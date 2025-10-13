SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presupuesto 2026 y la misión imposible de hacer recortes fiscales: un puzle sin resolver para la oposición

Para ese sector no ha sido sencillo identificar qué áreas del gasto se podrían recortar. "Al menos para mí, el objetivo es transparentar lo que este gobierno ha hecho", dijo la senadora Ximena Rincón. "Hay ministerios que no resisten una rebaja”, admitió el senador García.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Una jornada clave en la discusión presupuestaria se vivirá el próximo miércoles en el Congreso de Valparaíso.

Ese día, la comisión mixta de Presupuesto, que preside la senadora Ximena Rincón (Demócratas), recibirá a los integrantes del Consejo Autónomo Fiscal (CAF), quienes expondrán sobre del erario nacional para el próximo año.

Las recomendaciones que planteen en esta instancia serán decisivas, a juicio de parlamentarios de oposición, para perfilar la estrategia definitiva que adoptarán ante el proyecto.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Ese diseño no ha sido fácil, según admiten en el bloque opositor, ya que la propuesta gubernamental ya viene muy ajustada e incluye varios recortes. Incluso las mismas ideas que han levantado sus candidatos presidenciales José Antonio Kast (de reducir US$ 6.000 millones) y Evelyn Matthei (quien incluso amenazó con no tramitar la ley de Presupuesto) son muy difíciles de llevar a la práctica.

Hoy la oposición no tiene la capacidad técnica, ni el tiempo ni la información suficiente, estando fuera del gobierno, para discriminar en forma efectiva y minuciosa qué áreas del gasto son esenciales y cuáles son “grasa” con el fin de hacer un recorte de la magnitud planteada por Kast. Tampoco es sencillo detectar dineros que se podrían reutilizar, por ejemplo, para reponer la llamada glosa republicana (o fondo de libre disposición) para un futuro gobierno.

Por otro lado, no tramitar el presupuesto desde el punto de vista constitucional es imposible, ya que si el proyecto no se despacha antes del 30 de noviembre, la propuesta enviada por el Presidente Gabriel Boric se dará por aprobada.

Solo queda exigir información, transparentar, añadir glosas para restringir y condicionar el gasto o derechamente rechazar algunas cosas, pero técnicamente es imposible rechazarlo todo.

A ello se agrega otra complicación adicional. Aunque se detecte un área que pueda ser reducida, toda acción inevitablemente va a repercutir en el próximo gobierno que la derecha aspira a encabezar. Por lo tanto, todo acto corre el riesgo de convertirse, incluso, en un autosabotaje.

La necesidad de recortes producto del déficit fiscal no es el único problema. Las dudas por las estimaciones y proyecciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA); la demora en pagos a prestadores (en áreas como Vivienda y Salud); la no liberación de recursos a algunas instituciones, como el propio Ejército; la eliminación de la glosa republicana; la rebaja en seguridad; la supresión del beneficio de escolaridad para hijos de diplomáticos; la campaña de Michelle Bachelet a la ONU; el desfinanciamiento de ciertos programas sociales y de inversiones; y los dineros que recibirá el Presidente Boric cuando deje La Moneda, son algunos de los puntos que tienen molesta a la derecha.

Andres Perez

“Para nosotros no hay un objetivo de hacer más recortes. Al menos para mí, el objetivo es transparentar lo que este gobierno ha hecho. Por primera vez se traspasa al próximo gobierno un déficit antes de empezar. Hasta que no tengamos claridad de la dimensión del problema, es muy difícil pronunciarse (respecto de estrategias legislativas). El problema es más grave que lo que se alcanza a advertir”, señaló la senadora Ximena Rincón, quien agregó que “la falta de plata es producto de las malas estimaciones del gobierno”.

“Para nosotros va a ser muy importante la exposición del Consejo Fiscal Autónomo. Porque nuestras dudas están en la estimación de ingresos. Ya llevamos varios años en que la estimación de ingresos ha sido muy superior a lo que realmente ha ocurrido. Y eso ha elevado los déficits”, sostuvo, por su parte, el senador José García (RN).

Pequeños gestos

Por ahora solo se han dado algunas señales de molestia. Por ejemplo, en la segunda subcomisión mixta de Presupuesto, los tres representantes de derecha se abstuvieron y dejaron en suspenso las partidas de la Presidencia y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Esa misma instancia también dejó en vilo al Ministerio de Defensa.

La primera subcomisión, que preside el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), ha dejado pendiente todos los ministerios analizados.

En tanto, la tercera subcomisión, que encabeza el senador Gustavo Sanhueza (UDI), postergó las partidas de los ministerios de RR.EE. y de Salud.

El Ministerio de las Culturas, que estaba en la mira opositora por su alza del 11,28%, también quedó pendiente en la cuarta subcomisión, donde, en todo caso, el oficialismo es mayoría. En esa misma subcomisión, los recursos del Ministerio de Educación quedaron parcialmente aprobados.

Los fondos de Interior, que sufrió una importante caída por el traspaso de responsabilidades al nuevo Ministerio de Seguridad, fueron aprobados, pero con una fuerte resistencia al programa del Servicio de Migraciones.

Al margen de los actos de presión, en la primera revisión que han hecho los parlamentarios, los ministerios grandes (Obras Públicas, Salud, Trabajo, Vivienda y Educación) ya vienen muy apretados, por lo que no es sencillo avanzar con recortes.

Por lo tanto, las carteras políticas (Presidencia, Segpres, Segegob) al igual que Cultura, podrían ser las primeras víctimas de un eventual plan de ajuste. No obstante, son partidas con poco peso, por lo tanto, cualquier rebaja sería más bien simbólica e incluso testimonial.

“Son ministerios con presupuestos bastante pequeños. Creo que el corazón de la discusión presupuestaria se va a centrar en el Tesoro Público (partida 50). Yo tengo claro que no le podemos sacar plata a Salud, a Educación, al Ministerio del Trabajo. Obras Públicas también viene muy recortada en inversión, cosa que nos preocupa. No está fácil. Hay ministerios que no resisten una rebaja”, admitió el senador García (RN).

El senador David Sandoval (UDI) coincidió en que no es sencillo “meter tijera”. “En Obras Públicas hay una rebaja del orden de los 858 mil millones de pesos para el 2026. Por lo tanto, es una situación no menor del punto de vista de los efectos. Hay un reconocimiento respecto del rol de las rebajas”, sostuvo.

Más sobre:PolíticaLey de PresupuestoXimena RincónCongreso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

Seis nuevos strip centers entraron al mercado entre abril y septiembre, y van 14 en un año

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins
Chile

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Cruz-Coke insiste en diferenciarse de Kast y admite que integrantes del comando de Matthei no votarán por la carta republicana en el balotaje

Palomas de Santiago presentan altos niveles de plomo y otros tóxicos en sus plumas

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland
Negocios

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

Barómetro Unab: economía mantiene tendencia positiva en septiembre

El saldo positivo de la participación de Chile en la Expo Osaka 2025: “Para el país va a ser algo muy rentable”

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas
Tendencias

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja
El Deportivo

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja

“Por favor, vete”: exjugador de Manchester United revela la presión de Mourinho por culpa del fichaje de Alexis Sánchez

Con su futuro en Colo Colo en duda: Arturo Vidal se une al Mundial de la Kings League de Piqué para representar a Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”
Cultura y entretención

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes
Mundo

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

El Ejército de Israel confirma la entrega a Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen