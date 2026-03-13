SUSCRÍBETE
    Política

    Kast y auditorías al gobierno de Boric: "Si se dan situaciones complejas, nuestro deber es mostrarlo"

    Kast encabezó este viernes su primer consejo de gabinete en La Moneda. Allí evaluó positivamente el trabajo de sus ministros durante estos días. Asimismo, les reforzó cumplir con realizar las auditorías exhaustivas a la administración de Gabriel Boric.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    A primera hora de este viernes el Presidente José Antonio Kast encabezó su primer consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda.

    En la exposición frente a sus ministros, dio cuenta de lo que han sido estos días al mando del país, también los felicitó y les reforzó la tarea de realizar una auditoría exhaustiva a la administración anterior.

    Asimismo, los invitó a almorzar a los casinos de Palacio, tal como él lo hizo ayer.

    “Han sido días súper intensos, impresionantes y de verdad le doy las gracias a cada uno, por esa alegría, por esa capacidad de trabajo que tienen, por ese despliegue“, comenzó señalando.

    En esa línea, destacó que haber comenzado el gobierno inaugurando el año escolar en el liceo Augusto D’halmar “fue una muy buena señal”.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Eso, a la vez compatibilizándolo con el dolor del ataque que sufrió nuestro carabinero en Puerto Varas. Le agradezco a la ministra de Seguridad que no dudó un minuto para compartir y hacerse cargo de la situación de lo que nos corresponde a nosotros”, continuó.

    Dicho eso, señaló: “Cuando esta semana termine, la ciudadanía se va a dar cuenta de que ya hemos tomado muchas medidas porque en paralelo al discurso que dimos, firmamos instrucciones, decretos, nombramientos, para poder desarrollar lo que viene”.

    En ese sentido, les reiteró a sus ministros: “Les pido que acojan el llamado de la auditoría porque como dije ayer, el que nada hace nada teme, lo más probable es que debiera estar todo bien, pero si se dan situaciones complejas, el deber nuestro es mostrarlo".

    Ya casi finalizando, Kast agregó: “Los quiero felicitar por estos dos días, veo todavía caras de alta alegría y entusiasmo, lo cual me parece bien”.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los invito también a ir a los casinos de sus ministerios, si es que los tienen. Yo ayer pude disfrutar una muy buena comida aquí en el casino de La Moneda, espero volver a hacerlo de manera reiterada, eso también permite un diálogo, una comunicación directa con las personas que realizan a veces las tareas más importantes, las que hacen que todo funcione”, cerró.

