Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

La tarde de este miércoles, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se sumó a las críticas contra Michelle Bachelet, quien ayer fue patrocinada por el gobierno para competir por la Secretaría General de la ONU.

A través de un breve video, el diputado opositor reiteró que si bien en su eventual mandato no respaldaría la candidatura de la expresidenta, tampoco retiraría el apoyo que ya fue entregado por el gobierno.

Lo anterior porque según Kaiser, el Presidente Gabriel Boric ya “hizo inviable su candidatura al atacar de la manera en que lo hizo a los Estados Unidos en el foro de las Naciones Unidas”.

“Así que, si hay alguien que entró en la rúbrica de ‘no me ayude tanto compadre’, es el Presidente Boric, que literalmente asfixió la candidatura de Michelle Bachelet ”, agregó.

Consultado sobre si el cargo de la Secretaría General de la ONU quedara en manos de Bachelet perjudicaría a Chile, respondió: “Sin duda que significa un prestigio para Chile en razón de su calidad chilena, pero en razón de su calidad de persona de izquierda, no va a corregir los déficits y las deficiencias que tienen las Naciones Unidas”.

“Y por lo demás, eso significa también que probablemente terminemos después del mandato con una mala impresión internacional respecto de Chile. Así es que, para que vean, el riesgo está”, complementó.