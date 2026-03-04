SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Boric y anuncio de Kast de reforzar auditorías a la administración saliente: “Acá no hay nada que esconder”

    El Jefe de Estado, en una entrevista en un medio de Punta Arenas, sostuvo que "bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias" y remarcó: "Yo en esto tengo la conciencia muy tranquila".

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias”.

    De esta manera, el Presidente Gabriel Boric hizo frente este miércoles a los pasos anunciados por el mandatario electo José Antonio Kast luego del inédito quiebre de traspaso ocurrido este martes, y que incluye reinstalar la idea de una revisión exhaustiva a la administración saliente.

    La relación entre la administración saliente y el gobierno entrante se dinamitó tras una reunión a solas que no alcanzó a durar ni 25 minutos en La Moneda y que terminó con versiones contrapuestas sobre el contenido de la llamada telefónica del 18 de febrero, en la que el Presidente aseguró haberle informado al futuro mandatario sobre el proyecto de cable submarino chino y las advertencias de Estados Unidos.

    En la misma jornada de ayer, además de cancelar las reuniones de traspaso pendientes previo al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo, Kast dio cuenta de la idea de una auditoría completa a La Moneda. Una medidas que el republicano ya la había anunciado durante la campaña como uno de los pilares de su programa, con foco en eventuales irregularidades, uso de recursos fiscales y decisiones administrativas adoptadas en la recta final del gobierno.

    Así, informó que instruyó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y a quien encabezará el Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, a conformar desde ya una “fuerza de tarea administrativa” destinada a recopilar antecedentes por fuera de los canales formales del traspaso.

    La respuesta del Mandatario en ejercicio llegó en esta jornada en medio de su gira a Magallanes, en una entrevista en el programa “Una mañana en familia” del medio ITV Patagonia de Punta Arenas.

    “Dicen que se terminan las reuniones, van a haber auditorías. Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias. Acá no hay nada que esconder. Y las cosas que haya que mejorar, pues que se mejoren. Yo en esto tengo la conciencia muy tranquila y creo que Chile está cansado de ver pelear a sus autoridades”, dijo Boric.

    El Jefe de Estado además insistió que su gobierno está disponible para retomar las reuniones de traspaso.

    “Como Presidente de la República y todo mi gobierno está disponible para retomar conversaciones y hacer un traspaso de mando que sea absolutamente transparente en toda la información y que sea impecable hoy día”, señaló.

    Y luego agregó: “Acá no podemos quedarnos en pelea chicas. Todos tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades y yo por lo menos voy a seguir en esa línea. Como dije, nuestra mano está tendida. Depende del futuro gobierno si la toma o no”.

    “Hay una tradición republicana de la que Chile se enorgullece, que el cambio de mando, aunque hayan diferencias políticas entre el presidente entrante y el presidente saliente, se realiza con un espíritu y actitud republicana. Yo estoy totalmente disponible para que el 11 de marzo se dé de esta manera y en la semana que queda seguir realizando las reuniones de traspaso como se habían venido realizando hasta ahora”, sostuvo.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastTraspasoAuditorías

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Lo más leído

    1.
    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    2.
    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    3.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    4.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    5.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica
    Cultura y entretención

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?