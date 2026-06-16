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    Política

    Acusación constitucional: defensa de Grau apura respuesta y nuevo plazo obligaría al Senado a votar en receso

    En la oposición ya se ponen en el escenario de que el libelo sería aprobado por los diputados, quienes votarían el próximo martes. Sin embargo, las esperanzas están puestas en la Cámara Alta, que tendría que interrumpir su semana de trabajo regional. Ello le da una ventaja táctica a Grau, ya que las posibles ausencias por problemas de viajes juegan a su favor, pues los acusadores deben reunir necesariamente el apoyo de 26 senadores.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    11.06.2026 Patricio Zapata Abogado Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Al inicio de la sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), los diputados integrantes fueron informados de la inminente contestación de parte del abogado Patricio Zapata.

    El jurista concurrió este lunes al Congreso básicamente para presentarse con algunos integrantes de la instancia que debe analizar el libelo redactado por los diputados libertarios y republicanos.

    El anuncio de Zapata, quien tenía plazo hasta el viernes para contestar, tenía una explicación estratégica, ya que el panorama que se vislumbra en la Cámara es adverso para el exsecretario de Estado.

    Incluso, en la oposición ya se ponen en el escenario de que el texto sería aprobado por los diputados.

    Sin embargo, las esperanzas están puestas en el Senado, que con el nuevo plazo -adelantado por el defensa de Grau-, se vería obligado a interrumpir su semana de trabajo regional.

    Ello favorece a Grau, ya que las posibles ausencias en la Cámara Alta juegan a su favor, pues los acusadores deben reunir necesariamente el apoyo de 26 senadores.

    Nuevo calendario

    Según el cronograma que está trabajando la comisión que preside la diputada Marcela Hernando (radical), la apuesta es que la Cámara vote el martes de la próxima semana el texto.

    La oposición, además, al tener mayoría en esta instancia también puede manejar los tiempos a su voluntad.

    Si el próximo martes es aprobado por una mayoría de diputados presentes en la sala, el libelo sería notificado el miércoles 24 de junio en el Senado.

    De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, la Cámara Alta -una vez notificada- tiene que pronunciarse entre el cuarto y sexto día siguiente (sin contar el domingo), es decir, entre el lunes 29 y el miércoles 1 de julio, justo en la semana en la que estaba programado un receso por trabajo regional.

    Ello se traduce en una ventaja táctica para Grau, ya que el plazo, obligatorio por ley, genera una complejidad para aquellos senadores que deben viajar desde sus regiones, especialmente desde aquellas zonas extremas. De hecho, ha habido casos en que por problemas meteorológicos algunos parlamentarios no alcanzan a llegar a votaciones cruciales.

    A diferencia de la Cámara en la que se cuentan los legisladores presentes, en el Senado el libelo debe ser aprobado -al menos en uno de sus capítulos- por la mayoría de los senadores en ejercicio (26 votos).

    Invitados y citados

    En tanto, la sesión de este lunes de la comisión, el debate se centró en el calendario de invitados y citados, entre los cuales se pretendía incluir al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    La petición la realizó el diputado Alejandro Bernales (liberal), tal como ya lo había anticipado en conversación con Desde La Redacción de La Tercera.

    Para ello, Bernales debía recabar la unanimidad de la comisión, pues la lista de exponentes ya se había cerrado el pasado viernes. Sin embargo, el diputado Luis Sánchez (republicano) se opuso.

    Zanjado ese punto, se resolvió que el primer expositor en la comisión será el abogado Zapata. El defensor de Grau se presentará este martes en la sesión de la mañana, a las 10.30 horas.

    Posteriormente, el miércoles irá el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Para esa jornada también está considerado el encargado de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez.

    Luego, en la sede del Congreso de Valparaíso, continuarán con sesiones el jueves y el viernes.

    El próximo lunes, de acuerdo al calendario que tienen reglamentariamente las comisiones de acusación constitucional, este espacio fiscalizador tendrá que pronunciarse.

    La resolución de la comisión, sin embargo, no es vinculante, pues el informe opera solo como una recomendación a la sala.

    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalNicolás Grau

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