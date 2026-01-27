Pese a cambios en su agenda: Kast visitará El Salvador este jueves y se reunirá con Bukele

El presidente electo José Antonio Kast reafirmó este martes sus intenciones de reunirse con el mandatario de El Salvador Nayib Bukele, pese a los problemas de traslado que tuvo en medio de su gira por Centroamérica y el Caribe. Poco después desde su equipo confirmaron que el jueves viajará a ese país y se reunirá con su gobernante.

Cuando se disponía el lunes a abandonar República Dominicana tras reunirse el domingo con el mandatario de ese país, Luis Abinader, el vuelo que lo llevaría a El Salvador fue suspendido y reprogramado para el 30 de enero por condiciones climáticas adversas. Esto, debido a que el viaje consideraba una escala en Miami, Estados Unidos, donde en ese momento habían fuertes tormentas. Con ello, su encuentro con Bukele y su visita programada al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador, quedaron en suspenso.

Con todo, Kast dispuso viajar de igual manera a Panamá como tenía programado para participar el miércoles en Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. El encuentro internacional será el debut de Kast frente a varios otros líderes y presidentes de la región. Por ejemplo, entre ellos ya están confirmados los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador). Con este último, en todo caso, ya sostuvo una reunión hace unas semanas.

De hecho, el republicano sostendrá este martes, a las 21.00 de Chile, un encuentro con Lula, a quien Kast, en el pasado, ha cuestionado. También se reunirá con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Al abordar su reunión con Lula, destacó la importancia de las relaciones comerciales que Chile mantiene con Brasil y que mantener ese vínculo, así como su crecimiento, “requiere un grado de conversaciones que van más allá de eventuales diferencias políticas que podamos tener y siempre lo hemos señalado, nosotros tenemos que ver por el bien superior de nuestra patria y podemos tener diferencias políticas con otras naciones, pero eso no tiene por qué perjudicar las inversiones y el desarrollo económico de ningún país”.

Previo a confirmar su visita a El Salvador, Kast al ser consultado por la prensa sobre si se concretaría la reunión con Bukele, sostuvo que “estamos buscando todas las alternativas para hacer posible esa visita, nos interesa mucho conocer y, de nuevo, evaluar todo lo que han realizado en El Salvador. Ustedes saben que tienen un índice de homicidios casi cero, incluyendo todo tipo de homicidios y algo que nosotros deberíamos aspiraren Chile".

“Hay discusiones sobre la fórmula del encierro o el Cecot, las cárceles. Nosotros tenemos por qué copiar exactamente el sistema penitenciario que tienen en El Salvador, pero sí necesitamos estudiar cómo es la anticipación al crimen organizado, que no tiene banderas, no tiene fronteras, que tiene muchos recursos y eso requiere también cambios legislativos importantes que vamos a discutir con el Parlamento", añadió.