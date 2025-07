Presidente Boric en primer aniversario del Frente Amplio: “Espero que el próximo gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro”

Con un llamado a la autocrítica, a valorar lo construido, pero también a corregir el rumbo, el Presidente Gabriel Boric, participó este sábado 19 de julio en la celebración del primer aniversario del Frente Amplio (FA) como partido político, en una actividad realizada en la sede de la CUT, entre militantes, dirigentes y autoridades del oficialismo.

La jornada estuvo marcada por la presencia de la candidata presidencial del bloque, Jeannette Jara, y la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, quienes encabezaron los discursos políticos de la jornada.

Durante su intervención, Boric abordó de forma directa el momento que vive la centroizquierda chilena y su coalición de gobierno, reconociendo las dificultades del proceso y abogando por una continuidad transformadora liderada por Jara.

“Yo espero, y esto lo he dicho públicamente, que el próximo gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro. No espero defensas corporativas del gobierno. Yo le digo a Chile que no me cabe ninguna duda que los que vienen serán mejor que los que estamos”, afirmó, subrayando la importancia de mantener una evaluación crítica del proceso iniciado el año pasado.

El Mandatario defendió el valor del Frente Amplio como proyecto político, destacando su capacidad de superar las divisiones históricas de la izquierda.

“Lo que ha hecho el Frente Amplio me parece tremendamente valioso. En la historia de la izquierda chilena hay una tendencia muy fuerte a dividirse. Unirse y construir una identidad común es muy poco habitual. Hoy día nos sentimos parte de una historia que es mucho más larga que nuestras experiencias vitales”.

El Jefe de Estado también se refirió a la derrota sufrida en las recientes primarias municipales y de gobernadores, coincidiendo con la presidenta del FA en que se trató de “una dura derrota electoral, pero no estratégica”.

Añadió que es precisamente “en los momentos difíciles donde más se aprende”, y valoró la perseverancia del proyecto. “Muchos ‘analistos’ dijeron que este era el fin del Frente Amplio. Están profundamente equivocados”, remarcó.

Destacó además los logros de su administración como expresión de una agenda progresista en marcha, entre ellos, la ley de fraccionamiento pesquero, el royalty minero, el copago cero en salud y las reformas en seguridad.

“ Los logros en un gobierno no son de un partido en particular son de todo el gobierno y de todas las fuerzas que lo componen, tal como los errores y las derrotas también ”, enfatizó, remarcando el carácter colectivo del proyecto.

El acto también sirvió para reforzar el llamado a la unidad del progresismo de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.

Al respecto, Constanza Martínez sostuvo que “no basta simplemente con competir, necesitamos ganar, y para eso se requiere la unidad más amplia posible”.

Bajo ese tenor, la timonel de la tienda gobernante valoró la figura de Jeannette Jara como una “candidata en la que hoy día confiamos”, y aseguró que todo el trabajo del FA, “desde las alcaldías hasta la militancia de base”, estará a su disposición.

La actividad culminó con un gesto simbólico hacia el futuro del proyecto, puesto que se anunció la realización de un Congreso Partidario en los próximos meses, donde se discutirán definiciones ideológicas y estratégicas.

En tanto, Boric cerró con un mensaje de compromiso irrestricto hasta el último día de su mandato: “A nosotros no nos corresponde hacer campaña. Lo que nos corresponde y el mejor favor que podemos hacerle al progresismo es gobernar bien. Es hablarle a la gente que lo necesita, es cumplir, cumplir, cumplir”.

De este modo, el oficialismo se prepara para una etapa decisiva, con la intención de consolidar su proyecto, profundizar las reformas y enfrentar con unidad a la derecha en los próximos comicios.