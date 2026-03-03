Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

El quiebre entre el gobierno saliente y el entrante este martes fue evidente. Y es que el mandatario electo, José Antonio Kast, decidió finalizar el proceso de cambio de mando a solo ocho días de recibir la banda presidencial.

Su determinación se da luego de la tensa y breve reunión que mantuvieron ambas figuras esta mañana en La Moneda por tan solo 22 minutos.

Cita que según el Presidente Boric finalizó abruptamente porque Kast le exigió retractarse de las declaraciones con las que aseguró haberle informado -a través de una llamada- del proyecto del cable submarino a China antes de que estallara la polémica.

Por su parte, dos horas y media después aproximadamente, Kast reconoció esa llamada -ocurrida el 18 de febrero, dos días antes de que se conocieran las represalias de Estados Unidos a funcionarios de gobierno- pero acotó que fueron “enunciados” más que “información” concreta.

Por ello principalmente, es que Kast decidió finalizar este proceso, acusando a que existe “falta de información” por parte de la administración que sigue en marcha.

¿Qué hará Kast y su gobierno?

Entre toda esta controversia, la pregunta que surge es que hará Kast ahora que ya no habrán bilaterales entre él y Boric, ni tampoco entre las autoridades salientes y las entrantes, estando a casi una semana de asumir la Presidencia.

En su punto de prensa, que duró más de media hora, Kast ya dio luces de los pasos que tomarán como nuevo gobierno.

“En adelante de aquí al 11 nos vamos a seguir preparando, trabajando en lo que va a ser la recepción del gobierno, pero adicionalmente a eso le he solicitado al (futuro) ministro del Interior (Claudio Alvarado) y al (futuro) encargado del Segundo Piso (Alejandro Irarrázaval), que comiencen a organizar, más allá de lo que tienen a cargo y que ya es harto trabajo los distintos ministros, una fuerza de tarea administrativa para recopilar toda la información que pueda existir” , señaló.

“Información de los ministerios, información que se puede tener a través del Consejo para la Transparencia, a través de la Contraloría, ver todo lo que sea de público conocimiento a partir de investigaciones que pueda estar realizando (...) todas las resoluciones o todos los procesos que se den en trámite en el Poder Judicial. Tomando también los dichos de las distintas autoridades que han planteado que requerimos una mayor auditoría e información”, explicó.

“Por lo tanto, esta fuerza de trabajo administrativa comienza hoy día para poder tener la mayor cantidad de información y poder contrastarla con los datos que nos entreguen una vez que asumamos el gobierno”, aseguró.

“También le vamos a plantear a las distintas bancadas, a los parlamentarios que hagan una revisión de cada uno de los informes de las solicitudes de información vía transparencia o facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados para que podamos ir cruzando los antecedentes de lo que se pidió o de lo que se respondió”, sostuvo.