SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

El aspirante a La Moneda dijo que el Presidente Gabriel Boric ya “hizo inviable su candidatura al atacar de la manera en que lo hizo a los Estados Unidos en el foro de las Naciones Unidas”.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La tarde de este miércoles, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se sumó a las críticas contra Michelle Bachelet, quien ayer fue patrocinada por el gobierno para competir por la Secretaría General de la ONU.

A través de un breve video, el diputado opositor reiteró que si bien en su eventual mandato no respaldaría la candidatura de la expresidenta, tampoco retiraría el apoyo que ya fue entregado por el gobierno.

Lo anterior porque según Kaiser, el Presidente Gabriel Boric ya “hizo inviable su candidatura al atacar de la manera en que lo hizo a los Estados Unidos en el foro de las Naciones Unidas”.

“Así que, si hay alguien que entró en la rúbrica de ‘no me ayude tanto compadre’, es el Presidente Boric, que literalmente asfixió la candidatura de Michelle Bachelet”, agregó.

Consultado sobre si el cargo de la Secretaría General de la ONU quedara en manos de Bachelet perjudicaría a Chile, respondió: “Sin duda que significa un prestigio para Chile en razón de su calidad chilena, pero en razón de su calidad de persona de izquierda, no va a corregir los déficits y las deficiencias que tienen las Naciones Unidas”.

“Y por lo demás, eso significa también que probablemente terminemos después del mandato con una mala impresión internacional respecto de Chile. Así es que, para que vean, el riesgo está”, complementó.

Más sobre:Johannes KaiserMichelle BacheletONU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Acompañada por alcalde de Estación Central: Jara presenta plan de salud dental con medidas para víctimas de violencia de género

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Chile

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo
Negocios

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Cobre se dispara luego que Freeport declarara fuerza mayor en mina Grasberg de Indonesia

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido
Tendencias

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors
El Deportivo

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini choca con Nottingham Forest en la Europa League

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU
Mundo

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?