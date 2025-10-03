Parisi por cruce Boric-Kast tras cadena nacional por Presupuesto: “No me voy a meter en peleas de cuiquitos millonarios”

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la mañana de este viernes el cruce entre el Presidente Gabriel Boric y el abanderado republicano José Antonio Kast tras la cadena nacional por el Presupuesto de la Nación 2026.

La polémica se inició cuando el martes por la noche, mientras presentaba el erario fiscal, el Mandatario dijo: “Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Kast respondió mediante su cuenta de X casi de inmediato, y luego miércoles elevó el tono en contra del Jefe de Estado. “No tengo memoria de algún otro acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía, porque lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras ”.

Boric, en tanto, ayer jueves le respondió el contraataque al republicano. “Discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático, quizás a algunos no les gusta eso", dijo.

En este contexto, esta mañana Parisi fue requerido por su postura sobre el cruce entre ambas figuras: “No me voy a meter en peleas de cuiquitos millonarios que andan llorando porque le tocaron la oreja o no le tocaron la oreja. Aquí los dolores y los problemas son mucho mayores”, remarcó.

“Si el candidato acá se siente ofendido, es problema de él. Y del Presidente Boric no nos asombra, siempre ha hecho intervencionismo político”, sostuvo.

Y luego agregó: “Los dolores de Chile son más grandes que los gustitos que se da Boric y los llantos de Matthei, Kaiser, Kast y Jara”.

“A mí lo que me preocupa es la Policía Aeroportuaria, lo que me preocupa es las pensiones, lo que me preocupa es cómo la gente llega al final de mes. El resto, los políticos cuiquitos de izquierda y derecha, los fachos y los comunachos, quieren llorar para llamar la atención. Nosotros nos preocupamos de la gente”, zanjó.