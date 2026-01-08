Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

Ha estado activo durante las últimas semanas. Carlos Larraín, el expresidente de RN, está interesado en lo que pase en las elecciones internas de su partido, cuya fecha de inscripción de listas vence en febrero.

Y es que en la colectividad que hoy dirige el senador Rodrigo Galilea están atentos al rol que tendrán durante el gobierno de José Antonio Kast, por lo que quien encabece la nueva mesa es considerado clave por Larraín, quien ha sostenido varios encuentros en los últimos días para discutir el tema.

Así, el histórico dirigente indicó a La Tercera que son dos las personas que tiene como favorito para presidir el partido: Diego Schalper y Francisco Orrego, a quienes ve como opciones de renovación.

Carlos-Larrain_-15

La interna de Renovación Nacional (RN) ha dejado de ser una mera disputa de nombres para transformarse en un debate estratégico sobre la identidad de la centroderecha ante el inminente cambio de ciclo que representa Kast.

Así, mientras algunos sectores apuestan por una mesa de carácter técnico y administrativo que facilite el aterrizaje del Ejecutivo, otros defienden la necesidad de una conducción con “tonelaje político” que actúe como contrapeso y asegure la influencia de la colectividad. Larraín sostiene que: “RN tiene una base amplia que puede ser muy útil para potenciar al gobierno (de Kast). Es necesario hacer posible este ‘rebote nacional’, que no es solo económico, sino sobre todo institucional. Ahí se cobra un peaje”.

En este escenario, Larraín planteó que el éxito del proceso y la futura gobernabilidad del sector residen en la capacidad de cerrar filas mediante una “mesa de unidad” que evite el desgaste de una competencia abierta.

“Tiene que haber un consenso dentro del partido, no tiene que haber diferencias”, afirmó el exsenador. Para el dirigente evitar una contienda fratricida no es solo una cuestión de paz interna, sino el requisito básico para proyectar una imagen de solidez institucional ante el país.

El factor del recambio joven

Bajo este diseño de unidad, Larraín no solo aboga por una paz interna, sino también por una renovación de los perfiles que hoy conducen el partido. En ese sentido, sostuvo que el partido requiere de nuevas figuras en la primera línea.

Planteó el nombre del diputado Diego Schalper o el del excandidato a gobernador Francisco Orrego como las cartas que hoy concitan la preferencia del exdirigente para asumir roles protagónicos en la futura mesa directiva.

Sobre ellos, Larraín señaló: “¿Cómo vamos a ignorar el factor Orrego? Reunió dos millones de votos cuando fue candidato a gobernador en una campaña ‘desplatada’ que duró 70 días. Schalper obtuvo primera mayoría. Son factores imposibles de desconocer”. Para Larraín, la inclusión de estos rostros es fundamental para asegurar la vitalidad del partido.

Respecto a la eventual candidatura de la secretaria general, Andrea Balladares —quien asoma como la pieza central del oficialismo para la presidencia—, Larraín mantiene una postura de marcada cautela. Al ser consultado por esta opción dijo que: “Me es indiferente en la medida que su gestión le genere un bien al partido”, pero, a pesar de ello, se le consultó acerca del actual balance del partido y agregó: “El balance lo hicieron los votantes. Obtuvimos un 8.1% de la votación. Disminuimos el número de parlamentarios. Y la candidata del partido salió quinta. Yo no necesito emitir juicio a ninguno. Basta leer los números”.

Los nudos de la “mesa de unidad” y el factor Desbordes: El riesgo de una interna quebrada

El camino hacia una “lista única” enfrenta nudos críticos que se analizan con detención en la antesala del proceso electoral. Según fuentes del partido, uno de los principales escollos radica en el distanciamiento del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con la figura de Balladares.

En el sector aseguran que el jefe comunal no tendría intención de colaborar con una mesa encabezada por la actual secretaria general, factor que ha abierto un flanco para que diversos grupos evalúen levantar una lista competitiva que desafíe el esquema oficialista.

Consultado al respecto, Desbordes confirmó a este medio su tajante desacuerdo con la opción de la actual secretaria general: “Así es. No estoy de acuerdo”.

Para el alcalde, el riesgo fundamental no es solo la competencia, sino las esquirlas que una derrota dejaría en la convivencia interna justo cuando un nuevo gobierno asume el poder. “Creo que debería haber un presidente o presidenta que sea de consenso. Que dé garantías a todos los sectores, y así evitar una elección que será muy dura, y con quien resulte derrotado, resentido, en medio de la instalación del nuevo gobierno”, advirtió Desbordes.

Bajo su diagnóstico, el escenario de una pugna abierta es el peor para la colectividad: “De haber elección, la elección será competitiva, y con relaciones internas muy dañadas, por lo que el resultado generará sí o sí un alto riesgo de quiebre interno”.

En este contexto de búsqueda de salidas, Larraín confirmó su despliegue activo en las negociaciones de los últimos días para explorar salidas a la crisis interna: “He mantenido diversas reuniones con muchas personas durante las últimas dos semanas”, reveló.

Pese a ello, su despliegue busca asegurar que la futura mesa directiva cuente con la validación de todos los sectores antes de que el reloj marque el plazo final del 28 de febrero. El desenlace dependerá de si RN logra cuajar una directiva de consenso que equilibre las sensibilidades de la colectividad ante el cambio de ciclo político.