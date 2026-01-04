Patricio Fernández: “Quienes imaginan que Boric saldrá de La Moneda a ponerse la misma polera que usaba antes del gobierno están equivocados”

En la sala se distribuyen libremente obras visuales, libros y recuerdos de viajes. Un gran cuadro de Sammy Benmayor se abre espacio en la pared, donde también se pueden ver grabados de Eugenio Dittborn y Alfredo Jaar, que recuerdan la larga relación de Patricio Fernández con el mundo del arte. Sobre la mesa está la nueva edición en vinilo de Puro jazz, el primer álbum de Cristián Cuturrufo. El carismático trompetista murió a inicios de la pandemia y fue uno de sus aliados durante la campaña como convencional constituyente . “Fue muy generoso”, recuerda.

El escritor y exfundador de The Clinic fue una de las voces críticas al interior de la Convención Constituyente. Más tarde, designado asesor para la conmemoración de los 50 años del golpe, renunció ante las presiones de la izquierda vinculada al Partido Comunista. Hoy coordina Democracia UDP, un espacio de conversación y debate en torno a la convivencia social y política.

Cercano al Presidente Gabriel Boric, Fernández piensa que la izquierda hoy enfrenta desafíos sin precedentes . Tal vez la mayor novedad que dejó la elección presidencial no fue el efecto péndulo, dice: se está dibujando un nuevo paisaje político.

—Los grupos que hegemonizaron la política chilena en los últimos 30 años fueron desplazados. Y el péndulo arriesga con moverse en más direcciones. La alternativa natural a Kast, si lo hace mal, no es necesariamente la izquierda. Hoy día aparece un creciente mundo que se revela con el voto obligatorio, para el cual desde el Partido Comunista hasta los libertarios suenan parecidos.

¿Comparte la idea de que el clivaje del Sí y el No quedó superado?

Sí, pero lo que no comparto es que haya sido sustituido de manera sólida por el del estallido y el rechazo. Ahora puede haber ecos de eso, pero creo que se puede mover.

¿Qué rol le cabe al gobierno en el triunfo de la derecha?

Llegó a gobernar una generación nueva, la generación frenteamplista. Y entró muy altisonante : en las declaraciones, en las críticas. Pero era todavía poco fina y poco preparada para convertir esas declaraciones en soluciones efectivas. Además, la izquierda quiso creer que el estallido era “suyo”, como si se tratara de un movimiento revolucionario clásico —y nunca lo fue—, y le dijo a la derecha: “Esta batalla responde a mí”. Eso fue un regalo en bandeja para la derecha, que aceptó encantada esa atribución y desde ahí se instaló un marco interpretativo que nunca correspondió.

Después vino la Convención. Los partidos tuvieron una presencia bajísima, y cuando la tuvieron, exhibieron entreguismo y falta de voluntad de liderar. Ahí el Frente Amplio tiene una responsabilidad evidente, porque era el partido de gobierno.

Para Fernández, “este gobierno fue uno hasta el 4 de septiembre, y otro después. Pero en la cabeza de los chilenos quedó grabada la melodía previa al plebiscito. Eso generó mucho rechazo. Esa embriaguez, esa soberbia y, al mismo tiempo, esa declarada sensación de superioridad, incapaz de conducir, además, hasta ese momento y solamente como compañera del desorden, distanciaron mucho, sin ningún lugar a dudas”.

A partir del 4 de septiembre, dice, comenzó otro gobierno. Y agrega:

— Si el Frente Amplio se midiera con el mismo rasero que usó para medir a la Concertación, apenas podría ponerse un 2 . Un gobierno que quiso ser transformador terminó siendo estabilizador.

Santiago 22 septiembre 2023 Entrevista a Patricio Fernández, analista político y escritor Foto: Juan Farías /La Tercera Foto: Juan Farias

¿El gran error fue atarse a la Convención sin involucrarse realmente en ella?

Hubo liviandad. Por una parte se decía “somos parte de este movimiento transformador”, pero sin asumir la responsabilidad de conducirlo, ordenarlo, darle cauce. El gobierno fue eco de un espacio que, para cualquiera que lo observara de cerca, estaba desbandado.

El 4 de septiembre marca un cambio fuerte en el gobierno. ¿Ve ya un proceso de reflexión o un giro adaptativo?

Reflexión profunda todavía no, pero sí un remezón. Una toma de conciencia de que necesitan ayuda, ampliar su malla de apoyo, y de que necesitan sumar fuerzas, inteligencias y conocimientos que no tenían. Yo creo que se debiera venir un gran proceso de reflexión en las izquierdas. Hoy estamos viendo en acto cómo los principales rostros de quienes han gobernado están haciendo públicamente una especie de autocrítica, cuando todavía no termina el gobierno. Buena, mala, regular, pobre: ese es otro asunto. Pero no están festejando su propio gobierno. Más bien están revisando y cuestionando su propio gobierno.

¿Es suficiente?

A esa reflexión le falta mucho tiempo y va a necesitar, además, mucha hondura, porque va más allá de qué tal fue el gobierno. Lo que se pasa a cuestionar ahora, y que creo que está muy extraviado, es el proyecto de izquierda. ¿Qué es la izquierda hoy? ¿Qué ofrece? Hubo en esta elección un dato, que lo estamos viendo en otras partes del mundo, y es que los sectores populares no votaron por ella.

¿Qué le dice ese dato?

Ese dato es muy fuerte, porque en la historia de la izquierda chilena del siglo XX los partidos Socialista y Comunista se llaman partidos obreros. Es una historia de partidos de clase, y eso se rompió. Y una de las preguntas que se tendrá que hacer la izquierda es: ¿Seguimos siendo representantes de un mundo social o somos más bien promotores de un proyecto de convivencia? Porque lo que estamos viendo no parece ser exactamente rabia contra los ricos, sino rabia con una cultura. O sea, hemos pasado de la lucha de clases a la lucha de culturas. Y ahí hay algo muy novedoso y muy inquietante.

Se están hablando lenguajes diferentes.

Sí, no están creyendo sus promesas, ni parece ser que estén dialogando con los deseos y urgencias de esos mundos populares. Y la pregunta que uno debiera hacerse: ¿Sigue siendo la aspiración de la izquierda la que la constituyó en el siglo XX: ser representante de un mundo social que entonces eran los mundos obreros y que hoy están enteramente desdibujados? Para muchos en los sectores populares las promesas de izquierda pasaron a ser discursos vacíos.

A usted le tocó protagonizar uno de los episodios simbólicamente más importantes del gobierno: la conmemoración de los 50 años del Golpe. ¿Cómo lo ve hoy?

Era muy importante para este gobierno, y no solo no lo fue, sino que incluso en algunos aspectos tuvo rasgos de cierta vuelta atrás. Por lo menos, en el conflicto producto de mi participación, se logró parar fuerzas que hubieran querido transformar ese aniversario en una nueva puesta en escena de la Unidad Popular versus la dictadura de Pinochet. Ese debía ser un momento de aprendizaje como país: de cuidado de la democracia y de respeto a los derechos humanos, cualquiera sea la circunstancia.

¿Hubo mala intención desde el Partido Comunista?

Sin duda. El Partido Comunista tiene un problema estructural: no tiene hoy una propuesta de futuro . Nadie puede ofrecer hoy seriamente la dictadura del proletariado ni la estatización de los medios de producción. Cuando no hay futuro, el pasado se convierte en cantera. Ellos no estaban disponibles para construir diálogos orientados al porvenir, sino para custodiar una suerte de épica sacrificial, una reserva simbólica que divide el mundo entre “los de acá” y “los de allá”. Y esta elección mostró que esa lógica ya no tiene la urgencia que tuvo alguna vez.

El futuro

¿Cómo ha visto al Presidente Boric en este tiempo?

Lo he visto especialmente bien, también en lo personal. Está en un tiempo más templado, hay como una historia que está decantando en él. Estoy seguro de que hoy diría: “Si volviera al día uno, haría muchas cosas distintas”. Quienes se imaginan que Boric va a salir de La Moneda a ponerse la misma polera que usaba antes del gobierno están equivocados. No es un personaje que esté en guerra; yo creo que está mucho más lleno de cuestionamientos, preguntas y retos.

¿Se sentirá satisfecho con su gobierno?

Si “satisfecho” es sinónimo de orondo, de alguien que sienta que su gobierno ha sido un éxito y una maravilla de la que se puede jactar a lo largo y ancho del planeta, yo creo que no. Si es que “satisfecho” significa entregar un país normalizado… Así como hubo una desproporción y una altisonancia insoportable en el estallido, en la Convención y en el Frente Amplio inicial, hay una altisonancia completamente desproporcionada en los diagnósticos que se hacen del Chile que entrega este gobierno. El país es un país normalizado. De un país en efervescencia entregan uno demandante de orden. Un país en calma. Y, por lo tanto, creo que el presidente debe evaluar que aquí hay algo que no se ha valorado.

¿Ese sería el legado?

Yo no sé cuál es el legado. Quizás el legado es que se incorporó una nueva generación al funcionamiento político. Y digo nueva generación, que no es lo mismo que un partido político. ¿Por qué? Porque no pondría yo las manos al fuego para decir cuál va a ser el devenir de muchos de esos miembros de esa generación que ingresaron a la política. ¿Cuál va a ser el destino del Frente Amplio? No sé. La pelea, hoy día, del Frente Amplio versus el Partido Socialista… yo creo que para un observador externo ese bochinche resulta ridículo. Más les valdría resolverlo para callado, porque desde afuera es una discusión como poco vinculante.

En este sentido, ¿cuál es hoy el desafío de la izquierda?

La izquierda tiene ni más ni menos que el desafío de reformular en lenguaje actual y contemporáneo su razón de ser . Para decir algo muy germinal, creo que algo de esta conversación debiera estar en torno a cómo se revaloriza la comunidad, a volver a creer que muchos de nuestros problemas no se resuelven simplemente rascándose cada cual con sus propias uñas. ¿Y hoy esa respuesta es el Estado? Tiendo a pensar que para nada. No creo que la respuesta sea el socialismo tal como se conoció: basta mirar los últimos cien años para constatar que el socialismo no funcionó.

Yo esperaba que el Frente Amplio llegara con preguntas nuevas, pero llegó, paradójicamente, con respuestas viejas. Siempre me llamó la atención que Carolina Tohá estaba mejor dispuesta y mentalmente preparada a exponerse a esa construcción nueva, que esta generación, que durante un rato se quiso poner la boina del Che Guevara y ya sabemos dónde terminó esa boina.

¿Y cómo ve el futuro del presidente?

A este joven le pasaron demasiadas cosas en cuatro años: le tocó asumir la presidencia después de un estallido, ver un proceso constituyente que termina terriblemente; llegó pololeando con una mujer y en medio se emparejó con otra y tuvo una hija; termina un gobierno y todavía no tiene 40. Creo que Boric está llamado a ser, de aquí a las décadas que vienen, también de algún modo un patrimonio de la República. Un tipo que en la medida en que siga aprendiendo y formando parte de los destinos de este país sea una voz que piensa más allá de los partidarios.

¿Querrá volver a La Moneda para sacar adelante proyectos que no pudo realizar?

No sé si lo esté pensando en este momento. Tendería a pensar que está pensando más en el descanso que en un próximo gobierno. Tiene tiempo para tener otros gobiernos como ningún político en la historia de Chile. Ahora, no creo que vuelva a ser el mismo Boric que llegó al asumir esta presidencia. Estoy seguro de que no.

¿Queda algo en él del espíritu transformador?

No tengo duda de que en Boric queda la vocación transformadora, pero ahora matizada fuertemente por la experiencia de la realidad y el conocimiento de un país y el diálogo internacional, y digamos por conocimientos y experiencias que antes no tenía. Boric es un personaje profundamente de izquierda. El asunto es que hoy día se estará preguntando, como nos preguntamos aquí, en qué consiste justamente esa vocación, hacia dónde se debiera concentrar, de qué maneras puede convocar, cómo se puede convertir en una promesa deseable y realizable. Las respuestas del pasado, que en algún momento yo creo que él y los suyos se vieron más entusiasmados de hacer propias, hoy día están más bien cuestionadas y revisadas.