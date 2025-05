Gestos de Boric a Aravena y mensaje al “wallmapu”: lo que no se vio de la entrega del informe de la Comisión para la Paz

Una vez finalizada la ceremonia oficial de la entrega del documento de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, celebrada en el Salón Montt Varas de La Moneda, los ocho comisionados junto al secretario ejecutivo de la instancia descendieron del escenario para atender un desayuno con el Presidente Gabriel Boric, en uno de los salones colindantes.

Fue ahí donde el Mandatario aprovechó la instancia para agradecer de manera general a los integrantes por el trabajo realizado durante un año y diez meses de trabajo tras el acuerdo alcanzado transversalmente por los partidos políticos y que este martes terminó con la entrega de un diagnóstico de las comunidades en la Macrozona Sur, además de propuestas concretas para destrabar el conflicto en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

“Recibo este documento con mucha esperanza sobre los resultados de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento. Con mucho orgullo y agradecimiento por el trabajo realizado porque, como bien dijeron los copresidentes, ustedes comisionados, de manera voluntaria, ad honorem, durante dos años, trabajaron por la paz, trabajaron por el entendimiento con seriedad, con responsabilidad escuchando, poniendo el diálogo por delante”, dijo el Presidente durante el acto de ceremonia.

Aunque las palabras de reconocimiento no se quedaron ahí. En privado, Boric se dirigió a la senadora Carmen Gloria Aravena para agradecer su compromiso con el trabajo de la comisión y con La Araucanía, región a la cual representa, lo que incluso la llevó a renunciar al Partido Republicano el pasado 30 de abril -fecha de término de la comisión- tras presiones que la coalición le habría traspasado para rechazar el texto que catalogaron como “octubrista”.

Ese día, el Mandatario también la llamó por celular: “El día que supo que había renunciado para efectos de poder aprobar este documento, que era uno de los compromisos que había hecho con mi expartido, me dio las gracias por la generosidad (...) porque el hecho de no ir de candidata a senadora no es un tema menor”, afirmó ella en conversación con La Tercera.

Y continuó: “Más que nunca, pienso que fue necesario hacerlo dado las críticas de mi sector a un tema que no habían leído”.

Pero ya con la entrega formal del texto, durante la tarde de este martes la propuesta oficial se hará pública para que cualquiera pueda consultarlo. Una tarea que el propio Presidente Boric dijo que realizaría durante su viaje de visita a China y Japón, con el fin de estudiar de manera exhaustiva las propuestas de los ocho comisionados.

Una acción que incluso fue recomendada por el excopresidente de la instancia, Alfredo Moreno. El también exministro de Sebastián Piñera sugirió al Mandatario leer con calma las propuestas, sobre todo en medio de un tenso ambiente político marcado por los trascendidos del documento y las críticas de sectores de oposición que llaman a rechazar la propuesta.

Lo anterior llevó incluso a los timoneles de la UDI y RN, el diputado Guillermo Ramírez y el senador Rodrigo Galilea, respectivamente, a excusarse de asistir a la ceremonia de este martes argumentando temas de agenda.

El gesto de Millabur al “wallmapu”

Quien aprovechó la instancia para reforzar el trabajo de la comisión fue el exalcalde de Tirúa y exconvencional por escaño mapuche, Adolfo Millabur. Su intervención se vio marcada por las declaraciones que poco antes había dado el líder de la CAM, Héctor Llaitul, contra la Comisión para la Paz, quien en una columna publicada por la edición chilena de Le Monde Diplomatique había señalado que los comisionados “no representan los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista”, y constituirían “una nueva farsa”.

Millabur dijo respetar la posición de Llaitul y reforzó el esfuerzo de la comunidad mapuche que, a través del diálogo y el entendimiento, busca dar un primer paso hacia la paz. “Hago un llamado a Chile a que ayuden a que dejemos de sufrir. Los del ‘wallmapu’ no pueden seguir sufriendo. Hagan un esfuerzo como país de buscarle una solución a este problema”, dijo.

Una vez revisada la propuesta por el Presidente, el documento será sometido a una consulta indígena. Posterior a eso, se deberá enviar las que correspondan al Senado para su evaluación y votación. El proceso de seguimiento del documento estará a cargo del hoy secretario ejecutivo de la instancia, Fabián Salas (FA), quien reemplazó al hoy subsecretario del Interior, Víctor Ramos (PS).