), con 2.103 mesas escrutadas (98,32%), estos serán ocupados por Francesca Muñoz (PSC) con 9,19%; Paz Charpentier (Republicanos) con 7,67%, y Álvaro Ortiz (DC) con 7,13%, en lo correspondiente a las tres primeras preferencias.

Les siguen Marlene Pérez (IND.-UDI), con 4,53%; Antonio Rivas (PS), con 4,64%; Sergio Bobadilla (UDI), con 3,28%; Patricio Briones (PDG), con 3,1%, y Roberto Arroyo (PSC), con 1,34%.

No habrían sido reelectos María Candelaria Acevedo (PC), Eric Aedo (DC) y Félix González (PEV), lo que dejaría al oficialismo con solo dos representantes en el distrito.

Oposición suma fuerzas

Actualmente, el Distrito 20, que comprende las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé, registra una mayoría de parlamentarios de oposición, correlación de fuerzas que se incrementó con los resultados de este domingo.

En la actualidad, Roberto Arroyo y Francesca Muñoz por el PSC, junto a Sergio Bobadilla (UDI), Marlene Pérez (IND. UDI) y Leonidas Romero (PNL) -este último el único que no buscaba la reelección- son los diputados opositores por el distrito. Los cuatro primeros fueron reelectos.

En tanto María Candelaria Acevedo (PC), Eric Aedo (DC) y Félix González (PEV) representan al oficialismo.

Ninguno de ellos habría logrado la reelección este domingo. Antonio Rivas (PS) y Álvaro Ortiz (DC) serían los nuevos representantes del oficialimo en el Senado.