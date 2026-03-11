Presidente Kast asistirá a acto por aniversario número 35 de asesinato de Jaime Guzmán
El aniversario tendrá una romería y luego una misa, que será oficiada por el arzobispo de Santiago Fernando Chomali.
El Presidente José Antonio Kast participará de un acto de conmemoración que realizará la UDI por el aniversario número 35 del asesinato del senador Jaime Guzmán.
La instancia se llevará a cabo el próximo 1 de abril y comenzará con una romería a las 09.30 horas en el cementerio general de Santiago.
Luego, en la tarde, a las 19.30 horas, se procederá con una misa en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios, ubicada en Providencia, la cual será oficiada por el arzobispo de Santiago Fernando Chomali.
Kast fue muy cercano a quien fue senador y fundador de la UDI, partido en que el Presidente militó antes de fundar republicanos.
Lo Último
Lo más leído
2.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.