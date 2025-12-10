Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

Santiago, 5 de juio 20024 El Poder Judicial presenta, Cartilla para evaluar y determinar el interes superior de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Tras detectarse un error en la entrega de documentos relevantes, quedó finalmente sin efecto la votación de esta jornada de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue.

Todo comenzó luego de que esta jornada la instancia otorgara plazo hasta las 12.30 para que el abogado de Simpertigue entregara documentos que acreditaban el pago realizado por el juez para asistir a polémicos cruceros junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Y aunque los papeles llegaron, el secretario de la instancia no los habría entregado a los diputados.

Por esto, la presidenta de la comisión, Maite Orsini, indicó que, debido a que no se tuvo todos los antecedentes a la vista para la votación, esta quedaba sin efecto, al igual que la citación de este jueves para la Sala de la Cámara.

“El antecedente llegó en tiempo y forma, sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó”, indicó la frenteamplista.

Ante esto, relevó que en la votación “ejercí mi voto sin tener todos los antecedentes a la vista”.

“Mañana a las 11.00 vamos a recibir al abogado de la defensa” para que exponga los antecedentes, agregó la parlamentaria.

En este sentido, explicó que el lunes al mediodía la AC se verá en la Sala de la Cámara.

Por su parte, el secretario de la instancia, Roberto Fuentes, confirmó que “el antecedente llegó dentro del plazo, yo le pasé otro antecedente”.