Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

El Presidente Gabriel Boric lanzó una serie de nuevos mensajes la tarde de este jueves, en el marco de su participación de la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Arte Escénicas 2025.

El Mandatario, en un discurso que se extendió por poco más de 15 minutos, apuntó en contra del conservadurismo, puso en valor las contradicciones y dijo que para construir “hay que romper huevos”.

Desde el Palacio de La Moneda, sostuvo que “la cultura es justamente lo que nos va dando forma” y que va provocando “cambios con el tiempo”.

“Qué cosa más triste ver a quienes no son capaces de cambiar de opinión, quienes no son capaces de aprender las nuevas formas, que se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy” , remarcó.

Más adelante, al destacar el trabajo de la cantante Denisse Malebrán -vocalista de la banda Saiko- dijo: “No tiene miedo a decir su opinión, que a veces puede ser filósofo, que a veces puede molestarle a algunos, pero al final de eso se tratan las opiniones y acá no somos nada monedita de oro”.

“Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para construir y para construir muchas veces hay que romper huevos”, lanzó.

En el cierre, planteó que “son las contradicciones finalmente los partos de la historia y son los artistas quienes nos llevan muchas veces a ver, a hacer visibles o a generar esas contradicciones, a los que algunos le temen. Nosotros les damos la bienvenida aquí en La Moneda”.

En la mañana, en una actividad en Renca, Boric ya había entregado un mensaje, en el que deslizó el que podría ser su rol tras dejar La Moneda el 11 de marzo de 2026.

“Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos”, dijo.