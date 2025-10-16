Pardow previo a acudir a La Moneda: “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”

Se espera que durante la mañana de este jueves, el ministro de Energía, Diego Pardow, se reúna en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric, para abordar el error -o cambio metodológico- en las tarifas eléctricas, que ha generado un nuevo dolor de cabeza al gobierno.

El Mandatario aterrizó a eso de las 9.00 horas en el Grupo 10 de la Fach, luego de su visita oficial a Roma y el Vaticano, y de inmediato se dirigió a Palacio. Esto, en medio de crecientes presiones, de la oposición y el oficialismo, que apuntan a las responsabilidades políticas del titular de Energía. La UDI incluso advirtió de una acusación constitucional, a la que se plegaron otras tiendas del sector.

Pardow, por su parte, durante las primeras horas de esta mañana participó del “Summit Transformación Energética 2025: Una visión de Futuro Sostenible”, donde abordó su permanencia en el cargo.

“Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”, respondió.

Asimismo, se refirió a las primeras instrucciones que le dio el Jefe de Estado en medio de esta nueva crisis: “Primero, tratar de acompañar la explicación de manera clara y transparente a la ciudadanía y, por otro, abordar la resolución de este problema lo antes posible. Y eso es precisamente en lo que estamos”.

En la oportunidad, el secretario de Estado también respondió a las declaraciones de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, que puso presión para su salida: “Tiene todo el derecho a llevar adelante su candidatura, obviamente es su opinión, y es válida”.