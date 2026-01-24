Previo a consejo nacional del PPD, Quintana desdramatiza divorcio del Socialismo Democrático con el FA y el PC

El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, desdramatizó la mañana de este sábado el divorcio del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista, de cara a lo que será la oposición una vez que asuma el presidente electo, José Antonio Kast.

El timonel de la actual tienda oficialista entregó estas declaraciones previo al inicio del consejo nacional del PPD, instancia en la que justamente se analizará el rol que tendrán a partir del 11 de marzo.

“La nueva oposición es un mandato del pueblo chileno y si va a ser una, van a ser dos oposiciones o más, probablemente más, porque ustedes saben que hay sectores también que tradicionalmente estuvieron acompañando al presidente electo que probablemente hoy día tengan alguna distancia”, dijo.

Y luego agregó: “De tal forma que nuestro rol de partido opositor es el que nos encomienda la ciudadanía. Habrá que definir cómo se caracteriza ese rol y nosotros no dramatizamos el que podamos ser más oposiciones”.

El legislador apuntó que “la unidad no es algo que se decreta, es algo que se cultiva, se trabaja y estamos en un momento de inflexión. Estamos cerrando un gobierno, gobierno que acompañaremos hasta el último día y se hizo un proceso y es natural que tengamos distintas visiones”.

Las palabras de Quintana van a contrapelo del llamado que hizo este viernes el Presidente Gabriel Boric, que volvió a instar a las colectividades que sustentan su gobierno a la unidad.

Desde La Moneda, el Mandatario emplazó a las tiendas oficialistas a dejar las diferencias de lado y a “estar a la altura”.

Con todo, el mismo viernes las tiendas del Socialismo Democrático, más la DC y la FRVS, tuvieron una reunión para delinear lo que será el posible bloque que conformarán como oposición a la administración de Kast, sin la colectividad del Jefe de Estado ni la tienda liderada por Lautaro Carmona.

Al final del encuentro, emitieron una declaración pública que señalaba: “Seremos oposición al nuevo gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Seguiremos trabajando, desde este espacio de coordinación, para ofrecer al país una alternativa sólida y democrática, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de proyectar un futuro mejor para Chile". Así, optaron por separar aguas con los que, hasta ahora, eran sus aliados.