SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Para caer en la provocación de la candidata no estoy”: Kast ante emplazamiento de Jara por supuesta “red de bots”

"Hay hartos temas más importantes que espero que podamos debatir con ella la próxima semana, espero que a ese debate si vaya”, lanzó el republicano apuntando a Jeannette Jara.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Desde la Región del Maule, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la supuesta “red de bots” revelada en un reportaje televisivo, a la que se apunta por eventuales ataques contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

El reportaje de Chilevisión dio cuenta que habrían actuado concertados. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otras cuentas habrían estado detrás de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer.

Por esto último, la abanderada de Chile Vamos apuntó a republicanos y pensó en querellarse contra quienes resultaran responsables, pero echó pies atrás en esa decisión. Esta jornada, desde su partido aseguraron que no judicializarán la situación.

Por su parte, Jara apuntó directamente a Kast a través de un post en X: “No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños".

Bajo este marco, y consultado al respecto, Kast sostuvo: “Cada uno tiene que ser responsable de lo que dice, de lo que plantea. Nosotros nos hacemos responsables de lo que nosotros decimos y hacemos, y eso tiene que ser la misma medida para todos”.

Más tarde, en entrevista con Emol TV, señaló: “Podríamos preguntarle al hermano (de Jara) que está a cargo de la investigación si él de verdad encontró algo. Curiosamente el medio de comunicación hace un a investigación entre comillas larga de todo lo que ocurre, no lo he visto con el mismo ahínco persiguiendo el narcotráfico y los asesinatos del fin de semana que son las preocupaciones de verdad de las personas”.

Casi termina el reportaje y la candidata Jeannette Jara sube una interpelación, como diría el Bombo Fica ‘sospechoso’, se lo dejo ahí para que reflexione”, continuó.

Luego, marcó: “Para caer en la provocación de la candidata de la continuidad no estoy, hay hartos temas más importantes que espero que podamos debatir con ella la próxima semana, espero que a ese debate si vaya”.

“Yo le preguntaría qué evidencia, yo la única evidencia que tengo es que hay un gran bot en Chile y ella no ha dicho nada y la vocera no ha dicho, y es Francisco Vidal, director de TVN, quien en una entrevista pública, es un bot público, no tiene ningún poder en decir ‘hay que atacar a Kast’”, reprochó.

Más sobre:José Antonio Kast"Bots"RepublicanosEvelyn MattheiJeannette JaraEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

A semanas de las elecciones, Boric agrega más condimentos al Congreso y da urgencia a nueva ley de aborto

El telefonazo de Núñez a Fernando Carmona para contener salidas de libreto y ajustarse al relato del comando

Matthei con cautela, Kast sin planes y Jara en gira: cómo vivirán el 11 de septiembre los candidatos presidenciales

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad
Chile

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado
Negocios

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open

La ley de los 28 metros, cuatro toques y la balanza: el plan de Córdova para ir a Brasil sin descuidar el Mundial Sub 20

El portazo de Pablo Milad a la U por la Supercopa ante Colo Colo: “Se tiene que jugar”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”
Mundo

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”

El Papa pide al presidente de Israel un “alto al fuego” en Gaza y este reclama la liberación de los rehenes israelíes

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo