Paulina Vodanovic: “Que Michelle Bachelet esté preocupada del país no quiere decir que quiera ser candidata a la presidencia”

El nombre de la expresidenta Michelle Bachelet ha resonado últimamente en el debate público, a raíz del rol que jugó en la recta final del plebiscito constitucional. Esto último generó que algunas figuras de oposición acusaran al oficialismo de querer levantar una eventual candidatura presidencial o que derechamente hayan posicionado a la histórica socialista como una contrincante en la carrera a La Moneda, como lo hizo el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Ante esto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic contestó las críticas hacia la exmandataria.

“José Antonio Kast fue el gran perdedor de la jornada electoral e instó a su movimiento a llevar esto al extremo, a poner cosas que solamente satisfacían a su grupo”, dijo la parlamentaria en entrevista con The Clinic.

Y agregó: “Dicho eso, me parece bien desfachatado, a tan pocos días de la derrota, estar alzándose como candidato y ‘toreando’ a una expresidenta. Todos quienes la van posicionando desde la derecha, ganan posición a costa de ella también. Me parece un aprovechamiento de la figura de Michelle Bachelet que no debiera ser”.

Las palabras de la senadora por el Maule son en respuesta a los dichos de Kast, quien afirmó a días de la derrota del “A favor” que una competencia entre ambos no le generaría inconvenientes. “Yo no tengo problemas. Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida (...) yo creo que es más fácil, (porque ella) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno”, dijo el fundador de la tienda que tuvo mayoría en el disuelto Consejo Constitucional.

La expresidenta Michelle Bachelet (PS).

En relación a los respaldos surgidos desde el oficialismo a un tercer periodo de Bachelet, Vodanovic “quedarse con lo que ella ha dicho: que no busca una candidatura, lo dijo el día que fue a votar. Entonces, que ella esté presente en la acción desde su fundación y que esté preocupada del país, no quiere decir necesariamente que quiera ser candidata a la presidencia de la República. Es una mirada bastante estrecha aquella”.

Asimismo, la legisladora afirmó que “es casi una insolencia para la ciudadanía haber fracasado en un proceso constituyente, habernos negado la posibilidad de tener una nueva Constitución, y a dos días de eso estar levantando candidaturas presidenciales sin preocuparnos de las urgencias sociales.”