SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Previo a consejo nacional del PPD, Quintana desdramatiza divorcio del Socialismo Democrático con el FA y el PC

    El timonel de la actual tienda oficialista minimizó que desde el 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo, José Antonio Kast, haya más de una oposición.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senador Jaime Quintana, presidente del PPD. MARIO TELLEZ / LA TERCERA. MARIO TELLEZ

    El senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, desdramatizó la mañana de este sábado el divorcio del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista, de cara a lo que será la oposición una vez que asuma el presidente electo, José Antonio Kast.

    El timonel de la actual tienda oficialista entregó estas declaraciones previo al inicio del consejo nacional del PPD, instancia en la que justamente se analizará el rol que tendrán a partir del 11 de marzo.

    “La nueva oposición es un mandato del pueblo chileno y si va a ser una, van a ser dos oposiciones o más, probablemente más, porque ustedes saben que hay sectores también que tradicionalmente estuvieron acompañando al presidente electo que probablemente hoy día tengan alguna distancia”, dijo.

    Y luego agregó: “De tal forma que nuestro rol de partido opositor es el que nos encomienda la ciudadanía. Habrá que definir cómo se caracteriza ese rol y nosotros no dramatizamos el que podamos ser más oposiciones”.

    El legislador apuntó que “la unidad no es algo que se decreta, es algo que se cultiva, se trabaja y estamos en un momento de inflexión. Estamos cerrando un gobierno, gobierno que acompañaremos hasta el último día y se hizo un proceso y es natural que tengamos distintas visiones”.

    Las palabras de Quintana van a contrapelo del llamado que hizo este viernes el Presidente Gabriel Boric, que volvió a instar a las colectividades que sustentan su gobierno a la unidad.

    Desde La Moneda, el Mandatario emplazó a las tiendas oficialistas a dejar las diferencias de lado y a “estar a la altura”.

    Con todo, el mismo viernes las tiendas del Socialismo Democrático, más la DC y la FRVS, tuvieron una reunión para delinear lo que será el posible bloque que conformarán como oposición a la administración de Kast, sin la colectividad del Jefe de Estado ni la tienda liderada por Lautaro Carmona.

    Al final del encuentro, emitieron una declaración pública que señalaba: “Seremos oposición al nuevo gobierno y llamamos al trabajo coordinado de las distintas oposiciones. Seguiremos trabajando, desde este espacio de coordinación, para ofrecer al país una alternativa sólida y democrática, capaz de responder a las demandas ciudadanas y de proyectar un futuro mejor para Chile". Así, optaron por separar aguas con los que, hasta ahora, eran sus aliados.

    Más sobre:PPDJaime QuintanaJosé ToroGuido Guirardi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Críticas genera utilización de motos de agua por turistas extranjeros en el río Futaleufú

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Municipalidad de Santiago concreta envío de 30 toneladas de ayuda a regiones afectas por incendios

    Lo más leído

    1.
    Simulaciones de entrevistas e incisivo cuestionario: los test a los que fueron sometidos los futuros ministros de Kast

    Simulaciones de entrevistas e incisivo cuestionario: los test a los que fueron sometidos los futuros ministros de Kast

    2.
    Kast inicia gira por Centroamérica con foco en seguridad: “Las experiencias internacionales sirven para proyectarse”

    Kast inicia gira por Centroamérica con foco en seguridad: “Las experiencias internacionales sirven para proyectarse”

    3.
    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    Socialismo Democrático reafirma que la oposición se dividirá en más de un bloque tras cónclave con la DC

    4.
    Kast alista detalles de gira a Centroamérica y confirma visita a cárcel de Bukele

    Kast alista detalles de gira a Centroamérica y confirma visita a cárcel de Bukele

    5.
    El llamado de Vallejo ante tensión oficialista: “Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”

    El llamado de Vallejo ante tensión oficialista: “Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Críticas genera utilización de motos de agua por turistas extranjeros en el río Futaleufú
    Chile

    Críticas genera utilización de motos de agua por turistas extranjeros en el río Futaleufú

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía: Conaf confirma que 15 siniestros se mantienen en combate

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Andrónico Luksic Lederer y Macario Valdés, la nueva dupla del poder en Quiñenco

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”
    El Deportivo

    La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”
    Cultura y entretención

    Vuelve el disco olvidado que inició a La Ley: “Tenía un sonido muy avanzado para la época”

    El Caballero de los Siete Reinos: podemos ser héroes

    Herbarios de escritoras: cuando la naturaleza se transforma en literatura y resistencia

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur