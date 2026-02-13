Poduje ahora embiste contra Vallejo por reconstrucción en Viña del Mar: “Se fue a sacar fotos, se comprometió y nunca más volvió”

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que encabezará la cartera en el próximo gobierno de José Antonio Kast, volvió a ser crítico de la gestión de la administración del Presidente Gabriel Boric en materia de reconstrucción a raíz de los incendios forestales de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

En concreto, el urbanista dirigió sus dardos en contra de la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, que el Mandatario designó como enlace en la zona de la catástrofe.

En diálogo con CNN Radio Chile, Poduje afirmó: “La ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió. Y no dio ninguna explicación“.

Y después agregó: “Luego tuvimos a la ministra Javiera Toro, que es una persona bien intencionada, inteligente, pero que no sabe nada de reconstrucción. Luego pusieron un gerente de reconstrucción, un señor Coronado, que tenía muy buena voluntad pero era a honorarios, no podía firmar. Luego volvió el ministro Montes”.

Respecto a estos movimientos para mantener el lazo de la reconstrucción en Viña del Mar, apuntó que “ha habido un cambio de jefaturas que ha dilatado todo el proceso”.

Al volver sobre las críticas a portavoz del Ejecutivo, señaló: “Lo que ella hizo es política, y de la más pequeña. Porque engañó a las familias que estaban allá. Entonces, antes de criticar, usted debiera hacer un mea culpa por haberse ido a comprometer con familias que estaban con estrés post traumático, que confiaron en usted y después les dijeron que no iba a ir más”.

Poduje aseguró que en la visita que hizo junto a Kast a la Ciudad Jardín, comprobaron que en la reconstrucción solo hay entregadas “470 viviendas sobre un universo de 4.600“. Y apuntó que en la gestión actual ha habido “muy poco despliegue, mucho desorden. No hay nadie tomando decisiones”.