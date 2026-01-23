SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Presidencia invierte primeros $100 millones para el cambio de mando y La Moneda arma equipos para invitados de Kast

    El gobierno de Boric pretende invertir $727 millones -según la ley de Presupuesto- en el acto con el que el Presidente electo ascenderá al poder. La primera inversión de La Moneda se encargará de la transmisión -en tres equipos- de la ceremonia.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 19 de enero 2026. El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una licitación por $100 millones para la transmisión del cambio de mando presidencial abrió Presidencia hace unos días en Mercado Público.

    Se trata de la primera inversión para el acto de traspaso de la banda presidencial del Presidente Gabriel Boric al mandatario electo, José Antonio Kast.

    Los $100 millones equivalen, en todo caso, a solo una fracción de lo presupuestado por el Ejecutivo para gastar en esta ceremonia republicana. Esto porque, según la tramitación de la ley de Presupuesto de 2026, en total se consideran $727 millones para este hito.

    Según la descripción de la licitación, esta consiste en “la contratación del servicio de emisión y transmisión de la señal oficial del Cambio de Mando Presidencial 2026, el cual deberá cubrir los hitos ceremoniales y protocolares que se desarrollen en los siguientes puntos: Palacio de La Moneda, Residencia Presidencial Palacio Cerro Castillo y Congreso Nacional, el día 11 de marzo de 2026, conforme a la tradición republicana y a los procedimientos de carácter ceremonial y protocolar“.

    “Lo anterior, se realizará de acuerdo con las condiciones y estipulaciones establecidas en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte integrante de esta licitación”, se agrega entre los papeles subidos a Mercado Público.

    La licitación implicó visitas inspectivas a terreno de las empresas interesadas en adjudicarse la licitación. La primera fue a La Moneda, el pasado 16 de enero, mientras que la segunda fue a Cerro Castillo y el Congreso en Valparaíso, el 20 de enero.

    Además, contempla tres unidades móviles. La primera tiene por misión seguir al Presidente Boric desde su domicilio en barrio Yungay hasta La Moneda, los honores que recibe en el pórtico de Palacio, la foto oficial de los ministros y la posterior salida de la casa de gobierno rumbo a Valparaíso, por la ruta 68. Toda la información será compartida posteriormente con el equipo de Producción.

    El segundo móvil -“feed”- se concentrará en Cerro Castillo, palacio presidencial ubicado en Viña del Mar, donde grabarán la llegada del nuevo gabinete de José Antonio Kast y la posterior salida del mismo equipo rumbo a al Congreso Nacional en Valparaíso.

    El tercer móvil, en tanto, se encargará de la transmisión desde el Congreso y grabará la llegada de las nuevas autoridades, la ceremonia de cambio de mando, la salida de Boric, y el posterior hito de juramento de los nuevos ministros.

    Según la licitación, “el servicio de emisión de la señal se requerirá para el día 11 de marzo de 2026, entre las 09:00 y 22:00 horas”.

    El equipo a cargo del traspaso

    Hace unos días también se conformó un equipo protocolar a cambio del traspaso de mando. La “orden de servicio” fue compartida desde Cancillería, ministerio donde se designó como “coordinador general” del acto al embajador Christian Hodges-Nugent, director general del Ceremonial y Protocolo.

    El mismo documento designó a su contraparte en el equipo de Kast, el embajador James Sinclair.

    También se designaron otros cargos, como el coordinador general adjunto, Arturo Giadala; el coordinador ejecutivo, Patricio Williams; coordinador ceremonial e invitaciones, Fabián Tort; los coordinadores de reuniones bilaterales, Ricardo Cárdenas y Guillermo Martínez; coordinador de aeropuerto, Sergio Villagrán; coordinadora de alojamiento, Carolina Moraga; coordinador de invitados especiales, Carlos Bonomo, y el de seguridad, Cristián Castelli, jefe de Departamento de Protección de Persona Importantes (PPI).

    Varios de ellos se encargarán de los invitados al cambio de mando. Entre los internacionales, desde la Cancillería se emitieron invitaciones a todos los jefes de Estado de países con los que Chile tiene relaciones diplomáticas.

