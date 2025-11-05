OFERTA ELECCIONES $990
Política

Previo a partir a Brasil: Boric vuelve a hablar en clave electoral y apunta contra las “soluciones facilistas” en seguridad

El Mandatario, además, señaló que la delincuencia no se combate con "declaraciones para la galería" y tampoco "en una competencia de quién grita más fuerte".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Antes de dirigirse al Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) para abordar el avión que lo llevará a Brasil, para ser parte de la Cumbre de Líderes de la COP30, el Presidente Gabriel Boric participó de la reunión de balance nacional de la operación conjunta Fortaleza III, un operativo conjunto entre Carabineros y la PDI.

En ese contexto, en una vocería desde la sala de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, el Mandatario volvió a hablar en clave electoral, apuntando en contra de quienes proponen “soluciones facilistas” para combatir la delincuencia.

“Cuando uno ve este tipo de operativos, resulta tan irresponsable afirmar, que es una falta de respeto hacia quienes están haciendo el trabajo en el territorio, que aquí no se está haciendo nada en seguridad”, dijo.

En esa misma línea, apuntó que “uno puede entender las legítimas diferencias que hayan en el ámbito de la política, es propio de una democracia, pero hay que cuidar a las instituciones. Y acá el Ministerio de Seguridad, Carabineros de Chile, y la Policía de Investigaciones de Chile están haciendo un trabajo concreto que está dando resultados”.

“He dicho, y no me voy a cansar de decirlo, que la delincuencia y la inseguridad no se combaten con declaraciones para la galería, soluciones facilistas, o en una competencia de quién grita más fuerte. Esto tiene que ser una política de Estado que aborde todas las dimensiones del problema: la prevención, la represión, la reinserción”, remarcó.

Boric entregó estas palabras luego de las fuertes críticas que ha recibido su administración por parte de las candidaturas de las derechas en la recta final de la campaña presidencial con miras a los comicios del 16 de noviembre.

En el reciente debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), de hecho, el candidato republicano José Antonio Kast, con quien el Presidente ha mantenido una pugna abierta, volvió a instalar el mensaje que apunta a que el mayor desafío de la oposición es “terminar con este mal gobierno” y evitar un posible triunfo de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, que, a juicio del exdiputado, representa la continuidad de Boric.

En todo caso, no fue el único. La aspirante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, intensificó sus críticas en contra del Plan Nacional de Búsqueda. “Es pésimo... no puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, huesos, que no se les haya hecho el test de ADN”, dijo.

El presidenciable del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, por su parte, apuntó en contra de la reconversión del penal Punta Peuco en una cárcel común, y también en contra de iniciativas en favor de los derechos humanos. “Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente”, dijo, lo que fue interpretado como una apertura a indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Viaje a Brasil

El Mandatario viajará a Brasil para participar en la Cumbre de Líderes de la COP30, que tendrá lugar en Belém do Pará, entre este jueves 6 y el viernes 7 de noviembre.

El Mandatario irá a la COP30 en Brasil acompañado del canciller Alberto van Klaveren; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y la expresidenta, Michelle Bachelet. La invitación a la exmandataria se da en el marco de su cruzada por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

La reunión se realizará en forma previa a la 30ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual tendrá lugar entre el 10 y 21 de noviembre de 2025, también en Belém do Pará.

El jueves 6 de noviembre, Boric entregará un discurso en la apertura de la reunión Plenaria General de Líderes y participará de la sesión temática sobre “Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos”, presidida por el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El viernes 7, en tanto, se dará continuación a la Plenaria General de Líderes, y además, el Jefe de Estado será parte de la sesión temática de “Transición energética” en la Mesa Redonda de Líderes, donde intervendrá sobre los avances de Chile en esta materia.

Más sobre:Gabriel BoricPresidencialesSeguridadElecciones

COMENTARIOS

