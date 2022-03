Piñera por anuncio de Rojas Vade de retornar a la Convención: “Todo lo que entorpezca y dificulte el camino hacia una nueva Constitución es malo para Chile”

Presidente Piñera.

El Mandatario, aseguró además, que "queremos que esta Constitución respete principios esenciales, que no se debilite la unidad de nuestro país, que no se debilite los poderes del Estado, que no se debilite al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, que haya una independencia, autonomía y equilibrio entre los poderes”.