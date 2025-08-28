Elizalde defiende críticas de ministros a propuesta de Kast y afirma: “Eso no es intervencionismo, es debate democrático”

Desde Punta Arenas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió las declaraciones críticas que han dado sus pares respecto a la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre modificar la reforma de pensiones aprobada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En los últimos días la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, el titular del Trabajo, Giorgio Boccardo e incluso el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, han criticado la propuesta del candidato Kast.

Desde el Partido Republicano acusaron “intervencionismo” de parte del gobierno. “No podemos aceptar este nivel de intervencionismo. Esperamos que la Contraloría le reenvíe el instructivo de prescindencia política a los ministros y funcionarios públicos del gobierno", señaló el timonel de ese partido, Arturo Squella.

En ese contexto, Elizalde señaló que “la presidencia implica que los recursos públicos no pueden estar comprometidos a favor de ninguna candidatura. Pero Chile es una democracia, hay una democracia de libertad de expresión y hay debate democrático", sostuvo.

“Por tanto, por ejemplo, cuando se han pretendido instalar una fake news, es obligación de las autoridades de aclarar los puntos”, resaltó.

En ese sentido, el ministro señaló que “cuando se plantea una mala propuesta, que es parte del debate en la sociedad chilena, obviamente una autoridad puede dar a conocer su punto de vista“.

En esa línea indicó: “Un ministro puede dar a conocer su punto de vista estrictamente técnico respecto de las malas propuestas”.

Con ello, descartó que exista intervencionismo de parte de los ministros de Estado. “Eso no es intervencionismo, eso es debate democrático en una sociedad plural como es la sociedad chilena", aseveró.