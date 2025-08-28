SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Elizalde defiende críticas de ministros a propuesta de Kast y afirma: “Eso no es intervencionismo, es debate democrático”

"Cuando se plantea una mala propuesta, una autoridad puede dar a conocer su punto de vista“, sostuvo el titular de Interior.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde Punta Arenas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió las declaraciones críticas que han dado sus pares respecto a la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre modificar la reforma de pensiones aprobada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En los últimos días la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, el titular del Trabajo, Giorgio Boccardo e incluso el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, han criticado la propuesta del candidato Kast.

Desde el Partido Republicano acusaron “intervencionismo” de parte del gobierno. “No podemos aceptar este nivel de intervencionismo. Esperamos que la Contraloría le reenvíe el instructivo de prescindencia política a los ministros y funcionarios públicos del gobierno", señaló el timonel de ese partido, Arturo Squella.

En ese contexto, Elizalde señaló que “la presidencia implica que los recursos públicos no pueden estar comprometidos a favor de ninguna candidatura. Pero Chile es una democracia, hay una democracia de libertad de expresión y hay debate democrático", sostuvo.

“Por tanto, por ejemplo, cuando se han pretendido instalar una fake news, es obligación de las autoridades de aclarar los puntos”, resaltó.

En ese sentido, el ministro señaló que “cuando se plantea una mala propuesta, que es parte del debate en la sociedad chilena, obviamente una autoridad puede dar a conocer su punto de vista“.

En esa línea indicó: “Un ministro puede dar a conocer su punto de vista estrictamente técnico respecto de las malas propuestas”.

Con ello, descartó que exista intervencionismo de parte de los ministros de Estado. “Eso no es intervencionismo, eso es debate democrático en una sociedad plural como es la sociedad chilena", aseveró.

Más sobre:Álvaro ElizaldeJosé Antonio KastPropuestas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”
Chile

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”
Negocios

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Escala disputa entre Lisa Cook y Donald Trump: gobernadora de la Fed demanda al presidente

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open
El Deportivo

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Pipo Gorosito quiere que la Conmebol borre a la U e Independiente de la Sudamericana: “Dios quiera que sea así”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos
Mundo

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”