Oposición busca presentar acusación constitucional contra Víctor Pérez esta semana

Una reunión clave sostendrán hoy los jefes de bancada de la oposición. En la cita, que convocará desde el Frente Amplio a la DC, los parlamentarios definirán la fecha de ingreso de la acusación constitucional que prepara el sector en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Ayer, en la centroizquierda, aseguraban que todo indicaba que el libelo ingresaría a la Cámara de Diputados este jueves para que la sala lo conozca solo después del plebiscito del 25 de octubre.

La acción se reactivó luego de que el viernes un manifestante fuese empujado al río Mapocho por el funcionario de Carabineros, Sebastián Zamora, quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio frustrado. El sector ya había anunciado una acusación en contra del titular de Interior, en medio del paro de camioneros, apuntando a un notable abandono de deberes por no aplicar la Ley Interior de Seguridad del Estado. Sin embargo, esta se había paralizado tras el ingreso del libelo en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.

La acusación contra Pérez ha ido cobrando fuerza y, de hecho, ya estaría prácticamente redactada. Ayer el grupo encargado de la redacción del libelo que lidera el diputado Gabriel Ascencio (DC), se reunió para incluir un tercer capítulo sobre una eventual falta en el “control jerárquico” de la autoridad civil respecto del actuar de Carabineros.

“Hoy (ayer) conversé con el diputado Ascencio, quien tiene preparado el documento que se le encargó para que sea puesto en conocimiento del resto de las bancadas y la idea original es que se presente este jueves”, aseguró a La Tercera el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi.

En esa misma línea, su par del PS, Luis Rocafull afirmó que al interior de la oposición ya existiría un acuerdo de presentar la acción. “Está zanjado y hoy estamos viendo el tema de la presentación. En el PS estamos por presentar de aquí al jueves, pero eso se debe acordar con el resto de las bancadas”.

Pese a que la oposición se ha coordinado y habrían apoyos transversales para su ingreso, en las últimas horas han surgido dudas en algunos sectores, principalmente de la DC y algunos independientes, en torno al sustento del libelo. Ese es el caso, dicen en la oposición, de los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Manuel Antonio Matta, además del independiente Pepe Auth.

Asimismo, desde el Partido Radical, transmitieron que cada parlamentario analizará en su mérito los antecedentes y, por tanto, habrá libertad para votar el libelo. “Como directiva del PR no habrá pronunciamiento en relación a la acusación propiamente tal porque es una prerrogativa de los parlamentarios y cada uno de ellos debe juzgar en conciencia, lo que no significa no tener opinión política de los hechos acaecidos en el puente Pío Nono el domingo, situación que condenamos enérgicamente y pensamos que (...) existen responsabilidades de mando que no pueden ser ignoradas y afectan como mínimo al general en jefe de la Institución”, sostuvo la vicepresidenta, Marcela Hernando.

A ellos se sumó ayer el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien aseguró en radio Pauta que hay que utilizar esa herramienta de fiscalización con “criterio” y advirtió que “las acusaciones deben ser bien estudiadas”.

Para aprobar el texto, la oposición requiere de la mayoría simple de la Cámara Baja, es decir, 78 votos en caso de que participen los 155 parlamentarios. El sector cuenta con 83 diputados.

En ese contexto, ayer la jefa de bancada del PC, Camila Vallejo, emplazó a sus pares a apoyar el libelo. “Hago un llamado a toda la oposición a que nos unamos contra la impunidad, contra la violación a los DD.HH. en nuestro país y respaldemos esta acusación”, sostuvo, a la vez que destacó que “necesitamos una política institucional que no opere en base a la represión. Una policía que de verdad proteja a las personas y no que las ciegue, las torture o las lance al río”.

Desde Chile Vamos, si bien la mayoría de los parlamentarios respaldó al jefe de gabinete, el diputado por La Araucanía Miguel Mellado (RN) se abrió a respaldar el libelo, en caso de que la centroizquierda agregara un capítulo relativo al conflicto que vive esa zona y que el fin de semana terminó con un trabajador baleado. “Creo que sus autoridades no están dando el ancho”, afirmó.

En tanto, ayer desde el Frente Amplio ratificaron su apoyo a una eventual acusación. “Cuando suceden hechos como los del viernes y hay un responsable de la policía como es el ministro del Interior, surge con más fuerza la intención de buscar esa responsabilidad política”, sostuvo la excandidata presidencial y vocera del bloque, Beatriz Sánchez.