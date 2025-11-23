Para celebrar sus 50 años: Metro de Santiago realiza intervención artística que recrea su logo con tejidos

En la pista atlética Mario Recordón del Parque Estadio Nacional, Metro de Santiago llevó a cabo el cierre de la campaña Tejiendo Red con una intervención artística a gran escala para celebrar sus 50 años.

Según describió Metro mediante un comunicado, en la actividad se formó una elipse con 100 personas, para rodear tres rombos gigantes -el logo del ferrocarril metropolitano- que medían 15 metros de largo y 8 de ancho. La elipse, en tanto, alcanzaba casi 90 metros de contorno y 30 metros de diámetro.

Los rombos gigantes estaban hechos de 500 mantas de lana que, a su vez, estaban formadas por 8.500 rombos pequeños. Este material fue elaborado por personas que se sumaron a la campaña realizada entre julio y noviembre de este año.

Parte de la coordinación estuvo a cargo de la cadena especializada en tejido y manualidades Revesderecho, que impartió talleres gratuitos para llevar a cabo esta tarea. También participó la diseñadora nacional e influencer Javi Hook, creadora de los patrones gratuitos y tutoriales disponibles en la citada tienda.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, detalló cual será el destino de estas mantas de lana: “Serán entregadas como obsequio a todos los bebés nacidos el día 15 de septiembre de 2025, fecha de nuestro aniversario número 50, y que serán distribuidas con el apoyo de la Subsecretaría de la Niñez”.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, detalló el rol que tuvieron mujeres de la comuna en este acto: “Estamos muy orgullosos y felices de ser parte de esta actividad, y sobre todo por el compromiso de las vecinas de nuestra comuna, que se reunieron a tejer en una jornada especial y aportaron con más de 500 rombos al desafío Tejiendo Red de Metro. También me gustaría destacar el rol de las “Chicas del Calipso” que son una agrupación de nuestra comuna, de Quinta Normal, quienes están acá hoy presentes y participan activamente no sólo en esta, sino que en muchas buenas causas”.