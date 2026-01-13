SUSCRÍBETE POR $1100
    Oposición celebra fallo que absuelve a Claudio Crespo por apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica

    "No corresponde perseguir a Carabineros por hacer su trabajo", defendieron desde las filas opositoras.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 13 de enero 2026. Lectura de veredicto en juicio oral contra el ex Carabineros, Claudio Crespo, acusado en las indagatorias del caso de Gustavo Gatica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió al excarabinero Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

    Tras el veredicto, las reacciones no se hicieron esperar. De inmediato, figuras de la oposición salieron a celebrar.

    La diputada y senadora electa, Camila Flores (RN), junto al diputado y timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, hablaron desde el mismo Centro de Justicia.

    “Se ha hecho justicia. Desde el día 1 hemos estado apoyando al comandante Claudio Crespo. Siempre hemos creído en su total inocencia y hoy ha sido absuelto. Luego de más de 200 días de persecución judicial, del activismo judicial de nuestro país, se comprueba finalmente que él era inocente”, dijo la RN.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Por su parte, el libertario señaló: “Hoy día se cierra parte del capítulo del 1810 del golpe de Estado que le trataron de hacer a la democracia, también con ayuda desde la institucionalidad, también con ayuda desde organismos como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consejo de Defensa del Estado y la propia fiscalía que han quedado hoy día realmente en una situación de vergüenza institucional”.

    El también RN Eduardo Durán sostuvo: “Hoy celebramos un hecho que debería hacernos reflexionar como país y como sociedad, el cese de una jornada de violencia en la que fueron gravemente heridos muchos carabineros que estaban cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía frente a desórdenes públicos (...) valoramos a cada carabinero que fue blanco de ataques injustificables en la vía pública y reivindicamos su labor por mantener la paz y el orden en nuestra sociedad”.

    El diputado electo Felipe Ross (libertario) comentó: “Crespo absuelto. Chong debe responder. Esto fue un abuso inédito de poder. Una mancha en la historia de nuestra fiscalía. Más de 200 audiencias, muchísimas innecesarias. Esto no le puede salir gratis a quienes abusan de nuestras policías".

    Desde republicanos, el senador electo y presidente de aquel partido, Arturo Squella, sostuvo que “la absolución del Comandante Crespo es una nueva derrota para el octubrismo y para quienes pensaron que a través de la violencia podían refundar Chile. Todos quienes apuntaron con el dedo y condenaron anticipadamente a Claudio Crespo deben pedir perdón y responder por el profundo daño que le hicieron a él, a su familia y a Carabineros de Chile”.

    Adicionalmente, el diputado Luis Fernando Sánchez aseveró: “Tal como lo dijimos siempre, no corresponde perseguir a Carabineros por hacer su trabajo. El estallido delictual fue un hecho de especial y grave violencia, y ahí los culpables son quienes salieron a destruir todo”.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoEstallido social

