“Para caer en la provocación de la candidata no estoy”: Kast ante emplazamiento de Jara por supuesta “red de bots”

Desde la Región del Maule, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a la supuesta “red de bots” revelada en un reportaje televisivo, a la que se apunta por eventuales ataques contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

El reportaje de Chilevisión dio cuenta que habrían actuado concertados. Así, se identificó a un hombre de 38 años, de alias “Neuroc”, que junto a otras cuentas habrían estado detrás de los ataques a Matthei respecto a su presunto Alzheimer.

Por esto último, la abanderada de Chile Vamos apuntó a republicanos y pensó en querellarse contra quienes resultaran responsables, pero echó pies atrás en esa decisión. Esta jornada, desde su partido aseguraron que no judicializarán la situación.

Por su parte, Jara apuntó directamente a Kast a través de un post en X: “No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños".

Bajo este marco, y consultado al respecto, Kast sostuvo: “Cada uno tiene que ser responsable de lo que dice, de lo que plantea. Nosotros nos hacemos responsables de lo que nosotros decimos y hacemos, y eso tiene que ser la misma medida para todos”.

Más tarde, en entrevista con Emol TV, señaló: “Podríamos preguntarle al hermano (de Jara) que está a cargo de la investigación si él de verdad encontró algo. Curiosamente el medio de comunicación hace un a investigación entre comillas larga de todo lo que ocurre, no lo he visto con el mismo ahínco persiguiendo el narcotráfico y los asesinatos del fin de semana que son las preocupaciones de verdad de las personas”.

“ Casi termina el reportaje y la candidata Jeannette Jara sube una interpelación , como diría el Bombo Fica ‘sospechoso’, se lo dejo ahí para que reflexione”, continuó.

Luego, marcó: “Para caer en la provocación de la candidata de la continuidad no estoy, hay hartos temas más importantes que espero que podamos debatir con ella la próxima semana, espero que a ese debate si vaya”.

“Yo le preguntaría qué evidencia, yo la única evidencia que tengo es que hay un gran bot en Chile y ella no ha dicho nada y la vocera no ha dicho, y es Francisco Vidal, director de TVN, quien en una entrevista pública, es un bot público, no tiene ningún poder en decir ‘hay que atacar a Kast’”, reprochó.