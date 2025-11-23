BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Para celebrar sus 50 años: Metro de Santiago realiza intervención artística que recrea su logo con tejidos

    Las cientos de mantas utilizadas para este fin serán donadas a los niños que nacieron el 15 de septiembre de este año, el día del aniversario n°50 de Metro.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En la pista atlética Mario Recordón del Parque Estadio Nacional, Metro de Santiago llevó a cabo el cierre de la campaña Tejiendo Red con una intervención artística a gran escala para celebrar sus 50 años.

    Según describió Metro mediante un comunicado, en la actividad se formó una elipse con 100 personas, para rodear tres rombos gigantes -el logo del ferrocarril metropolitano- que medían 15 metros de largo y 8 de ancho. La elipse, en tanto, alcanzaba casi 90 metros de contorno y 30 metros de diámetro.

    Los rombos gigantes estaban hechos de 500 mantas de lana que, a su vez, estaban formadas por 8.500 rombos pequeños. Este material fue elaborado por personas que se sumaron a la campaña realizada entre julio y noviembre de este año.

    Parte de la coordinación estuvo a cargo de la cadena especializada en tejido y manualidades Revesderecho, que impartió talleres gratuitos para llevar a cabo esta tarea. También participó la diseñadora nacional e influencer Javi Hook, creadora de los patrones gratuitos y tutoriales disponibles en la citada tienda.

    El gerente general de Metro, Felipe Bravo, detalló cual será el destino de estas mantas de lana: “Serán entregadas como obsequio a todos los bebés nacidos el día 15 de septiembre de 2025, fecha de nuestro aniversario número 50, y que serán distribuidas con el apoyo de la Subsecretaría de la Niñez”.

    La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, detalló el rol que tuvieron mujeres de la comuna en este acto: “Estamos muy orgullosos y felices de ser parte de esta actividad, y sobre todo por el compromiso de las vecinas de nuestra comuna, que se reunieron a tejer en una jornada especial y aportaron con más de 500 rombos al desafío Tejiendo Red de Metro. También me gustaría destacar el rol de las “Chicas del Calipso” que son una agrupación de nuestra comuna, de Quinta Normal, quienes están acá hoy presentes y participan activamente no sólo en esta, sino que en muchas buenas causas”.

    default
    Más sobre:Metro de SantiagoIntervención artísticaTejiendo Red

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Fiscalía indaga muerte del fotógrafo Iván Konar en Lago Ranco

    “No sirve estar encerrado en una caja de cristal”: Jara emplaza nuevamente a Kast a no restarse de debates

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa
    Chile

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Armada detalla complejidades en búsqueda de joven argentino desaparecido en La Serena

    Para celebrar sus 50 años: Metro de Santiago realiza intervención artística que recrea su logo con tejidos

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Luis Eduardo Escobar: “No hay ninguna razón para impulsar retiros de fondos de pensiones. En esa propuesta, Parisi se cayó al populismo”

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5
    Tendencias

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”
    El Deportivo

    El lamento de Manuel Pellegrini tras empate del Betis: “Perdimos dos puntos que debemos recuperar en el derbi”

    Diego Parra le da la primera medalla al Team Chile en los Juegos Bolivarianos

    Todo mal para el Betis de Manuel Pellegrini: empata ante un colista y pierde a su gran precio para el derbi ante Sevilla

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”