Presidente Boric y anuncio de Kast de reforzar auditorías a la administración saliente: “Acá no hay nada que esconder”

“Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias”.

De esta manera, el Presidente Gabriel Boric hizo frente este miércoles a los pasos anunciados por el mandatario electo José Antonio Kast luego del inédito quiebre de traspaso ocurrido este martes, y que incluye reinstalar la idea de una revisión exhaustiva a la administración saliente.

La relación entre la administración saliente y el gobierno entrante se dinamitó tras una reunión a solas que no alcanzó a durar ni 25 minutos en La Moneda y que terminó con versiones contrapuestas sobre el contenido de la llamada telefónica del 18 de febrero, en la que el Presidente aseguró haberle informado al futuro mandatario sobre el proyecto de cable submarino chino y las advertencias de Estados Unidos.

En la misma jornada de ayer, además de cancelar las reuniones de traspaso pendientes previo al cambio de mando del próximo miércoles 11 de marzo, Kast dio cuenta de la idea de una auditoría completa a La Moneda. Una medidas que el republicano ya la había anunciado durante la campaña como uno de los pilares de su programa, con foco en eventuales irregularidades, uso de recursos fiscales y decisiones administrativas adoptadas en la recta final del gobierno.

Así, informó que instruyó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y a quien encabezará el Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, a conformar desde ya una “fuerza de tarea administrativa” destinada a recopilar antecedentes por fuera de los canales formales del traspaso.

La respuesta del Mandatario en ejercicio llegó en esta jornada en medio de su gira a Magallanes, en una entrevista en el programa “Una mañana en familia” del medio ITV Patagonia de Punta Arenas.

“Dicen que se terminan las reuniones, van a haber auditorías. Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias. Acá no hay nada que esconder. Y las cosas que haya que mejorar, pues que se mejoren. Yo en esto tengo la conciencia muy tranquila y creo que Chile está cansado de ver pelear a sus autoridades”, dijo Boric.

El Jefe de Estado además insistió que su gobierno está disponible para retomar las reuniones de traspaso.

“Como Presidente de la República y todo mi gobierno está disponible para retomar conversaciones y hacer un traspaso de mando que sea absolutamente transparente en toda la información y que sea impecable hoy día”, señaló.

Y luego agregó: “Acá no podemos quedarnos en pelea chicas. Todos tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades y yo por lo menos voy a seguir en esa línea. Como dije, nuestra mano está tendida. Depende del futuro gobierno si la toma o no”.

“Hay una tradición republicana de la que Chile se enorgullece, que el cambio de mando, aunque hayan diferencias políticas entre el presidente entrante y el presidente saliente, se realiza con un espíritu y actitud republicana. Yo estoy totalmente disponible para que el 11 de marzo se dé de esta manera y en la semana que queda seguir realizando las reuniones de traspaso como se habían venido realizando hasta ahora”, sostuvo.