Partido Nacional Libertario afirma que han sido “cuidadosos” con no criticar al gobierno porque “se está recién instalando”

El Partido Nacional Libertario (PNL) abordó el inicio que ha tenido el gobierno del Presidente José Antonio Kast, en donde enfatizaron que “se está recién instalando” y que por ello han sido “muy cuidadosos con no criticar de manera muy radical”.

En un punto de prensa ofrecido por la colectividad, el excandidato Johannes Kaiser fue el encargado de hablar; fue consultado por las decisiones y el desempeño del gobierno en estos 26 días que llevan al mando.

“Yo creo que el Gobierno tiene mucho margen para hacer las cosas; se está recién instalando, lleva tres semanas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos con no criticar de manera muy radical lo que está sucediendo en el Gobierno , porque entendemos que es un Gobierno que se está instalando, y los Gobiernos requieren de un cierto tiempo, así como cualquier negocio, para poder ser echado a andar, para que funcione con la eficiencia que corresponde”, explicó el exdiputado.

Añadiendo que “un trabajo normal en el mundo privado requiere de dos a tres meses para que una persona trabaje al 100%; imagínense la complejidad que significa llegar y tomar puestos en subsecretarías, ministerios, servicios, etcétera”.

En esa línea, Kaiser apuntó que, debido a la demora en instalarse, ellos tendrán “paciencia” y que muestran su “disposición” para ayudar en el proceso.

Respecto a los pedidos de cambios de ministros, Kaiser indicó que “quienes buscan o piden cambios de ministro, la verdad es que tienen un problema con la memoria de corto plazo. Tuvimos ministros realmente atroces que en cuatro años no se instalaron nunca, nunca hicieron bien la pega, y sin embargo los protegieron a rajatabla (sic)“.