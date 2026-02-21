Parlamentarios se dividen tras sanción de EE.UU. a ministro de Transportes y otros dos funcionarios

Diversas reacciones provocó la medida por parte del gobierno de los Estados Unidos de revocar las visas de tres funcionarios del gobierno de Chile por, en sus palabras, llevar a cabo "actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Durante la jornada del viernes, se conoció que la acción fue dirigida hacía el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, además de al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Tras el anunció por parte de la Secretaría de Estado de la nación del norte, el gobierno chileno se reunió con el embajador de Estados Unidos y emitió una nota de protesta por la medida adoptada.

Marco Rubio en una imagen de archivo

La acción estadounidense estaría explicada en el proyecto que estaría en conversaciones entre Chile y la empresa China Mobile. La idea sería desarrollar un cable submarino de fibra óptica que permitiera conectar Hong Kong con Sudamérica, y que surgió como respuesta al desarrollo del llamado cable Humboldt, que aunque nació como una propuesta de China terminó por ser adjudicado por Google y finalmente llegaría hasta Australia.

La determinación de Estados Unidos provocó críticas por parte de representantes oficialistas, mientras que desde la oposición evaluaron el peligro del aumento en las relaciones con China.

Reacciones tras el anuncio estadounidense

Para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), la situación “es extremadamente grave y tiene que ser investigada y señalar quiénes son los responsables del gobierno chileno”.

El parlamentario agregó que el fortalecer las relaciones con Estados Unidos debe ser una una de las prioridades del gobierno de José Antonio Kast. “A nosotros nos parece preocupante que una situación de esta naturaleza le haga daño a Chile. Tenemos que ganarnos la confianza de Estados Unidos para fortalecer nuestras relaciones", enfatizó.

Senador Iván Moreira (UDI) Andres Perez

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) criticó la legislación que revisaba las opciones del proyecto Chile-China Express, que evaluaba la instalación de un submarino de fibra óptica que conecte a nuestro país con Hong Kong.

“El presidente Boric ha cometido una irresponsabilidad al darle tramitación a través del subsecretario de telecomunicaciones al cable de datos submarino de la República Popular China. Este cable debe demostrar para qué es, debe demostrar que es para fines comerciales y no estratégicos. Deben demostrar que Chile necesita algo así cuando ya se está trabajando en el cable Humboldt”, explicó.

El diputado Jorge Alessandri (UDI)

El vicepresidente del Partido Nacional Libertario y diputado electo, Hans Marowski, señaló que la medida por parte de Estados Unidos debe entenderse “como un tema geopolítico”.

“La decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos ocurre en medio de una disputa tecnológica entre ese país y China por infraestructura crítica digital. Este gobierno avanzó irresponsablemente en un proyecto estratégico sin medir sus consecuencias ni sus efectos internacionales, exponiendo otra vez a Chile en un ámbito tan sensible como las relaciones internacionales”, explicó.

Eso sí, también enfatizó que no se pueden aceptar “presiones de otras potencias” a pesar de no compartir el planteamiento detrás del proyecto de cable submarino con China. “Chile es una nación soberana y decide con quién desarrolla su conectividad, y esas decisiones se toman en Chile”, concluyó Marowski.

El diputado electo Hans Marowski (PNL)

Mientras tanto, para el diputado electo por el Partido de la Gente, Javier Olivares, la medida responde a un “ejercicio de soberanía” por parte de Estados Unidos. En ese sentido, cargó contra el embajador chileno en ese país, Juan Gabriel Valdés, que señaló ya había sido advertido de las problemáticas de negociar con China.

“Altos funcionarios del Gobierno del Presidente Trump fueron claros con el embajador chileno: el proyecto era inadmisible para ellos, porque compromete la seguridad hemisférica y las comunicaciones estratégicas del continente (dijeron)”, explicó Olivares.

“Así como Estados Unidos no debería imponerle a Chile con quién negociar, tampoco Chile debería sorprenderse entonces cuando una advertencia se transforma en una consecuencia. En política internacional dicen “no hay ingenuidad posible”. Y lamentablemente, en este mundo, el más fuerte suele imponer sus reglas aunque no nos gusten", concluyó al respecto.

El diputado electo Javier Olivares (PDG)

Mientras tanto, desde el oficialismo fueron críticos con la determinación desde Estados Unidos e instaron al presidente electo a “defender la soberanía de nuestro país”.

En la Democracia Cristiana (DC) señalaron que la medida “debe ser rechazada transversalmente por nuestro país”.

En un comunicado público, explican que la acción “lesiona gravemente la soberanía del Estado de Chile”, además de considerar que los fundamentos por parte de Estados Unidos para tomar aquella determinación “dejan de manifiesto la arbitrariedad de la medida adoptada”.

Luego, detallan que nuestro país lleva su política exterior “con claro apego al Derecho Internacional” y que “jamás pondría en riesgo la seguridad propia y de la región”.

Finalmente, también mostraron su apoyo a la respuesta por parte del gobierno, que emitió una carta de protesta al embajador de Estados Unidos.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Mientras tanto, el Frente Amplio (FA) emitió durante la tarde del viernes un comunicado en respuesta a la situación. En él señalan que la determinación estadounidense es "una muestra más de la política imperialista de Trump y Estados Unidos“.

“Esta es una medida que agravia la soberanía del Estado de Chile y el legítimo derecho de su gobierno de tomar decisiones basadas en el bienestar de su pueblo. Ratifica, además el alineamiento con la ultraderecha global y la próxima administración dentro de ella”, agregaron al respecto.

“Esperamos que el presidente electo Kast se pronuncie ratificando una mirada de Estado, en resguardo de la soberanía de nuestro país, así como rechazando las acciones unilaterales del gobierno de Trump contra el Estado de Chile", concluyeron al respecto.

En la misma línea también hablaron representantes del Partido Socialista (PS), que llamaron a una respuesta por parte del presidente electo.

El diputado Nelson Venegas, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que la decisión “atenta contra nuestra soberanía” y que “debe ser rechazada categórica y trasversalmente”.

“ El presidente Kast debe pronunciarse ante esta afrenta . Nuestra soberanía es más importante que cualquier otra consideración”, agregó al respecto.

Por su parte, el senador Tomás de Rementería condenó la medida a través de sus redes sociales. “Esta decisión totalmente arbitraria y sin mayor fundamento es un total atentado a la soberanía de nuestro país por parte de EE.UU”, explicó.

El senador Tomás de Rementería (PS) SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Diputados del Partido Comunista también condenaron durante la jornada la medida estadounidense. La parlamentaria Nathalie Castillo, de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló en sus redes sociales que “EE.UU. sobrepasa todo canal diplomático (lo sabemos) esta vez contra funcionarios chilenos. Chile es soberano en sus decisiones. Una muestra más del autoritarismo y neocolonialismo de Trump ”.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia enfatizó que “cuando un país sanciona decisiones soberanas de otro, no es un debate técnico, es presión política”.

“Chile no somete sus decisiones estratégicas a advertencias externas. En política exterior la señal debe ser una sola, para EE.UU. o cualquier otro país: Chile se respeta”, concluyó la legisladora.