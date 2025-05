Presidente Boric rompe el silencio tras filtración de llamada por caso ProCultura: “Que se investigue todo lo que haya que investigarse”

La madrugada de este lunes, el Presidente Gabriel Boric decidió romper el silencio en torno al caso ProCultura, una de las principales aristas del denominado caso Convenios o Líos de Plata, que salpicó al Mandatario, quien se encuentra de gira en el continente asiático.

Tras encabezar el Día de Chile, en la Expo Osaka, en Japón, el Jefe de Estado abordó por primera vez el tema, luego de que se diera a conocer que el fiscal Patricio Cooper solicitara intervenir su teléfono en el marco de una investigación por presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial en 2021.

Cabe señalar que el ente persecutor interceptó 26 celulares, de los cuales se registró una conversación entre Boric y la psiquiatra Josefina Hunneus, expareja de Alberto Larraín, que fue director de la fundación indagada, la cual se remonta al 14 de octubre de 2024.

En dicho diálogo filtrado, ambos hablaron sobre el avance del caso Procultura, se mencionó al propio Larraín y se refirieron a la situación judicial de la ex Primera Dama, Irina Karamanos.

Tras ser consultado por los medios de comunicación en la ciudad japonesa, la máxima autoridad política del país aseveró que “yo he mantenido siempre la postura de que en Chile las instituciones deben funcionar sin presiones de ningún tipo. La Fiscalía, tribunales, tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien”.

En ese tenor, agregó que “yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito no puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, o se pone en cuestión uno mismo”.

Ante esta situación, enfatizó que “yo doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición. Caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse”.

“Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución, y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegado a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”, sentenció.