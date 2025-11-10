Presidenta PS arremete contra Kast y afirma que existe una “grieta insalvable” entre las derechas

A solo seis días de la elección presidencial, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, lanzó una dura arremetida en contra del abanderado republicano José Antonio Kast y, además, afirmó que de cara a un eventual balotaje existe una “grieta insalvable” en las derechas".

En diálogo con CNN Radio Chile, la parlamentaria oficialista cuestionó que el exdiputado se niegue a dar cuenta en detalle de la manera en que pretende implementar sus propuestas en un eventual gobierno, entre ellas, el recorte fiscal de US$6.000.

“El papel resiste todo, las campañas aguantan todo, pero cuáles son los análisis, cuáles son los números reales de estas ideas que él propone”, dijo.

Y luego lanzó: “Aquí las soluciones mágicas no funcionan. No está presentando soluciones, está presentando titulares vacíos y a mí me preocupa”.

De acuerdo a Vodanovic, “Kast dice cosas que después no las fundamenta y después las ampara en un secreto inexistente. La democracia no admite secretos, la democracia es transparencia, la democracia es poner las ideas, pero después sustentarlas de alguna manera”.

En ese punto, la timonel socialista afirmó que de cara a un posible balotaje existe un quiebre entre Kast y las otras candidaturas de oposición, representadas por Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, por lo que ve improbable una unidad de propósito entre ellas.

“Yo no veo tampoco esa capacidad, la verdad veo una división bastante profunda, una grieta bastante insalvable en la derecha, entonces las posibilidades de que la derecha le dé gobernabilidad al país yo las veo difíciles”, remarcó.

En ese sentido, planteó que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, “sí da garantía porque ella representa la coalición más amplia que ha tenido el país en su historia, hoy día está alineada desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista”.

Asimismo, sostuvo que eso significa que de triunfar en la cruzada presidencial, “en el futuro el parlamento que salga electo desde la DC al PC vamos a tener la posibilidad darle mayorías a la candidata y por lo tanto darle conducción al país”.