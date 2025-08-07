“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

El abanderado presidencial del PDG, Franco Parisi, participó esta jornada en un foro presidencial donde, junto a otros candidatos a La Moneda, analizó el futuro de la minería en el país.

En el conversatorio “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería UC, el economista fue el encargado de abrir los fuegos, con una alocución de apertura que centró en la importancia para el desarrollo económico de los operarios que trabajan en las minas.

Tras reconocer la existencia de otros temas de importancia a tocar en la jornada, Parisi manifestó que “yo quiero hablar donde me duele a mí, de las personas”.

Es así como, tras definirlos como “el futuro” de la economía nacional, propuso algunas medidas para su beneficio, incluyendo que los mineros que se encuentren en faenas en los días de elecciones puedan votar con su clave única y que no se les cobre en el impuesto global complementario los bonos por término de conflicto laboral.

“Creo que hemos sido injustos con la gente de la minería y es el momento de darles las gracias por todo lo que han hecho”, indicó Parisi antes de lanzar su cuestionada frase.

“Muchas veces se dice: ‘mira los tremendos sueldos que tienen’. Sí, ojalá que ganen más. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros, ojalá que se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren, porque ellos todo el día están preocupados de cómo vivir” , manifestó.

La intervención provocó risas en parte de los asistentes, mientras que otros empezaron a pifiar al candidato del PDG.

“No entiendo por qué están silbando”, expresó Parisi antes de que la moderadora del foro le informara que su tiempo de exposición había concluido.