Polémica por contratación de funcionarios: Kast afirma que si llega a La Moneda realizará una auditoría ”ministerio por ministerio"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos en el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En torno a la polémica propuesta del aspirante a La Moneda, de realizar un recorte fiscal de US$6.000 millones, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló el fin de semana que el corte de al menos US$3 mil millones se podría concretar con el despido de “los 100 mil funcionarios adicionales que entraron entre 2022 al 2024”, quienes -en sus palabras- serían “en gran medida funcionarios políticos”.

Desde el gobierno la ministra Camila Vallejo, señaló que esta cifra se trata de una “fake news” e instó a los candidatos a "ser rigurosos y responsables” con la información.

En ese contexto, el candidato Kast , en diálogo con Tele13 Radio, fue crítico con el gobierno y señaló que “ni ellos saben cuántos (funcionarios contratados) son”.

“Recién cuando nosotros lleguemos y hagamos una auditoría total, vamos a poder determinar cuántos funcionarios tienen”, advirtió.

Junto con ello, señaló que si llega a encabezar el gobierno hará “una auditoría y vamos a ir escritorio por escritorio. Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a acortar gasto político“.

“ Esa auditoría, que la vamos a pedir a un ente externo, también va a considerar un recorrido ministerio por ministerio, escritorio por escritorio , porque nosotros sí creemos en los buenos funcionarios públicos”, sostuvo.

Sumado a ello, el candidato señaló que desde su sector tienen “un desafío, que es la auditoría total y el reinicio del Estado para pasar a un Estado digital”. En sus palabras, este concepto significaría contar “con menos operadores políticos, que su celular va a ser su ventanilla única”.