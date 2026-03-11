“Por temas de agenda”: se suspende bilateral entre Kast y Milei previo al cambio de mando

Desde la Oficina del Presidente Electo (Ope) informaron que la reunión agendada entre José Antonio Kast y el mandatario de Argentina, Javier Milei fue suspendida.

La cita era la primera actividad del día del presidente electo, y estaba contemplada para llevarse a cabo previo al cambio de mando, donde el actual mandatario Gabriel Boric, le entregará la banda presidencial a Kast.

Según explicaron desde la Ope, el motivo de la suspensión fue “por temas de agenda”. Con ello, precisaron que el Presidente Milei “llegará directo al Congreso Nacional” en Valparaíso.

Cabe recordar que Milei fue el primer mandatario extranjero con quien se reunió Kast una vez que asumió como presidente electo.