Presidente Boric recibe informe de Comisión para la Paz con resistencia de la oposición a las propuestas

Después de 22 meses de trabajo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó este martes su informe al Presidente Gabriel Boric, el que ahora se deberá analizar para su implementación, lo que implicará una consulta indígena y proyectos de ley que aborden el conflicto de tierras en la Macrozona Sur.

Se trata de un documento con 21 recomendaciones basadas en cinco ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial y garantías de la implementación. La instancia, liderada por el hoy subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), fue presentada por el Mandatario en junio de 2023 y buscaba una salida política para la restitución de tierras al pueblo mapuche y también la reparación a las víctimas de violencia en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Entre sus principales puntos, la comisión propuso reformar la Constitución para reconocer a los 11 pueblos indígenas que habitan el territorio chileno y crear un Consejo de Pueblos para garantizar su representación política. Para el pueblo mapuche, recomendó reconocer sus formas propias de organización y promover su revitalización cultural y lingüística. En materia de tierras, planteó un nuevo mecanismo de restitución gestionado por una Agencia de Reparación y financiado con un fondo estimado en 4.000 millones de dólares, además de la creación de un tribunal arbitral para mediar en conflictos. También sugirió impulsar una ley de reparación integral para víctimas de la violencia, indígenas y no indígenas, mediante un órgano encargado de identificarlas y diseñar planes de reparación

El documento fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, el de Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, por lo que no logró la unanimidad de sus comisionados, como era la aspiración.

En la ceremonia de este martes en La Moneda, Boric dijo que recibía el documento “con mucha esperanza”, además de “mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado porque, como bien dijeron los copresidentes, ustedes comisionados, de manera voluntaria, ad honorem, durante dos años trabajaron por la paz, trabajaron por el entendimiento con seriedad, con responsabilidad, escuchando, poniendo el diálogo por delante”.

Y agregó que “este no era un problema inconmensurable o inabordable más allá del tiempo y los dolores que ha generado, sino que es posible dimensionarlo y con ello abrir una nueva etapa de resolución con cuyos parámetros se juzgue justamente el avance del mismo”.

Pero el acto y el informe generaron reacciones dispares dentro de los sectores de oposición.

El Presidente Gabriel Boric recibe el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Chile Vamos toma distancia

Y mientras que en la derecha, en el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario (PNL) fijaron la semana pasada su postura por el trabajo de la comisión, en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoil) decidieron esperar el informe para pronunciarse.

Así, tras darse a conocer la propuesta y a la espera de lo que diga Evópoli, tanto en la UDI como en RN salieron a referirse al tema.

En el gremialismo -pese a que el integrante de la comisión y militante UDI, Nicolás Figari, se mostró a favor de las conclusiones-, su presidente, Guillermo Ramírez, se distanció del informe. “Así como está debiésemos rechazarlo porque no cierra el tema de las tierras, porque no va a terminar con el problema, pero que de manera un poco voluntarista asume que va a poder entregar 370.000 hectáreas adicionales, en circunstancia de que en toda la historia la Conadi ha comprado 230.000”, aseguró.

El Presidente Gabriel Boric recibe el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

El timonel de RN, Rodrigo Galilea, en tanto, fue más cauto y dijo a La Tercera que “para nosotros la situación en La Araucanía es un tema de máxima importancia y seriedad. Por lo mismo, el informe recientemente entregado debe ser tratado con mucha responsabilidad. También existen críticas, las que serán revisadas con atención”.

En esa línea, agregó que “nuestro objetivo siempre será contribuir a establecer las condiciones para que la violencia termine definitivamente y que las víctimas de la violencia y el terrorismo sean reparadas”.

Al interior del bloque reconocen que algunos están empujando por avanzar con el informe. Uno de ellos es el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), que durante este miércoles invitó a un almuerzo a los comisionados Moreno y Aravena, y a otros senadores de Chile Vamos para analizar las conclusiones.

A Ossandón también se sumó el jefe de la bancada de senadores de la UDI, Sergio Gahona.

Sobre las distintas posturas en la oposición, que de hecho incluyen la firma del acuerdo del excomisionado y exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respondió que “las diferencias de opiniones en un mismo sector político, obviamente que es natural que existan, no me parece que uno lo achaque a un tema de elección o electoral el que haya diferencias de opinión".

Al mismo tiempo, Matthei señaló que hasta ahora no ha leído el informe, sin embargo, precisó que “tiene que haber un consenso de que no se va a aceptar el terrorismo. Obviamente que nos interesa mucho la reparación de víctimas y ver cómo vamos a seguir adelante”.

Una postura más tajante adoptaron los republicanos, que a través de un comunicado tuvieron duros cuestionamientos a los resultados de la instancia.

Mientras que en la vereda contraria, la candidata del PC, Jeannete Jara, señaló que “se ha hecho un esfuerzo bastante transversal. Lamento que (José Antonio) Kast, (Johannes) Kaiser y (Evelyn) Matthei, sin propuestas y sin haber conocido todavía el contenido del acuerdo, ayer hayan salido a oponerse a él. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que aquí siga primando el desencuentro? ¿Siga primando la violencia? ¿Sigue primando un país dividido? No creo".

El Presidente Gabriel Boric recibe el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Lo que no se vio

Una vez finalizada la ceremonia oficial de la entrega del documento, los ocho comisionados junto al secretario ejecutivo de la instancia descendieron del escenario para atender un desayuno con el Presidente Boric en uno de los salones colindantes.

En privado, Boric se dirigió a la senadora Carmen Gloria Aravena para agradecer su compromiso con el trabajo de la comisión y con La Araucanía, región a la cual representa, lo que incluso la llevó a renunciar al Partido Republicano el pasado 30 de abril -fecha de término de la comisión- tras presiones que la coalición le habría traspasado para rechazar el texto que catalogaron como “octubrista”.

Ese día el Mandatario también la llamó por celular: “El día que supo que había renunciado para efectos de poder aprobar este documento, que era uno de los compromisos que había hecho con mi expartido, me dio las gracias por la generosidad (...), porque el hecho de no ir de candidata a senadora no es un tema menor”, afirmó ella en conversación con La Tercera.

Y continuó: “Más que nunca, pienso que fue necesario hacerlo dadas las críticas de mi sector a un tema que no habían leído”.

Los dos gestos íntimos de Boric a la parlamentaria Aravena no fueron los únicos guiños del Ejecutivo a la exrepublicana. Este lunes, en su habitual vocería de los lunes, Aisén Etcheverry indicó que la comisión “tiene a una senadora que tuvo un gesto que por supuesto la historia le va a reconocer”.

Ya con el documento en mano, el Presidente se comprometió a estudiar el texto, incluso a llevarlo consigo a su gira a Asia, la que se desarrollará desde el 9 al 15 de mayo. Durante el desayuno, Moreno sugirió al Mandatario leer con calma las propuestas, sobre todo en medio de un tenso ambiente político marcado por los trascendidos del documento y las críticas de sectores de oposición que llaman a rechazar la propuesta.

El gesto de Millabur al “wallmapu”

Quien aprovechó la instancia para reforzar el trabajo de la comisión fue el exalcalde de Tirúa y exconvencional por escaño mapuche Adolfo Millabur. Su intervención se vio marcada por las declaraciones que poco antes había dado el líder de la CAM, Héctor Llaitul, contra la Comisión para la Paz, quien en una columna publicada por la edición chilena de Le Monde Diplomatique había señalado que los comisionados “no representan los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista”, y constituirían “una nueva farsa”.

Millabur dijo respetar la posición de Llaitul y reforzó el esfuerzo de la comunidad mapuche que, a través del diálogo y el entendimiento, busca dar un primer paso hacia la paz. “Hago un llamado a Chile a que ayuden a que dejemos de sufrir. Los del ‘wallmapu’ no pueden seguir sufriendo. Hagan un esfuerzo como país de buscarle una solución a este problema”, dijo.