Política

Paulina Vodanovic responde a Ximena Rincón: “Aquí lo que corresponde es que la senadora haga una autocrítica”

La parlamentaria del Partido Socialista apuntó que "es ella la que no cumplió los requisitos para ser candidata y no lo digo yo, lo ha dicho un tribunal de la república y yo llamo a que respetemos las decisiones".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respondió a la dura embestida de Ximena Rincón (Demócratas), que esta última realizó tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que la dejó fuera de las próximas elecciones parlamentarias.

En conversación con 24 horas, Vodanovic señaló que: “Yo he escuchado las palabras de la senadora Rincón y me llama mucho la atención que siendo ella abogada y senadora no conozca lo que significa la representación judicial“.

“La verdad es que Gabriel Osorio es un abogado que habitualmente tramita causas electorales y otro tipo de causas y tiene un mandato mío desde hace largo tiempo, así que estas acusaciones realmente las encuentro bastante infundadas. Yo creo que aquí lo que corresponde es que la senadora también haga una autocrítica” afirmó la presidenta del PS.

Añadiendo que “es ella la que no cumplió los requisitos para ser candidata y no lo digo yo, lo ha dicho un tribunal de la república y yo llamo a que respetemos las decisiones de los tribunales”.

Consultada por si hubo presiones de parte de los partidos, Vodanovic descartó la situación afirmando que, al contrario, “aquí ha habido siete partidos políticos que decidieron hacer esta presentación. Somos candidatos de varios partidos acá, de la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Frente Amplio”.

“Todos suscribieron la presentación porque lo que queríamos era que se cumpliera la ley, y es Ximena Rincón quien no ha cumplido con la ley y no lo digo yo, lo dijo un tribunal”.

Fue esta mañana que en medio de un punto de prensa, que tenía relación con un actividad de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, que Rincón emplazó a la timonel del PS tras el fallo del Tricel que la dejó fuera de la carrera senatorial.

Más sobre:Ximena RincónTricelPaulina Vodanovic

