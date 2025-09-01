SUSCRÍBETE
“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

El titular de Interior descartó faltas a la prescindencia y señaló que "cuando el gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, lo que corresponde es que las autoridades precisemos los hechos y contestemos esas críticas”.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
MARIO TELLEZ

A las 10.30 de la mañana, parlamentarios del Partido Social Cristiano (PSC) presentarán un requerimiento a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre un eventual “intervencionismo electoral y falta de prescindencia” de algunos ministros del gobierno. Esto a raíz de declaraciones críticas que han dado algunos secretarios de Estado respecto a la propuesta del candidato del Partido Republicano y del PSC, José Antonio Kast, sobre modificar la reforma de pensiones aprobada durante el mandato del Presidente Gabriel Boric.

Hace unos días, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió las críticas de sus pares y descartó que exista intervencionismo de parte del gobierno. “Es debate democrático“, sostuvo, agregando que ”un ministro puede dar a conocer su punto de vista estrictamente técnico respecto de las malas propuestas”.

Este lunes, en diálogo con Radio Cooperativa, Elizalde elevó el tono y se refirió a la acción de los parlamentarios del PSC: “Pero mire que absurdo, en esto hay que ser bien rigurosos”.

“El intervencionismo nosotros no lo aceptamos, de hecho hay un instructivo que firmé como ministro del Interior que implica cumplir de manera irrestricta todos los dictámenes de la Contraloría y la normativa legal vigente. Esto implica que no se pueden destinar recursos públicos a campañas, ni se puede destinar horario de trabajo a campañas”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que “la libertad de expresión es consustancial a la democracia, y cuando el gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, a veces basada en fake news, lo que corresponde es que las autoridades precisemos los hechos y por tanto contestemos esas críticas”.

En esa línea, señaló que “el gobierno hizo un esfuerzo para aprobar una reforma, y por tanto lo que corresponde es que el gobierno explique el sentido de esa reforma y la defienda”, aludiendo precisamente a la reforma de pensiones.

“Yo creo que cuando se es preso de ideologismos, se hacen planteamientos que representan una amenaza a conquistas importantes”, sostuvo Elizalde.

En ese sentido, planteó que es “relevante implementar esta reforma y es preocupante que haya quienes anuncian una voluntad de retroceder respecto a una reforma que finalmente es una buena noticia para los pensionados”.

