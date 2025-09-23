SUSCRÍBETE
Política

Boric nomina a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de TVN

Tras la renuncia de Francisco Vidal a inicios de septiembre, el Mandatario designó al socialista y exembajador de Chile en Venezuela.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
04 Marzo 2025 Entrevista a Jaime Gazmuri, ex embajador de Chile en Venezuela, Desde La Redaccion Foto: Andres Perez Andres Perez

Durante esta jornada los miembros del directorio de Televisión Nacional (TVN) fueron notificados del reemplazo de Francisco Vidal, quien renunció a la presidencia del directorio el 8 de septiembre pasado.

La carta elegida por el Presidente Gabriel Boric es el socialista Jaime Gazmuri, quien hasta inicios de este año se desempeñó como embajador de Chile ante Venezuela, tras el retiro de la misión diplomática del país por la escalada en la tensión con el líder del régimen, Nicolás Maduro.

El propio Gazmuri fue quien tomó contacto con los integrantes del directorio para anunciar su desembarco en la señal estatal.

Vidal renunció abruptamente a su cargo luego de que se generara una controversia por el alto perfil político en medio de la campaña presidencial y su manifiesto apoyo a Jeannette Jara.

Gazmuri, de profesión ingeniero agrónomo, fue senador por la 10ª circunscripción norte (Maule) por tres periodos consecutivos, entre 1990 y 2010, y entre 2004 y 2005 se desempeñó como vicepresidente de la Cámara Alta.

Además, fue embajador de Chile en Brasil entre 2014 y 2018, durante la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

En mayo de 2019 fue designado por el Presidente Sebastián Piñera como integrante del directorio de TVN, cargo que ejerció hasta el 30 de enero de 2020.

COMENTARIOS

