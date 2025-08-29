¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados
La ciudadanía deberá escoger quien ocupará los escaños de los 28 distritos este próximo 16 de noviembre.
Las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo este 16 de noviembre de 2025, junto con los comicios presidenciales, donde la ciudadanía deberá escoger quien ocupará los escaños de los 28 distritos en la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que los diputados y diputadas duran 4 años en el cargo, y pueden ser reelegidos hasta dos períodos más, es decir, pueden estar 12 años ejerciendo como parlamentarios en la Cámara Baja.
En las votaciones de este 2025, los 155 escaños de la Cámara se renovarán, los cuales están divididos por 28 distritos, que abarcan una cantidad de comunas según su población, y tienen una cantidad de escaños determinados.
Distrito 1
En el distrito 1 existen disponibilidad de tres escaños, y lo compone todas las comunas de la Región de Arica y Parinacota.
- Marcelo Andrés Zara Pizarro (PNL), Cambio por Chile
- José Gustavo Lee Rodríguez (PSC), Cambio por Chile
- Stephanie Jeldrez Ortiz (REP.), Cambio por Chile
- Pollyana Rivera Bigas (REP.), Cambio por Chile
- Juan Carlos Chinga Palma (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Sebastián Huerta González (UDI), Chile Grande y Unido
- Viviana Rubio Torres (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Aracely Berrios Gajardo (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Rodrigo Cuevas Troncoso (PDG), Partido de la Gente
- Ernesto Rodrigo Plasencia Rojas (PDG), Partido de la Gente
- Raúl Alexander Parada Flores (PDG), Partido de la Gente
- Candy Katiuska Andrade Jara (PDG), Partido de la Gente
- Camilo Jofré (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Oscar Palleres Flores (POP), Partido Popular
- Daldym Pinochet (POP), Partido Popular
- Luis Fabián Malla Valenzuela (PL), Unidad por Chile
- Jorge Díaz Ibarra (DC), Unidad por Chile
- Giovanna Calle Capuma (PPD), Unidad por Chile
- Sandra América del Carmen Flores Contreras (PS), Unidad por Chile
- Ricardo Luis Sanzana Oteiza (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Leonardo Wilson Valenzuela Atenas (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Paulina Patricia Saldía Pinto (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Luis Alejandro Paredes Escanilla (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 2
En el distrito 2 son tres escaños disponibles, y está compuesto por todas las comunas de la Región de Tarapacá.
- Jorge Muñoz Oyarce (REP.), Cambio por Chile
- Cristián Andrés Cabezas Mundaca (PSC), Cambio por Chile
- Álvaro Arturo Jofré Cáceres (PNL), Cambio por Chile
- Agustín Rendic Galleguillos (PNL), Cambio por Chile
- Ximena Naranjo Pinto (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Vittorio Canessa Morales (IND. EVO), Chile Grande y Unido
- Iván Jiménez Correa (DEM.), Chile Grande y Unido
- Ramón Galleguillos Castillo (RN), Chile Grande y Unido
- Patricio Andrés Quisbert Lazo (PDG), Partido de la Gente
- Ana María Toro Ojane (PDG), Partido de la Gente
- Claudio Saéz Muñoz (PDG), Partido de la Gente
- Jessica Soledad Becerra Cantillano (PDG), Partido de la Gente
- Matías Ramírez Pascal (PC), Unidad por Chile
- Carlos Carvajal Gallardo (IND. PPD), Unidad por Chile
- Abraham Díaz Mamani (DC), Unidad por Chile
- Noemí Salinas Polanco (FA), Unidad por Chile
- Ángel Campos Díaz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Enzo Morales Norambuena (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marco Antonio Calcagno Zuleta (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Rubén Cristóbal Rojo Sembler (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 3
En el distrito 3 hay disponibilidad de cinco escaños y lo compone todas las comunas de la Región de Antofagasta.
- Yovana Alejandra Ahumada Palma (PSC), Cambio por Chile
- Carolina Judith Moscoso Carrasco (PSC), Cambio por Chile
- Leslie Carolina Moll Vera (PSC), Cambio por Chile
- Adriana De Lourdes Jiménez Retamal (PNL), Cambio por Chile
- Carlo Arqueros Pizarro (REP.), Cambio por Chile
- Silvana Ubillo Rojas (REP.), Cambio por Chile
- José Miguel Castro Bascuñán (RN), Chile Grande y Unido
- Daniela Castro Araya (RN)Chile Grande y Unido
- Carolina Latorre Cruz (DEM.), Chile Grande y Unido
- Jose Luis Véliz Véliz (IND. DEM.),Chile Grande y Unido
- Jorge Olivares Puentes (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Yantiel Calderón Valenzuela (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Fabian Mauricio Ossandón Briceño (PDG), Partido de la Gente
- Paola Amanda Debía González (PDG), Partido de la Gente
- Sergio Jorge Mermie Ibarrondo (PDG), Partido de la Gente
- Jessie Alejandra González Bugueño (PDG),Partido de la Gente
- Vilma de Lourdes Esquivel Céspedes (PDG), Partido de la Gente
- Luis Andrés Ramos Bustos (PDG), Partido de la Gente
- Nelcy Castillo Saravia (POP), Partido Popular
- Natalia Sánchez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Daniel Vargas (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Daniela Avilés (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Néstor Vera (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Sebastián Patricio Videla Castillo (IND. PL), Unidad por Chile
- Jaime Araya Guerrero (IND. PPD), Unidad por Chile
- Paulina Angélica Lizana Martínez (PC), Unidad por Chile
- Marcela Ximena Hernando Pérez (PR), Unidad por Chile
- Margarita Montecino Cortez (DC), Unidad por Chile
- Gabriela Carrasco Urquieta (FA), Unidad por Chile
- Hernán Velásquez Núñez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marion Tapia González (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Danahe Rojas Mamani (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- María Gloria Lazcano Torres (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Eduardo Ariel Sotomayor Ortiz (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marco Antonio Ramo Páez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 4
En el distrito 4 existen cinco escaños disponibles, y está compuesto por todas las comunas de la Región de Atacama.
- Ignacio Urcullú Clement-Lund (REP.), Cambio por Chile
- Susana Hiplan Esteffan (REP.), Cambio por Chile
- Karina Palleres Guzmán (REP.), Cambio por Chile
- Daniela Alejandra Gallegos Porcile (PSC), Cambio por Chile
- Luis Marcelino Núñez Barrientos (PNL), Cambio por Chile
- Margarita Farith Contreras Ríos (PNL), Cambio por Chile
- Maximiliano Barrionuevo García (RN), Chile Grande y Unido
- Carla Guaita Carrizo (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Tania Borcosky Ramírez (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Kyle Campbell Campbell, (UDI) Chile Grande y Unido
- Nayaret Oviedo Álvarez (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Guillermo Cofré Muñoz (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Paula Andrea Olmos Contreras (PDG), Partido de la Gente
- Jessica Alejandra Liquitay Martínez (PDG), Partido de la Gente
- Alex Alejandro Farías Pérez (PDG), Partido de la Gente
- Francisco Javier Vargas Mery (PDG), Partido de la Gente
- Héctor Raúl Vergara Seura (PDG), Partido de la Gente
- Inti Salamanca Fernández (POP), Partido Popular
- Joana Barrios Páez (POP), Partido Popular
- Jorge Varas Henriquez (POP), Partido Popular
- Marcelo Ruiz Tagle Escobar (POP), Partido Popular
- Oscar Nuñez Veneros (POP), Partido Popular
- Cristián Tapia Ramos (IND. PPD), Unidad por Chile
- Carla Matus González (IND. PPD), Unidad por Chile
- Ericka Natalia Portilla Barrios (PC), Unidad por Chile
- Pablo Marcial Zenteno Muñoz (PC), Unidad por Chile
- Juan Rubén Santana Castillo (PS),Unidad por Chile
- Rosa Pamela Bordones Olivares (IND. PS), Unidad por Chile
- Jaime Mulet Martínez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carolina Armenakis Daher (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlo Pezo Correa (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jaime Vargas Guerra (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Luis Valderrama Maltez (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Julieta Varas Silva (IND. FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 5
En el distrito 5 son siete escaños disponibles y abarca todas las comunas de la Región de Coquimbo.
- Carlos Eduardo Ruiz Benítez (AMA.), Amarillos por Chile
- Elizabeth Solange Fredes Rosales (AMA.), Amarillos por Chile
- Félix Alonso Velasco Ladrón De Guevara (AMA.), Amarillos por Chile
- Yerko Neftalì Zambra Villalobos (AMA.), Amarillos por Chile
- Pablo Alejandro Yáñez Pizarro (AMA.), Amarillos por Chile
- Franchesca Nicole Plaza González (AMA.), Amarillos por Chile
- Tomás Felipe Yavar Aguilera (AMA.), Amarillos por Chile
- Montserrat Margarita Pizarro Carreño (AMA.), Amarillos por Chile
- Tatiana Ivonne Del Pilar Castillo González (PSC), Cambio por Chile
- Andrea Illianeth Barrera Escobar (PSC), Cambio por Chile
- Matías Nicolás Guzmán Galleguillos (PSC), Cambio por Chile
- Erich Grohs Marín (PNL), Cambio por Chile
- Constanza Rocío Peña Contreras (PNL), Cambio por Chile
- María Soledad Robles Espinosa (PNL), Cambio por Chile
- Verónica Pizarro García (REP.), Cambio por Chile
- Pamela Rishmague Buzzo (REP.), Cambio por Chile
- Marco Antonio Sulantay Olivares (UDI), Chile Grande y Unido
- Juan Manuel Fuenzalida Cobo (UDI), Chile Grande y Unido
- Giannina González Michea (RN), Chile Grande y Unido
- Roberto Vega Campusano (RN), Chile Grande y Unido
- Rosetta Paris Ávalos (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Rodrigo Orrego Gálvez (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Francisco Martínez Rivera (DEM.), Chile Grande y Unido
- Víctor Pino Fuentes (DEM.), Chile Grande y Unido
- Eileen Patricia Urqueta Rojas (PDG), Partido de la Gente
- Juan Carlos Thenoux Ciudad (PDG), Partido de la Gente
- Maricel Andrea Tapia SalgueiroJ (PDG), Partido de la Gente
- Francisco Javier Núñez Rencoret (PDG), Partido de la Gente
- Fernanda Cristina Núñez Araos (PDG), Partido de la Gente
- Juan Salvador Dabed Tozo (PDG), Partido de la Gente
- Jorge Franklin Dunstan Pavéz (PDG), Partido de la Gente
- Felipe Esteban Alfred Torres (PDG), Partido de la Gente
- Carolina Tello Rojas (FA), Unidad por Chile
- Manouchehr Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos (PS), Unidad por Chile
- Nathalie Castillo Rojas (PC), Unidad por Chile
- Bernardo Antonio Salinas Maya (IND. PC), Unidad por Chile
- Jorge Insunza Gregorio de las Heras (PPD), Unidad por Chile
- Rafael Enrique Vera Castillo (IND. PR), Unidad por Chile
- Ricardo Cifuentes Lillo (DC), Unidad por Chile
- Daniela Andrea Molina Barrera (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudia Adriana Valenzuela Torres (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Eduardo Antonio Vargas González (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Mireya de Jesús Corona Contreras (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pablo Andrés Ramírez Inostroza (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudio Ibáñez González (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Alejandro Campusano Massad (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Rosa Luz Pinto Rojas (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 6
El distrito 6 tienen disponibilidad de ocho escaños y abarca las comunas de: Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay-Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.
- Chiara Barchiesi Chávez (REP.), Cambio por Chile
- Benjamín Lorca Inzunza (REP.), Cambio por Chile
- Manuel Millones Chirino (IND. REP.), Cambio por Chile
- Marlene Laura González Ahumada (PSC), Cambio por Chile
- Rodolfo Alfredo Ponce Vargas (IND. PSC), Cambio por Chile
- José Miguel Vallejo Knockaert (PNL), Cambio por Chile
- María Soledad Calvo Herrera (PNL), Cambio por Chile
- Verónica Ivonne Becerra Vergara (PNL), Cambio por Chile
- Jorge Eduardo Villarroel Pérez (PNL), Cambio por Chile
- Luis Pardo Sáinz (RN), Chile Grande y Unido
- Percy Marín Vera (RN), Chile Grande y Unido
- Amal Salem Solís (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Danilo Quiroz Crovetto (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Carolina Julio Latorre (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Jordan Guajardo Vicencio (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Javier Crasemann Alfonso (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Catalina Otero Pérez (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Viviana Núñez Carrasco (UDI), Chile Grande y Unido
- Javier Ignacio Olivares Avendaño (PDG), Partido de la Gente
- Maykol Antonio Castillo Fernández (PDG), Partido de la Gente
- Jorge Barur Cristi Ramírez (PDG), Partido de la Gente
- Gonzalo Marcelo Soto Pizarro (PDG), Partido de la Gente
- Camila Francesca Doñas Vargas (PDG), Partido de la Gente
- Bonnie Jhoan Silva Villarroel (PDG), Partido de la Gente
- Blanca Esther Currieco Soto (PDG), Partido de la Gente
- Marcia Ximena Marchant Farías (PDG), Partido de la Gente
- Ruby Angelica Villalobos Aracena (PDG), Partido de la Gente
- Juan Ignacio Latorre Riveros (FA), Unidad por Chile
- Francisca Bello Campos (FA), Unidad por Chile
- Nelson Esteban Venegas Salazar (PS), Unidad por Chile
- Mauricio Viñambres Adasme (IND. PR), Unidad por Chile
- Luis Foncea Calderon (IND. PPD), Unidad por Chile
- Sabas Iván Chahuán Sarras (IND. PL), Unidad por Chile
- Sofía Alejandra González Cortes (PC), Unidad por Chile
- Cristián Mella Andaur (DC), Unidad por Chile
- Gaspar Rivas Sánchez (IND. DC), Unidad por Chile
- Octavio González Ojeda (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudia Jofré Vidal (IND. FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Roberto Videla Pavez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudia Canales Lemus (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Javiera Italia Toledo Muñoz (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Yanixsa María Aguilera Catalán (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pamela Andrea González Muñoz (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Francisca Valentina Salama Pimentel (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 7
En el distrito 7 son ocho escaños disponibles, y lo componen las comunas de: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.
- Luis Fernando Sánchez Ossa (REP.), Cambio por Chile
- Rafael González Camus (REP.), Cambio por Chile
- Ángela Carrasco Jofré (REP.), Cambio por Chile
- Sebastián Zamora Soto (IND. REP.), Cambio por Chile
- Jaime Andrés Morales Otarola (IND. PNL), Cambio por Chile
- Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga (PNL), Cambio por Chile
- Alejandra Victoria Carrasco Pérez (PNL), Cambio por Chile
- Bárbara Andrea Vera Sepúlveda (PSC), Cambio por Chile
- Juan Alberto Sepúlveda Quezada (PSC), Cambio por Chile
- Andrés Celis Montt (RN), Chile Grande y Unido
- Samira Chahuán Akle (RN), Chile Grande y Unido
- Leopoldo Moreno Contardo (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Carlos Mondaca Matzner (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Jorge Garcés Rojas (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Marlén Olivarí Mayer (IND. Evópoli,), Chile Grande y Unido
- Jorge Castro Muñoz (UDI), Chile Grande y Unido
- Macarena Urenda Salamanca (UDI), Chile Grande y Unido
- Hotuiti Teao Drago (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Juan Marcelo Valenzuela Henriquez (PDG), Partido de la Gente
- Nicolas Eduardo Farfán Vega (PDG), Partido de la Gente
- Vanessa Ferrer Radovich (PDG), Partido de la Gente
- Guillermo Escobar Arriagada (PDG), Partido de la Gente
- Verónica del Carmen Rojas Arenas (PDG), Partido de la Gente
- Flavio David Espinoza Mellado (PDG), Partido de la Gente
- Caroll Salomé Meyer Meyer (PDG), Partido de la Gente
- Natalia Vanessa Navarro Alday (PDG), Partido de la Gente
- Cristian Cuevas Zambrano (POP), Partido Popular
- Constanza Ahumada Fuentes (POP), Partido Popular
- Monserrat España (POP), Partido Popular
- Amaro Ramirez García (POP), Partido Popular
- Rodrigo Wittwer Salinas (POP), Partido Popular
- Matías Gazmuri Kruberg (POP), Partido Popular
- Francisco Peñaloza Aguilera (POP), Partido Popular
- Mariela Hidalgo Díaz (POP), Partido Popular
- Valentina Núñez Dogoy (POP), Partido Popular
- Antonio Páez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Alejandra Valderrama (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Romina Ibáñez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Tomás Ignacio Lagomarsino Guzmán (PR), Unidad por Chile
- Jorge Brito Hasbún (FA), Unidad por Chile
- Jaime Bassa Mercado (FA), Unidad por Chile
- Luis Alberto Cuello Peña y Lillo (PC), Unidad por Chile
- Roy Crichton Orellana (DC), Unidad por Chile
- Felipe Alfredo Ríos Cuevas (PL), Unidad por Chile
- Manuel Murillo Calderón (IND. PPD), Unidad por Chile
- Tomas Eguzki de Rementería Venegas (PS), Unidad por Chile
- Arturo Francisco Barrios Oteíza (PS), Unidad por Chile
- Jorge Sharp Fajardo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- René Lues Escobar (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Priscilla Fleming Aránguiz (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Ángela Cabezón Contreras (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Rodrigo Ruiz Encina (IND-FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Tania Isabel Madriaga Flores (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlos Matías Muñoz Lecerf (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Lucia Alejandra Ortiz León (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudio Enrique Valle Figueroa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 8
El distrito 8 tienen disponible ocho escaños, y abarca las comunas de: Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y Quilicura.
- Agustín Romero Leiva (REP.), Cambio por Chile
- Enrique Bassaletti Riess (IND. REP.), Cambio por Chile
- Catherine Cebulj Navarrete (REP.), Cambio por Chile
- Nehel Enrique Muñoz Lagos (PSC), Cambio por Chile
- Felipe Andrés Corvalan Destefani (PSC), Cambio por Chile
- Italo Andre Omegna Vergara (PNL), Cambio por Chile
- Anita Dolores Patricia Escobar Gattas (IND. PNL), Cambio por Chile
- Juan Carlos Gómez Escobar (PNL), Cambio por Chile
- Pier Giuseppe Karlezi Hazleby (PNL), Cambio por Chile
- Jorge Galdames Horostica (DEM.), Chile Grande y Unido
- Gonzalo Egas Pourailly (DEM.), Chile Grande y Unido
- Elizabeth Carrasco Urrutia (DEM.), Chile Grande y Unido
- Rosa Oyarce Suazo (RN), Chile Grande y Unido
- César Vega Lazo (RN), Chile Grande y Unido
- Nataly Francisca Ortúzar Méndez (RN), Chile Grande y Unido
- Sebastián Keitel Rondón (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Beatriz Lagos Campos (UDI), Chile Grande y Unido
- Mario Olavarría Rodríguez (UDI), Chile Grande y Unido
- Cristian Alejandro Contreras Radovic (PDG), Partido de la Gente
- André Amario Alarcon Berrios (PDG), Partido de la Gente
- Leyla Massiel Jara López (PDG), Partido de la Gente
- Richard Eduardo Matta Parra (PDG), Partido de la Gente
- Lucy del Carmen Muñoz Marticorena (PDG), Partido de la Gente
- Sandra Luz Vergara Castro (PDG), Partido de la Gente
- Felix Enrique Molina Riquelme (PDG), Partido de la Gente
- Jacqueline Patricia Alarcon Borquez (PDG), Partido de la Gente
- Andrés Guillermo Henriquez Riquelme (PDG), Partido de la Gente
- Francisco Flores (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Rubén Darío Oyarzo Figueroa (PR), Unidad por Chile
- Viviana Soledad Delgado Riquelme (PL), Unidad por Chile
- Cristopher Andrés Valdivia Olate (PL), Unidad por Chile
- Gustavo Adolfo Gatica Villarroel (IND. PC), Unidad por Chile
- Marcos Barraza Gómez (PC), Unidad por Chile
- Claudia Atenas Soza (DC), Unidad por Chile
- Juan Carlos Valdivia Lena (IND. DC), Unidad por Chile
- Tatiana Urrutia Herrera (FA), Unidad por Chile
- Claudia Mix Jiménez (FA), Unidad por Chile
- Cesar Camilo Leiva Rubio (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlos Javier Astudillo Ulloa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Javier Alejandro Ibarra Reyes (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Valeska Mariella Lemus Guerra (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Guillermo Flores Contreras (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Christian Vitori Muñoz (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- David Quezada Gómez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Erica Velásquez Montenegro (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jaime Cayuqueo Zambrano (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 9
El distrito 9 tiene siete escaños disponibles y lo componen las comunas de: Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.
- Xuxa Álvarez Fernández (IND. AVP), Alianza Verde Popular
- Roberto Lobos Villaseca (IND. AVP), Alianza Verde Popular
- Manuel Muñoz Palacios (IND. AVP), Alianza Verde Popular
- José Carlos Meza Pereira (REP.), Cambio por Chile
- Macarena García-Huidobro Llort (REP.), Cambio por Chile
- Javiera Rodríguez Pascual (REP.), Cambio por Chile
- Maximiliano Eduardo Murath Mansilla (PNL), Cambio por Chile
- Margarita Garrido Acevedo (PNL), Cambio por Chile
- Valeska De Las Nieves Oyarce Peña (PSC), Cambio por Chile
- Alberto Andrés Seguel Mena (PSC), Cambio por Chile
- Carolina Ángela Garate Vergara (PSC), Cambio por Chile
- Guillermo Ramírez Diez (UDI) Chile Grande y Unido
- Jose Miguel González Zapata (UDI) Chile Grande y Unido
- Érika Olivera de la Fuente (DEM.), Chile Grande y Unido
- Verónica Montecinos Ortiz (DEM.), Chile Grande y Unido
- Aldo Duque Santos (IND. RN), Chile Grande y Unido
- María Elena Barco Sánchez (RN), Chile Grande y Unido
- Felipe Vidal Cuevas (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Juan Manuel Santa Cruz Campaña (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Tamara Alejandra Ramírez Ramírez (PDG), Partido de la Gente
- Andrés Rigoberto Cáceres Bravo (PDG), Partido de la Gente
- Pamela del Transito Amaro Araya (PDG), Partido de la Gente
- Francisco Javier Lizana Donoso (PDG), Partido de la Gente
- César Abraham Suay Jeréz (PDG), Partido de la Gente
- Maria Soledad Limpan Apaleo (PDG), Partido de la Gente
- Crescencio Alberto López López (PDG), Partido de la Gente
- Christopher Elías Yáñez Leal (PDG), Partido de la Gente
- Andrés Giordano Salazar (FA), Unidad por Chile
- Leonardo Jofré Ríos (FA), Unidad por Chile
- Oscar Daniel Jadue Jadue (PC), Unidad por Chile
- Boris Anthony Barrera Moreno (PC), Unidad por Chile
- Carola Andrea Rivero Canales (PS), Unidad por Chile
- César Ignacio Valenzuela Maass (PS), Unidad por Chile
- Sandra González Zamorano (IND. PPD), Unidad por Chile
- Carlos Cuadrado Prats (PPD), Unidad por Chile
- Alejandra Pía Pérez Espina (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Ariel Jesús Mateluna Mateluna (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Waleska Andrea Ubierna Navarro (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- José Luis Villagrán Barahona (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Paola Cádiz Núñez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Evelyn Farías Ailio (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- José Sepúlveda Zelada (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Francisco Beriguete Meteo (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 10
En el distrito 10 hay ocho escaños disponibles y está compuesto por: La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.
- Belén Carvajal Zúñiga (IND. AVP), Alianza Verde Popular
- Hans Alberto Marowski Cuevas (PNL), Cambio por Chile
- Leticia Del Carmen Araya Ahumada (PNL), Cambio por Chile
- Franco Javier Frías Gutiérrez (PNL), Cambio por Chile
- Evelyn Alejandra Hernández Flores (PNL), Cambio por Chile
- Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti (IND. PSC), Cambio por Chile
- Gino Lorenzini Barrios (IND. PSC), Cambio por Chile
- Matías Bellolio Merino (REP.), Cambio por Chile
- Abigail Aburto Cárdenas (IND. REP.), Cambio por Chile
- José Antonio Kast Adriasola (REP.), Cambio por Chile
- Jorge Alessandri Vergara (UDI), Chile Grande y Unido
- Macarena Zarhi Cordero (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- María Jesús Schwerter Cabezas (UDI), Chile Grande y Unido
- Juan Pablo Sáez Rey (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Vicente Almonacid Heyl (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Sandra Solimano Latorre (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- María Luisa Cordero Velásquez (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Johanna Mariechén Olivares Gribbell (RN), Chile Grande y Unido
- Francisco Orrego Gutiérrez (RN), Chile Grande y Unido
- Karen Elizabeth Osorio Muñoz (PDG), Partido de la Gente
- Gianny Contenla Ojeda (PDG), Partido de la Gente
- AlejandraPamela Jara Quiroz (PDG), Partido de la Gente
- Andrea del Pilar Herrera Cachaña (PDG), Partido de la Gente
- Bárbara Tania Molina Silva (PDG), Partido de la Gente
- Francisca Andrea Acevedo León (PDG), Partido de la Gente
- Betzabé Patricia Vigorena Núñez (PDG), Partido de la Gente
- Jasmín Nicole Osorio Césped (PDG), Partido de la Gente
- Francisco Javier Patiño Tobar (PDG), Partido de la Gente
- Dauno Tótoro Navarro (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Joseffe Cáceres (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Fabián Puelma (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Bárbara Brito (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Valeria Yáñez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Claudia Tassara (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Julio Mancilla (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Yuri Peña (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Yamila Martínez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Gonzalo Winter Etcheberry (FA), Unidad por Chile
- Emilia Schneider Videla (FA), Unidad por Chile
- Lorena Fries Monleon (FA), Unidad por Chile
- Alejandra Placencia Cabello (PC), Unidad por Chile
- Irací Luiza Hassler Jacob (PC), Unidad por Chile
- María Fernanda Villegas Acevedo (PS), Unidad por Chile
- Ana María Hernández San Martín (DC), Unidad por Chile
- Helia Molina Milman (PPD), Unidad por Chile
- José Toro Kemp (PPD), Unidad por Chile
- Francisco Javier Estévez Valencia (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Gloria Carolina Pérez Sepúlveda (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudia Yarela Ruiz Montecino (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Luis Mariano Rendón Escobar (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudia Ruz Rothen (FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Antonio Arriagada Jure (IND. FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Javiera González Arenas (FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Katherine Pérez Contreras (IND. FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marcia Soto Díaz (IND. FRVS) Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 11
En el distrito 11 son seis escaños disponibles, que abarca las comunas de: La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura.
- Cristian Araya Lerdo de Tejada (REP.), Cambio por Chile
- Catalina del Real Mihovilovic (REP.), Cambio por Chile
- Pedro Lea-Plaza Edwards (REP.), Cambio por Chile
- Michel Enrique Cartes Zuñiga (PSC), Cambio por Chile
- Cristian Ignacio Daly Dagorret (PNL), Cambio por Chile
- Carlos Roberto Alarcón Castro (PNL), Cambio por Chile
- María Carolina Cotapos Mardones (PNL), Cambio por Chile
- Francisco Undurraga Gazitúa (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Macarena Cornejo Fuentes (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Diego Schalper Sepúlveda (RN), Chile Grande y Unido
- Claudia Mora Vega (RN), Chile Grande y Unido
- Percy Carter Morong (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Carlos Ward Edwards (UDI), Chile Grande y Unido
- Constanza Hube Portus (UDI), Chile Grande y Unido
- Ricardo Andrés Avilés Rubilar (PDG), Partido de la Gente
- Cristopher Alexeis Suárez González (PDG), Partido de la Gente
- Elizabeth Fuentes Bravo (PDG), Partido de la Gente
- Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich (PDG), Partido de la Gente
- Marcela Ivonne Caballero Reyes (PDG), Partido de la Gente
- Maricel del Carmen Donoso Acevedo (PDG), Partido de la Gente
- Ricardo Andrés Silva Calcagno (PDG), Partido de la Gente
- Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (PL), Unidad por Chile
- Marcela Andrea Hevia Cubillos (IND. PL), Unidad por Chile
- Constanza Schonhaut Soto (FA), Unidad por Chile
- Isidora Alcalde Egaña (FA), Unidad por Chile
- Cindy Solís Ibarra (IND. PPD), Unidad por Chile
- Maria Ester Olea Rodriguez (PR), Unidad por Chile
- Cecilia Celis Ahumada (DC), Unidad por Chile
- Tomás René Hirsch Goldschmidt (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Elizabeth Adriana Contreras Becerra (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Catalina Deyanira Vidal Méndez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pedro Jorge Davis Urzúa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Myriam de las Mercedes Meza Ancatén (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Germán Rojas Volmar (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Melina Gianelli Altamirano (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 12
El distrito 12 tiene disponible siete escaños, y lo compone las comunas de: La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.
- Judith Makarena Marin Morales (PSC), Cambio por Chile
- Elein Fernanda Ossandon Manrique (PSC), Cambio por Chile
- Kevin Roger Valenzuela Arroyo (PSC), Cambio por Chile
- Camille Sigl Fuentes (PNL), Cambio por Chile
- María Isabel Sáez Vila (PNL), Cambio por Chile
- Andres Fernando Arce Bustos (PNL), Cambio por Chile
- Macarena Santelices Cañas (REP.), Cambio por Chile
- Álvaro Carter Fernández (REP.), Cambio por Chile
- Ximena Ossandón Irarrazabal (RN), Chile Grande y Unido
- Paola Romero Llanos (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Hugo Estrella Muñoz (RN), Chile Grande y Unido
- Paz Ortúzar Fuenzalida (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Claudia Rasso Socias (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Aníbal Pinto Ferrada (UDI), Chile Grande y Unido
- Johana Concha Ortiz (DEM.), Chile Grande y Unido
- Jonathan Barrera Guajardo (DEM.), Chile Grande y Unido
- Pamela Jiles Moreno (PDG), Partido de la Gente
- Pablo Antonio Maltes Biskupovic (PDG), Partido de la Gente
- Zandra Parisi Fernández (PDG), Partido de la Gente
- Luis Eduardo Molina Castillo (PDG), Partido de la Gente
- Leonardo Javier Maturana Vergara (PDG), Partido de la Gente
- Hernán Jonathan Álvarez Vargas (PDG), Partido de la Gente
- Jorge Marcelo Chávez Arévalo (PDG), Partido de la Gente
- Gloria Jeannette Vera Rubio (PDG), Partido de la Gente
- Daniela Andrea Serrano Salazar (PC), Unidad por Chile
- Juan Wladimir Navarro Romero (PC), Unidad por Chile
- Simón Ramírez González (FA), Unidad por Chile
- Marco Velarde Salinas (FA), Unidad por Chile
- Claudia Antonella Hasbún Faila (PS), Unidad por Chile
- Li Daniel Fridman Moses (IND. PS), Unidad por Chile
- Dinka Tomicic Bobadilla (DC), Unidad por Chile
- Mónica Arce Castro (IND. DC), Unidad por Chile
- Ana María Gazmuri Vieira (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Margarita Paz Araya Flores (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Giovanna Jazmín Grandón Caro (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Fabrizio Antonio Alday Valdovinos (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Hernán Palma Pérez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Ximena Salinas González (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Gustavo Lorca Quitral (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Ricardo Santana Pérez (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 13
En el distrito 13 son cinco los escaños disponibles, y abarca las comunas de: El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.
- Felipe Ross Correa (REP.), Cambio por Chile
- Valentina Becerra Peña (REP.), Cambio por Chile
- Taryn Caroline Coopman Palavicino (PNL), Cambio por Chile
- Oscar Alejandro Calfileo Castro (PNL), Cambio por Chile
- Cristian Alejandro Vivian Troncoso (PSC), Cambio por Chile
- Daniel Jesús Tapia Mella (IND. PSC), Cambio por Chile
- Eduardo Durán Salinas (RN), Chile Grande y Unido
- Susan Atuan Salcedo (RN), Chile Grande y Unido
- Macarena Venegas Tassara (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Daniel Coronado Coronado (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Claudia Lange Farias (UDI), Chile Grande y Unido
- Cristhian Moreira Barros (UDI), Chile Grande y Unido
- Cristian Arturo Seguel Olivos (PDG), Partido de la Gente
- Marcelo Andrés Olivares Figueroa (PDG), Partido de la Gente
- Alexander Rodolfo Rojas Villarroel (PDG), Partido de la Gente
- Erika Maribel Lizama Fuentes (PDG), Partido de la Gente
- Nelson David Álvarez Galleguillos (PDG), Partido de la Gente
- Noemi Muriel Lapostol Jara (PDG), Partido de la Gente
- Juan Valenzuela (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- María Isabel Martínez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Camila Burgos (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Lorena Soledad Pizarro Sierra (PC), Unidad por Chile
- Gael Fernanda Yeomans Araya (FA), Unidad por Chile
- Cristóbal Barra Catalán (PPD), Unidad por Chile
- Renata Vásquez Aldunce (DC), Unidad por Chile
- Elizabeth Patricia Zúñiga Cruz (PR), Unidad por Chile
- Daniel Alexander Melo Contreras (PS), Unidad por Chile
- José Silva Díaz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Sebastián Vega Umatino (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Roxana Riquelme Tabach (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Matías Freire Vallejos (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Percy Robert Campos Coronel (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jorge Cristián Opazo Castillo (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 14
El distrito 14 tiene seis escaños disponibles, y está compuesto por las comunas de: Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante.
- Juan Irarrázaval Rossel (REP.), Cambio por Chile
- Diego Vergara Rodríguez (REP.), Cambio por Chile
- Annemarie Muller During (REP.), Cambio por Chile
- Juan Rodrigo Molina Romo (PSC), Cambio por Chile
- Carlos Roberto Barberis Avendaño (PSC), Cambio por Chile
- Claudia Aida Ormeño Urra (PNL), Cambio por Chile
- Josefina Ignacia Dieguez Russell (PNL), Cambio por Chile
- Jaime Coloma Alamos (UDI), Chile Grande y Unido
- Christian Gómez Díaz (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Claudia Castro Gutiérrez (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Alejandra Novoa Sandoval (RN), Chile Grande y Unido
- Pablo Mira Hurtado (RN), Chile Grande y Unido
- Pablo Herrera Rogers (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Trinidad Biggs Montaner (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Andrés Raúl Sánchez Fredes (PDG), Partido de la Gente
- Leticia del Carmen Zúñiga Silva (PDG), Partido de la Gente
- Cindy Marlene Macías Toledo (PDG), Partido de la Gente
- Juan Anselmo Melo Ramírez (PDG), Partido de la Gente
- Sergio Antonio Palma Briones (PDG), Partido de la Gente
- Rogelio Alfredo Urbina Leal (PDG), Partido de la Gente
- Jorge Andrés Meza Infante (PDG), Partido de la Gente
- Raúl Alfonso Leiva Carvajal (PS), Unidad por Chile
- Roberto Antonio Soto Ferrada (PS), Unidad por Chile
- Marisela Santibáñez Novoa (IND. PC), Unidad por Chile
- Ignacio Achurra Díaz (FA), Unidad por Chile
- Nibaldo Meza Garfia (DC), Unidad por Chile
- Christian Gonzalo Pino López (IND. PR), Unidad por Chile
- Camila Musante Muller (IND. PPD), Unidad por Chile
- Pilar Farfán Villagra (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Evelyn Bastías Araya (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Daniel Domínguez González (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- María Elena Flores Martínez (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Bernarda Lagos Farfán (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlos Enrique Morales Flores (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Sara Pascual Rodríguez (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 15
El distrito 15 hay cinco escaños disponibles, y lo componen las comunas de: Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa.
- Carol Aros Seguel (AMA.), Amarillos por Chile
- Paz Suárez Briones (AMA.), Amarillos por Chile
- Alejandro Eugenio Valdivia Latorre (AMA.), Amarillos por Chile
- Mauricio Javier Mella Vásquez (AMA.), Amarillos por Chile
- Pablo Favio Vásquez Pavez (AMA.), Amarillos por Chile
- Alex Andrés Becerra Espinoza (AMA.), Amarillos por Chile
- Patricio Rodrigo Arenas Román (PSC), Cambio por Chile
- Paula Andrea Muñoz Carrasco (PSC), Cambio por Chile
- Fernando Ugarte Tejeda (REP.), Cambio por Chile
- Emiliano García Bobadilla (REP.), Cambio por Chile
- Christian Andrés Vargas Paredes (PNL), Cambio por Chile
- Javiera Valentina Moreno Cerpa (PNL), Cambio por Chile
- Patricio Laguna Gebauer (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Lennin Arroyo Vega (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Emiliano Orueta Bustos (RN), Chile Grande y Unido
- Juan de Dios Valdivieso Tagle (RN), Chile Grande y Unido
- Pia Margarit Bahamonde (UDI), Chile Grande y Unido
- Natalia Romero Talguia (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Pedro Andrés Gubernatti Toro (PDG), Partido de la Gente
- Marcela del Carmen Narváez Zapata (PDG), Partido de la Gente
- José Miguel Latorre Ludueña (PDG), Partido de la Gente
- Carla Eugenia Rubio Carrasco (PDG), Partido de la Gente
- Luisa Elena Cáceres Miranda (PDG), Partido de la Gente
- Rodrigo Alberto Peñailillo Valenzuela (PDG), Partido de la Gente
- Raúl Soto Mardones (PPD), Unidad por Chile
- Fernando Zamorano Peralta (PPD), Unidad por Chile
- Raisa Tamara Martínez Muñoz (PC), Unidad por Chile
- Valentina Cáceres Monsálvez (IND. FA), Unidad por Chile
- Carolina del Carmen Herrera Contreras (IND. PS), Unidad por Chile
- Marcela Patricia Riquelme Aliaga (IND. PR), Unidad por Chile
- Claudio Rafael Segovia Cofré (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Nicolás Alejandro Salgado Ahumada (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Franklin Esteban Gallardo Gallardo (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Hugo Boza Valdenegro (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marta González Olea (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Hugo Guzmán Millán (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 16
En el distrito 16 hay cuatro escaños disponibles, y las comunas que lo componen son: Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchigüe, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, San Vicente y Santa Cruz
- Sebastian Cristoffanini Jaraquemada (REP.), Cambio por Chile
- María Del Pilar Zúñiga Zamorano (REP.), Cambio por Chile
- Luis Antonio Bustamante Moraga (PNL), Cambio por Chile
- Constanza Carolina Flores Adrián (IND. PNL), Cambio por Chile
- Francisco José Avaria Marraccini (PSC), Cambio por Chile
- Carla Morales Maldonado (RN), Chile Grande y Unido
- Humberto García Díaz (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Ignacio Mori Pérez (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Ricardo Neumann Bertín (UDI), Chile Grande y Unido
- Eduardo Cornejo Lagos (UDI), Chile Grande y Unido
- Susan Evelyn Gómez Pardo (PDG), Partido de la Gente
- José Antonio Carvallo Castro (PDG), Partido de la Gente
- Daniela Denisse Gaete Cornejo (PDG), Partido de la Gente
- Héctor Andrés Sánchez Moreno (PDG), Partido de la Gente
- Rodrigo Andrés Maldonado Becerra (PDG), Partido de la Gente
- Félix Bugueño Sotelo (FA), Unidad por Chile
- Florenia Carvajal Cid (PPD), Unidad por Chile
- Carolina Elsa Icela Cucumides Calderón (IND. PS), Unidad por Chile
- Gloria Paredes Valdés (DC), Unidad por Chile
- Cosme Leopoldo Mellado Pino (PR), Unidad por Chile
- Antonio Carvacho Cárdenas (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Cristián Díaz Correa (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jaime González Ramírez (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carolina Miranda Campos (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pamela Francisca Navarro Leppe (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 17
En el distrito 17 son siete escaños disponibles, y está compuesto por las comunas de: Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén.
- Benjamín Moreno Bascur (REP.), Cambio por Chile
- Greis Parada Rojas (REP.), Cambio por Chile
- Bernardo Fontaine Montero (IND. REP.), Cambio por Chile
- Mario Eduardo Caraves Heck (PNL), Cambio por Chile
- José German Verdugo Soto (PNL), Cambio por Chile
- Patricio Andrés Lineros González (PSC), Cambio por Chile
- Luis Bernardo Vásquez Bobadilla (PSC), Cambio por Chile
- Fernanda Catalina Aguirre Torres (PSC), Cambio por Chile
- Jorge Guzmán Zepeda (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Claudia Urrutia Márquez (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Ariel Amigo Vidal (RN), Chile Grande y Unido
- Baldemar Higueras Vivar (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Karina Valenzuela Veas (DEM.), Chile Grande y Unido
- Isabel Ubal Faúndez (DEM.), Chile Grande y Unido
- Carolina Torres Pirazzoli (UDI), Chile Grande y Unido
- Felipe Donoso Castro (UDI), Chile Grande y Unido
- Guillermo Victoriano Valdés Carmona (PDG), Partido de la Gente
- Viviana de las Mercedes Rodríguez Saavedra (PDG), Partido de la Gente
- Nicolas Enrique García Espinoza (PDG), Partido de la Gente
- Eduardo Alexander Oteiza Vásquez (PDG), Partido de la Gente
- Rosa Irene Bravo Herrera (PDG), Partido de la Gente
- Lorena Alejandra Balladares Chamorro (PDG), Partido de la Gente
- Daniela Francisca Díaz Gómez (PDG), Partido de la Gente
- Javier Morales Morales (PDG), Partido de la Gente
- Roberto Celedón Fernandez (IND. FA), Unidad por Chile
- Nataly Rojas Seguel (FA), Unidad por Chile
- Priscilla Castillo Gerli (DC), Unidad por Chile
- Javier Muñoz Riquelme (DC), Unidad por Chile
- Boris Flavio Durán Reyes (PS), Unidad por Chile
- Gabriel Andrés Rojas Rojas (IND. PS), Unidad por Chile
- Ana Valeska Muñoz Muñoz (IND. PR), Unidad por Chile
- Pablo Sebastián del Río Jiménez (PR), Unidad por Chile
- José González Gaete (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marisol Pérez Saavedra (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlos Henríquez Ramírez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Elia Piedras Garrido (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudia Andrea Morales Courtin (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- José Ignacio Avello Ortiz (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Sandra Patricia Sánchez Aguilar (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- José Luis Núñez Herrera (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 18
El distrito 18 tiene cuatro escaños disponibles, y está compuesto por las comunas de: Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas.
- Genesis Ethiare Veloso Lobos (PSC), Cambio por Chile
- Cristóbal García Ogaz (REP.), Cambio por Chile
- Daniel Bustos Leal (REP.), Cambio por Chile
- Cristian Menchaca Pinochet (IND. REP.), Cambio por Chile
- Joaquín Nicolás Morales Gómez (PNL), Cambio por Chile
- Gustavo Benavente Vergara (UDI), Chile Grande y Unido
- Paula Retamal Urrutia (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Gladys González Álvarez (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Rodrigo Ramírez Parra (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Macarena San Martín Freire (RN), Chile Grande y Unido
- Rubén Ignacio Martínez Núñez (PDG), Partido de la Gente
- Daniela del Pilar Olguín Andrade (PDG), Partido de la Gente
- Carlos Antonio Bascuñán Tapia (PDG), Partido de la Gente
- Carolina Alejandra Morales Ortega (PDG), Partido de la Gente
- Rodrigo Reimundo Vergara Valdés (PDG), Partido de la Gente
- Consuelo de los Ángeles Veloso Ávila (IND. PR), Unidad por Chile
- Lucía González Gaete (DC), Unidad por Chile
- Cecil Rodrigo Hermosilla Gatica (PS), Unidad por Chile
- Mónica Muñoz Guajardo (PPD), Unidad por Chile
- Karina Cartagena Bastías (FA), Unidad por Chile
- Rodrigo Bravo Bustos (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Paulina Álvarez Rodríguez (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Edward Frederick Robinson Flores y Castillo (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Daphne Saldaña San Martín (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Ángela Véliz González (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 19
En el distrito 19 hay disponibles cinco escaños, y lo componen todas las comunas de la Región de Ñuble.
- Reinaldo Henry Figueroa Alarcon (AMA.), Amarillos por Chile
- Osvaldo Antonio Caro Caro (AMA.), Amarillos por Chile
- Rodrigo Andres Castro Galaz (AMA.), Amarillos por Chile
- Cecilia Victoria Ortiz Vera (AMA.), Amarillos por Chile
- Sergio Herman Contreras Navarro (AMA.), Amarillos por Chile
- Hernán Alvarez Román (AMA.), Amarillos por Chile
- Sara Nicol Concha Smith (PSC), Cambio por Chile
- Erick Helber Jiménez Garay (PSC), Cambio por Chile
- Fresia Alejandra Osorio Cortes (PSC), Cambio por Chile
- Magdalena Oyarce Sepúlveda (REP.), Cambio por Chile
- Diego Sepúlveda Palma (REP.), Cambio por Chile
- Freddy Reinaldo Blanc Sperberg (PNL), Cambio por Chile
- Cristobal Martínez Ramírez (UDI), Chile Grande y Unido
- Marta Bravo Salinas (UDI), Chile Grande y Unido
- Frank Sauerbaum Muñoz (RN), Chile Grande y Unido
- Carlos Chandía Alarcón (RN), Chile Grande y Unido
- Patricio Caamaño Viveros (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Jorge Sabag Villalobos (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Daniel Godoy Lagos (PDG), Partido de la Gente
- Jeniffer Carolina Salazar Zúñiga (PDG), Partido de la Gente
- Héctor Guzmán Vásquez (PDG), Partido de la Gente
- Ignacio Andrés Luengo Quijada (PDG), Partido de la Gente
- Mariela Espinoza Navarrete (PDG), Partido de la Gente
- Cliff Rogers Henríquez Retama (PDG), Partido de la Gente
- Felipe Camaño Cárdenas (IND. DC), Unidad por Chile
- Erick Solo de Zaldívar Garay (FA), Unidad por Chile
- Josefa Balmaceda (IND. PL), Unidad por Chile
- Cesar Eduardo Riquelme Alarcón (PR), Unidad por Chile
- Francisco Javier Crisóstomo Llanos (PS), Unidad por Chile
- Scarlet Hidalgo Jara (PPD), Unidad por Chile
- Wilson Olivares Bustamante (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- María Cecilia Romero Peña (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Catalina Medina Rivas (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Fanny Araya Bahamonde (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Patricia Torres Astete (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 20
El distrito 20 tiene disponible ocho escaños, y las comunas que lo componen son: Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé.
- Francesca Elizabeth Muñoz González (PSC), Cambio por Chile
- Roberto Enrique Arroyo Muñoz (PSC), Cambio por Chile
- Antaris Catalina Varela Compagnon (PSC), Cambio por Chile
- Jessica De Lourdes Flores Reyes (PSC), Cambio por Chile
- Gabriel Torres Hermosilla (IND. PSC), Cambio por Chile
- Reinaldo González Mariangel (PNL), Cambio por Chile
- Jimena Maritza Figueroa Negron (PNL), Cambio por Chile
- James Argo Chávez (REP.), Cambio por Chile
- Paz Charpentier Rajcevich (REP.), Cambio por Chile
- Sergio Bobadilla Muñoz (UDI), Chile Grande y Unido
- Marlene Pérez Cartes (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Henry Campos Coa (UDI), Chile Grande y Unido
- Luciano Silva Mora (RN), Chile Grande y Unido
- Robert Contreras Reyes (RN), Chile Grande y Unido
- Mirtha Encina Ovalle (RN), Chile Grande y Unido
- Victor Hugo Figueroa Rebolledo (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Andrea de la Barra Manríquez (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Ana Araneda Gómez (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Patricio Antonio Briones Moller (PDG), Partido de la Gente
- Carolina Andrea Venegas Aranda (PDG), Partido de la Gente
- Hugo Antonio Soto Becerra (PDG), Partido de la Gente
- Mariella Andrea González Hidalgo (PDG), Partido de la Gente
- Luis Ricardo Zúñiga Montt (PDG), Partido de la Gente
- Marcela Andrea González Zárate (PDG), Partido de la Gente
- Bernardo Orlando Ulloa Pereira (PDG), Partido de la Gente
- Francisca Mariana Zenteno Araos (PDG), Partido de la Gente
- Juliette Cristina Villalobos Cares (PDG), Partido de la Gente
- María Candelaria Acevedo Sáez (PC), Unidad por Chile
- Eduardo Alfonso Barra Jofré (PC), Unidad por Chile
- Alicia Yáñez Soto (PPD), Unidad por Chile
- Carolina Beatriz Martínez Ebner (PL), Unidad por Chile
- Daniela Dresdner Vicencio (FA), Unidad por Chile
- Macarena del Pilar Flores Montoya (PR), Unidad por Chile
- Jose Antonio Rivas Villalobos (PS), Unidad por Chile
- Alvaro Ortiz Vera (DC), Unidad por Chile
- Eric Aedo Jeldres (DC), Unidad por Chile
- Ana Alejandra Albornoz Cuevas (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Elsa Lorena Olave Soto (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Romina Andrea Toledo Quevedo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Mario Ernesto González Figueroa (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Alejandro Navarro Brain (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Gustavo Felipe Sotomayor Olate (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Felipe Andres Romero Pedreros (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jorge Eduardo Aguayo Cerro (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Diego Antonio Carvajal Basualto (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 21
En el distrito 21 hay disponibles cinco escaños, y está compuesto por las siguientes comunas: Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmó, Curanilahue, Laja, Los Álamos, Los Ángeles, Lebu, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel.
- Cristóbal Urruticoechea Ríos (PNL), Cambio por Chile
- Evelyn Caamaño González (PNL), Cambio por Chile
- Fernando Peña Rivera (REP.), Cambio por Chile
- Solange Etchepare Lacoste (IND. REP.), Cambio por Chile
- Ivania Paola Rojas Castillo (PSC), Cambio por Chile
- Patricio Alejandro Badilla Cofre (PSC), Cambio por Chile
- Joanna Pérez Olea (DEM.), Chile Grande y Unido
- Elizabeth Maricán Rivas (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Bárbara Kast Sommerhoff (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Jorge Contreras Blumel (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Mario Gierke Quevedo (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Flor Weisse Novoa (UDI), Chile Grande y Unido
- Lilian Alejandra Betancurt Delgado (PDG), Partido de la Gente
- Carlos Alberto Peña Opazo (PDG), Partido de la Gente
- Karen Marcela Morales Rozas (PDG), Partido de la Gente
- Carlos Felipe Agurto Pedreros (PDG), Partido de la Gente
- Christian Rodrigo Fuentes Cabezas (PDG), Partido de la Gente
- Sandra América Neira Espinoza (PDG), Partido de la Gente
- Clara Inés Sagardia Cabezas (FA), Unidad por Chile
- Adolfo Millabur Ñancuil (IND. FA), Unidad por Chile
- Edith Lorena Pérez Larenas (PR), Unidad por Chile
- Anwar Said Farrán Veloso (IND. PR), Unidad por Chile
- Patricio Pinilla Valencia (DC), Unidad por Chile
- Karen Medina Vásquez (IND. DC), Unidad por Chile
- Luis Isla Cofré (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Rodrigo Reinoso Cendoya (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Joaquin Sanhueza Villamán (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jorge Rivas Figueroa (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Juan Godoy Rivera (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 22
En el distrito 22 hay disponible cuatro escaños, y las comunas que los componen son: Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Melipeuco, Perquenco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria y Vilcún.
- Ruth Marcela Roa Suazo (AMA.), Amarillos por Chile
- Javiera Francisca Victoria Ibarra (AMA.), Amarillos por Chile
- Llery Yanira Carrasco Espinoza (AMA.), Amarillos por Chile
- Edith Elena Palma Mendez (AMA.), Amarillos por Chile
- Luis Ojeda Contreras (AMA.), Amarillos por Chile
- María Gloria Naveillan Arriagada (PNL), Cambio por Chile
- Víctor Raúl Badilla Urra (PNL), Cambio por Chile
- Roberto Carlos Quintana Burgos (PSC), Cambio por Chile
- Felipe Martínez Reyes (REP.), Cambio por Chile
- Deborah Negrete Plaza (IND. REP.), Cambio por Chile
- Juan Carlos Beltrán Silva (RN), Chile Grande y Unido
- Eduardo Cretton Rebolledo (UDI), Chile Grande y Unido
- Víctor Manoli Nazal (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Jorge Saffirio Espinoza (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Daniela Nataly González Fariña (PDG), Partido de la Gente
- Guido Antonio Díaz Vergara (PDG), Partido de la Gente
- Alexis Ojeda Altamirano (PDG), Partido de la Gente
- Patricia del Carmen Muñoz Beltrán (PDG), Partido de la Gente
- Ramiro Adrián Rodríguez Maureira (PDG), Partido de la Gente
- Andrea Parra Sauterel (PPD), Unidad por Chile
- Patricio Poza Barrera (PPD), Unidad por Chile
- Luis Alberto Penchuleo Morales (FA), Unidad por Chile
- Manuela Royo Letelier (IND. FA), Unidad por Chile
- Ximena Sepúlveda Varas (IND. DC), Unidad por Chile
- Emilia Coñumil Quiñimil (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Lautaro Guanca Vallejos (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Juan Pablo Jaramillo González (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 23
El distrito 23 tiene disponibilidad de siete escaños, y está compuesto por las ocmunas de: Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica.
- Andrés Alfonso Jouannet Valderrama (AMA.), Amarillos por Chile
- Solange Noel Carmine Rojas (AMA.), Amarillos por Chile
- Francisca Sylvia Hurilef Barra (AMA.), Amarillos por Chile
- Isadora Alejandra Reynolds Cavallieri (AMA.), Amarillos por Chile
- Carmen Soledad Burgos Martínez (AMA.), Amarillos por Chile
- Jorge Dennis Jaramillo Hott (AMA.), Amarillos por Chile
- Miguel Ángel Cortés Ibarra (AMA.), Amarillos por Chile
- Sergio Héctor Yáñez Reveco (AMA.), Amarillos por Chile
- Stephan Schubert Rubio (REP.), Cambio por Chile
- Cristian Neira Martínez (REP.), Cambio por Chile
- Claudia Stambuk Mardones (PNL), Cambio por Chile
- Claudia Karen Pichulman Cuadra (PNL), Cambio por Chile
- Rodolfo Valenzuela Pardo (PNL), Cambio por Chile
- Miguel Ulises Sanzana Villablanca (PSC), Cambio por Chile
- José Isafor Bravo Burgos (IND. PSC), Cambio por Chile
- Jorge Alejandro Sepúlveda Rosales (PSC), Cambio por Chile
- Tomás Kast Sommerhoff (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Claudia Salas Melinao (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Maria Ignacia Gómez Martinez (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Axel González Manquein (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
- Genoveva Sepúlveda Venegas (UDI), Chile Grande y Unido
- Germán Vergara Lagos (UDI), Chile Grande y Unido
- René Manuel García García (RN), Chile Grande y Unido
- Pedro Durán Sanhueza (RN), Chile Grande y Unido
- Flor Rossany Contreras Vivallo (PDG), Partido de la Gente
- Orlando Christian Machefert Inostroza (PDG), Partido de la Gente
- Cristian Aliro Muñoz Garrido (PDG), Partido de la Gente
- Hernán Gonzalo Coñoman Lepimán (PDG), Partido de la Gente
- Robinson Darío Illanes Acuña (PDG), Partido de la Gente
- Jessica Lorena Antilef Lincolao (PDG), Partido de la Gente
- Maria Delia Yañez Barrera (PDG), Partido de la Gente
- Américo Arlín Muñoz Beltrán (PDG), Partido de la Gente
- Jaime Quintana Leal (PPD), Unidad por Chile
- José Montalva Feuerhake (IND. PPD), Unidad por Chile
- Coca Ericka Ñanco Vásquez (FA), Unidad por Chile
- Christian Dulansky Araya (FA), Unidad por Chile
- Pablo Díaz Salazar (DC), Unidad por Chile
- Carlos Alexis Vallejos Vallejos (DC), Unidad por Chile
- Claudia Lorena Tapia de la Peña (PS), Unidad por Chile
- Raúl Alfredo Allard Soto (PS), Unidad por Chile
- Daniel Sandoval Poblete (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marcelo Carrasco Carrasco (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pamela Ñancupil Martin (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Daniel Hidalgo Veloso (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Oscar Albornoz Torres (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Héctor Cumilaf Huentemil (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Patricia Escobar Apablaza (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 24
El distrito 24 tiene disponible cinco escaños, y lo compone todas las comunas de la Región de Los Ríos.
- Tamar Angélica Muñoz Sepúlveda (PSC), Cambio por Chile
- Juan Carlos Gómez Gómez (PSC), Cambio por Chile
- Luis Eduardo Gaete Álvarez (PNL), Cambio por Chile
- Diana Maritza Silva Aguillon (PNL), Cambio por Chile
- Leandro Kunstmann Collado (REP.), Cambio por Chile
- Paulina Hernández Valderrama (REP.), Cambio por Chile
- Gastón von Muhlenbrock Zamora (UDI), Chile Grande y Unido
- Omar Sabat Guzmán (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Ann Hunter Gutiérrez (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Karina Silva Fernández (RN), Chile Grande y Unido
- Sylvia Yunge Wulf (RN), Chile Grande y Unido
- Daniel Elias Valenzuela Salazar (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Gerardo Efrain Lara Martínez (PDG), Partido de la Gente
- Tabina Gabriela Manque Manque (PDG), Partido de la Gente
- Felipe Emilio Aranda Saravia (PDG), Partido de la Gente
- Andrea Burgos Vicuña (PDG), Partido de la Gente
- Marcelo Miguel Franco Franco (PDG), Partido de la Gente
- Geraldina Argelia Solís Pérez (PDG), Partido de la Gente
- Ana María Bravo Castro (PS), Unidad por Chile
- Marcos Artemio Ilabaca Cerda (PS), Unidad por Chile
- Matías Fernández Hartwig (FA), Unidad por Chile
- Waldo Flores Vera (DC), Unidad por Chile
- Vanessa Huaiquimilla Pinochet (PPD), Unidad por Chile
- Lorenna Fabiola Saldías Yáñez (PR), Unidad por Chile
- Cecilia Bravo Moraga (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Mario Montecinos Aros (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jova Oporto Valenzuela (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Yessica Gavilán Robles (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Juan Carlos Araya Mardones (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pedro Jaque Cavada (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 25
En el distrito 25 hay cuatro escaños disponibles, y está conformado por las comunas de: Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Puyehue, Purranque, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo.
- Sebastián Cristi Alfonso (PNL), Cambio por Chile
- Paulina Andrea Muñoz Minte (PNL), Cambio por Chile
- Jaime Paredes Paredes (PSC), Cambio por Chile
- Karen Berrios Guerra (REP.), Cambio por Chile
- Andrea Iturriaga Hewstone (IND. REP.), Cambio por Chile
- Daniel Lilayú Vivanco (UDI), Chile Grande y Unido
- Ramon Bahamonde Cea (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Lorena Leichtle Bertín (RN), Chile Grande y Unido
- Matías Domeyko Prieto (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Juan Claudio García Filun (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Isidoro Rodolfo Barquín Pardo (PDG), Partido de la Gente
- Maurice Goudie Domínguez (PDG), Partido de la Gente
- Angelica Eliana Manríquez Santibáñez (PDG), Partido de la Gente
- Erwin David Pérez Monje (PDG), Partido de la Gente
- Samuel Darío Cárdenas Vivar (PDG), Partido de la Gente
- Héctor Barría Angulo (DC), Unidad por Chile
- Jaime Ignacio Figueroa Leviguán (FA), Unidad por Chile
- Angélica Jeanette Veloso Santana (IND. PL), Unidad por Chile
- Ramón Espinoza Sandoval (IND. PPD), Unidad por Chile
- Emilia Iris Nuyado Ancapichún (PS), Unidad por Chile
- Gustavo Lobos Contreras (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Manuel Rivera Altamirano (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Flora Colipai Pafian (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlos Lizana Mardones (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Pamela Mansilla Lavado (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 26
En el distrito 26 hay cinco escaños disponibles, y lo componen las comunas de: Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao.
- Claudia Reyes Larenas (REP.), Cambio por Chile
- Carlos Seitz Aspee (REP.), Cambio por Chile
- María Soledad Lorca Sau (PNL), Cambio por Chile
- Marcelo Andrés Castillo Aldunate (PNL), Cambio por Chile
- Marco Antonio Melo Hernández (PSC), Cambio por Chile
- Natacha Odette Rivas Morales (PSC), Cambio por Chile
- Mauro González Villarroel (RN), Chile Grande y Unido
- Juan Eduardo Vera Sanhueza (RN), Chile Grande y Unido
- Loreto Kemp Oyarzún (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Alejandro Caroca Marazzi (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
- Katerine Montealegre Navarro (UDI), Chile Grande y Unido
- Fernando Bórquez Montecinos (UDI), Chile Grande y Unido
- Alex Manuel Nahuelquín Nahuelquín (PDG), Partido de la Gente
- Luis Adrián Vargas Machado (PDG), Partido de la Gente
- Andrea Quintana Diaz (PDG), Partido de la Gente
- Ximena Alejandra Uribe Canobra (PDG), Partido de la Gente
- Alexis Cristobal Maldonado Ramos (PDG), Partido de la Gente
- Luis Mariano Chodil Soto (PDG), Partido de la Gente
- Héctor Ulloa Aguilera (IND. PPD), Unidad por Chile
- Jaime Salvador Sáez Quiroz (FA), Unidad por Chile
- Héctor Manuel Ballesteros Curumilla (PS), Unidad por Chile
- Alexis Salvador Osses Moyano (PC), Unidad por Chile
- Feve Hugo Lorca (DC), Unidad por Chile
- Alejandro Javier Bernales Maldonado (PL), Unidad por Chile
- Adriana Ampuero Barrientos (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Marisol Rosas Alvarado (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudio Turra González (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Daniela Quezada Serón (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Claudio Cid Jara (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Juan Cárcamo Cárcamo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 27
En el distrito 27 hay tres escaños disponibles, y está conformado por todas las comunas de la Región de Aysén.
- Carlos Alberto Mella Atton (PNL), Cambio por Chile
- Cristian Pedro Borquez Acuña (PNL), Cambio por Chile
- Jorge Alejandro Pérez Urra (PSC), Cambio por Chile
- Jaime Arturo Ceballos Vergara (REP.), Cambio por Chile
- Marcia Raphael Mora (RN), Chile Grande y Unido
- Alejandra Valdebenito Torres (UDI), Chile Grande y Unido
- Guillermo Pérez Pacheco (DEM.), Chile Grande y Unido
- Geoconda Navarrete Arratia (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Karin Pamela Contreras Murtschwa (PDG), Partido de la Gente
- Andrea Jacqueline Macías Palma (PS), Unidad por Chile
- Romina Cejas Hidalgo (FA), Unidad por Chile
- Luperciano Segundo Muñoz González (IND. PR), Unidad por Chile
- Patricio Andrés Aylwin Fuentealba (DC), Unidad por Chile
- René Alinco Bustos (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Sergio González Bórquez (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Daniela Olavarría Moreira (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Boris Romero Bello (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Distrito 28
En el distrito 28 están disponibles tres escaños, y lo compone todas las comunas de la Región de Magallanes.
- Alejandro Riquelme Ducci (REP.), Cambio por Chile
- Juan José Srdanovic Arcos (IND. REP.), Cambio por Chile
- Javiera Cristina Calvo Rifo (PSC), Cambio por Chile
- Ramón Alberto Aguilar Tobar (PNL), Cambio por Chile
- Ricardo Hernández Cremaschi (Evópoli), Chile Grande y Unido
- Jenniffer Rojas Garcia (RN), Chile Grande y Unido
- Graciela Andrade Pacheco (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Christian Matheson Villán (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Abel Alejandro Fernández Traipe (PDG), Partido de la Gente
- Alejandra Elizabeth Toro Abello (PDG), Partido de la Gente
- Roberto Sahr Domian (PDG), Partido de la Gente
- Javiera Morales Alvarado (FA), Unidad por Chile
- Verónica Noelia Aguilar Martínez (IND. PR), Unidad por Chile
- Ivania Paz Salinas Villanueva (PC), Unidad por Chile
- Pablo Andrés Bussenius Cornejo (PS), Unidad por Chile
- Rodrigo Utz Contreras (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Thomas Lorca Almonacid (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Rosa Garay Matamala (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.