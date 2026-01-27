SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pese a cambios en su agenda: Kast visitará El Salvador este jueves y se reunirá con Bukele

    El vuelo anterior que llevaría al presidente electo a El Salvador fue suspendido por condiciones climáticas adversas, lo que le obligó a realizar cambios en su agenda y cancelar, de momento, la reunión que tenía programada con el líder salvadoreño el martes.

    Por 
    Paz Rubio
     
    Helen Mora

    El presidente electo José Antonio Kast reafirmó este martes sus intenciones de reunirse con el mandatario de El Salvador Nayib Bukele, pese a los problemas de traslado que tuvo en medio de su gira por Centroamérica y el Caribe. Poco después desde su equipo confirmaron que el jueves viajará a ese país y se reunirá con su gobernante.

    Cuando se disponía el lunes a abandonar República Dominicana tras reunirse el domingo con el mandatario de ese país, Luis Abinader, el vuelo que lo llevaría a El Salvador fue suspendido y reprogramado para el 30 de enero por condiciones climáticas adversas. Esto, debido a que el viaje consideraba una escala en Miami, Estados Unidos, donde en ese momento habían fuertes tormentas. Con ello, su encuentro con Bukele y su visita programada al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador, quedaron en suspenso.

    Con todo, Kast dispuso viajar de igual manera a Panamá como tenía programado para participar el miércoles en Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. El encuentro internacional será el debut de Kast frente a varios otros líderes y presidentes de la región. Por ejemplo, entre ellos ya están confirmados los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador). Con este último, en todo caso, ya sostuvo una reunión hace unas semanas.

    De hecho, el republicano sostendrá este martes, a las 21.00 de Chile, un encuentro con Lula, a quien Kast, en el pasado, ha cuestionado. También se reunirá con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

    Al abordar su reunión con Lula, destacó la importancia de las relaciones comerciales que Chile mantiene con Brasil y que mantener ese vínculo, así como su crecimiento, “requiere un grado de conversaciones que van más allá de eventuales diferencias políticas que podamos tener y siempre lo hemos señalado, nosotros tenemos que ver por el bien superior de nuestra patria y podemos tener diferencias políticas con otras naciones, pero eso no tiene por qué perjudicar las inversiones y el desarrollo económico de ningún país”.

    Previo a confirmar su visita a El Salvador, Kast al ser consultado por la prensa sobre si se concretaría la reunión con Bukele, sostuvo que “estamos buscando todas las alternativas para hacer posible esa visita, nos interesa mucho conocer y, de nuevo, evaluar todo lo que han realizado en El Salvador. Ustedes saben que tienen un índice de homicidios casi cero, incluyendo todo tipo de homicidios y algo que nosotros deberíamos aspiraren Chile".

    “Hay discusiones sobre la fórmula del encierro o el Cecot, las cárceles. Nosotros tenemos por qué copiar exactamente el sistema penitenciario que tienen en El Salvador, pero sí necesitamos estudiar cómo es la anticipación al crimen organizado, que no tiene banderas, no tiene fronteras, que tiene muchos recursos y eso requiere también cambios legislativos importantes que vamos a discutir con el Parlamento", añadió.

    Más sobre:José Antonio KastNayib BukeleReunión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Lo más leído

    1.
    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    2.
    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro
    Negocios

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′