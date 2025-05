Proponen proyecto para eximir del pago de contribuciones a adultos mayores con vulnerabilidad social

Parlamentarios presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca eximir el impuesto total del pago de contribuciones para adultos mayores vulnerables.

Esta reforma establece que, para acceder a este beneficio, se debe cumplir con el requisito de la vulnerabilidad social, no el valor del inmueble como ocurre actualmente.

La iniciativa es liderada por la diputada Camila Musante (Ind.-PPD) y cuenta con el apoyo de la bancada PPD-Ind., el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas) y el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN).

De acuerdo con el proyecto, “en la mayoría de las comunas del país —especialmente aquellas de carácter rural o semiurbano como Melipilla, Paine, María Pinto y El Monte— han enfrentado un aumento desproporcionado en el avalúo fiscal de los bienes raíces, lo que ha derivado en alzas excesivas del impuesto territorial, conocido comúnmente como ‘contribuciones’“.

Créditos: Prensa Ind.-PPD

“Esta situación ha generado una carga tributaria desmedida sobre sectores medios, trabajadores y principalmente personas mayores, quienes destinan una parte importante de sus ingresos al pago de este impuesto“, si indicó en el texto.

Las modificaciones contemplaron que la ley “podrá disponer la exención del pago de impuesto territorial para las personas mayores de 65 años que sean propietarias de un inmueble único destinado exclusivamente para vivienda u habitación, siempre que sus ingresos provengan de pensiones solidarias o se encuentren dentro del 40% más vulnerable conforme a los instrumentos que sirvan para tal efecto".

La diputada Musante expresó que actualmente “los adultos mayores pueden pedir rebaja, del 50 al 100%, pero se necesitan dos requisitos. Por una parte está el avalúo de la propiedad, y por otro, los ingresos de los adultos mayores. ¿Cuál es el problema? Los re-avalúos han significado, sobre todo en las zonas rurales, que muchos adultos mayores no puedan acceder a este beneficio".

“En el último semestre se ha producido un aumento del 25% de las contribuciones a nivel nacional en relación al periodo anterior. Lo que nosotros estamos proponiendo es que solo se considere la vulnerabilidad social, para que queden exentos del pago. Por lo tanto, se ampliaría muchísimo el universo de beneficiarios con esta medida”, subrayó la diputada Camila Musante.

La parlamentaria agregó que “nos parece fundamental este proyecto considerando que una vez que ocurra una deuda ya entran estos bienes raíces al proceso de remate. Si bien hoy día existen mecanismos para rebajar el pago de contribuciones en el caso de los adultos mayores de hasta un 50%, es solo si se cumplen algunas condiciones, solo para los que tienen ingresos inferiores a 669.000 pesos y que pagan contribuciones por propiedades avaluadas en un monto inferior a 215 millones".

Diputada Camila Musante (ind). Foto: Ind.-PPD

“Claramente las jubilaciones no alcanzan, no son suficientes, pese a los esfuerzos que se hicieron con la reforma previsional, para con 700.000 pesos poder cubrir contribuciones que están en los 300.000 pesos, y luego además poder pagar el costo del día a día, de la vida diaria, entonces esperamos que este proyecto tenga mucha transversalidad acá en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder avanzar y no dejar desprotegidos a nuestros adultos mayores”, indicó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado independiente, Carlos Bianchi, miembro de la Comisión de Hacienda, sostuvo que “esto en nada afecta tan profundamente las arcas de los municipios del país, pero sí afecta a un millón de adultos mayores que hoy día están con deudas de contribuciones”.

“En la Comisión de Hacienda hemos citado al director del Servicio de Impuestos Internos, ya que existe la posibilidad que muchos de estos cobros sean indebidos. Es necesario que responda la duda que muchos de nosotros tenemos con respecto a la forma en que abusivamente se han hecho cobros y fundamentalmente a los adultos mayores”, indicó el parlamentario.

Finalmente, el diputado independiente-demócrata, Miguel Calisto, manifestó que “estamos apoyando este proyecto de ley, para apoyar a cerca de un millón de adultos mayores que hoy día tienen deudas de contribuciones . Son cerca de tres millones los adultos mayores en Chile que requieren un apoyo concreto por parte de este congreso y también esperamos que el gobierno se haga parte de esta discusión”.

“Creemos que de esta manera, apoyamos a los adultos mayores particularmente en sus deudas de contribuciones para dejarlos exentos del pago de estas. Esta es una manera concreta de apoyar a quienes han dado todo por nosotros y han sido parte fundamental en la construcción de nuestra historia”, concluyó Calisto.